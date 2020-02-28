 Украина должна объединить с Турцией усилия против российской агрессии, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили в пресс-службе.

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Он напомнил, что накануне российско-сирийские войска нанесли мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб, в результате чего погибли турецкие солдаты, гражданские, среди которых много детей.



"Вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, в регионе, с которым Россия не имеет общих границ, приводит к потерям человеческих жизней и повлекло за собой новую мощную волну беженцев в страны ЕС, что создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса", - сказал Александр Турчинов, выразив соболезнования родным и близким погибших турецких и сирийских граждан.



По его словам, это только одна из составляющих в цепной реакции трагических событий, которые могут произойти в ближайшее время в мире: "Причина этого - попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", - отметил Турчинов, напомнив, что открытую фазу военного противостояния Путин начал с агрессии против нашей страны в феврале 2014 года.



Он отметил, что в этих сложных опасных условиях Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру - Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике. "Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря; инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыма для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усилить международное давление по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", - отметил Александр Турчинов.

"Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире", - резюмировал он.