 Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Левин не подал апелляцию на экстрадицию из Болгарии в Украину, - адвокат Величко

Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокт Михаил Величко, передает Цензор.НЕТ.

"Предыдущим решением моего клиента было подать апелляционную жалобу на решение болгарского суда о его экстрадиции, но на сегодняшний день жалоба не подана, хотя и подготовлена. Официально она им не подписана", - сказал он.

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Защитник Левина добавил, что 28 февраля является последним сроком подачи апелляционной жалобы.

Адвокат считает, что его клиент прислушался к его советам не подавать апелляцию, хотя фактически до конца дня еще может обжаловать свою экстрадицию.

"Я считаю, что он прислушался к моей точки зрения, что шансов решения этого вопроса в апелляционной инстанции нет, и надо доказывать свою невиновность в украинском суде", - отметил Величко.

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По его словам, в случае, если Левин не подаст апелляцию, то в Украине он будет в течение 7-12 дней.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

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24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.