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 Политика Украины
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Все про:Турция (2213) Турчинов (3206)

 Украина должна объединить с Турцией усилия против российской агрессии, - Турчинов

Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире.

 Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили в пресс-службе.

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Он напомнил, что накануне российско-сирийские войска нанесли мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб, в результате чего погибли турецкие солдаты, гражданские, среди которых много детей.

"Вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, в регионе, с которым Россия не имеет общих границ, приводит к потерям человеческих жизней и повлекло за собой новую мощную волну беженцев в страны ЕС, что создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса", - сказал Александр Турчинов, выразив соболезнования родным и близким погибших турецких и сирийских граждан.

По его словам, это только одна из составляющих в цепной реакции трагических событий, которые могут произойти в ближайшее время в мире: "Причина этого - попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", - отметил Турчинов, напомнив, что открытую фазу военного противостояния Путин начал с агрессии против нашей страны в феврале 2014 года.

Он отметил, что в этих сложных опасных условиях Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру - Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике. "Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря; инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыма для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усилить международное давление по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", - отметил Александр Турчинов.

"Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3178488
 
 
 Топ комментарии
 
"Следователь ГБР, к которой планировался привод Порошенко на допрос, оказалась в отпуске"
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О. А ось і тема для свинocoбaк. Зараз набігуть розповідати про те який Пастор чи то кривавий чи то Крим сдав.
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Ясно шо прав. Только вот Шмаркля вряд ли этим будет заниматься. деже не было сказано слов поддержки и глубокой озабоченности - все боится расстроить Путина
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Если честно, то от этого статиста никто уже ничего не ждёт. Оно даже сценарий разучилось учить, потому что доступ к психотропным легче стал.
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Отсос плешивый, тебя забыли спросить
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Таки киш. Валерій Соловей подав інформацію, що кацапський Генштаб після розмови Ердогана з пуциним почав пропрацьовувати план евакуації еюкацапського експедиційного корпусу із Сирії. Хоча кацапи все ще надію ься, що з Ердоганом вдасться домовитись і до евакуації не дійде.
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Лошадь звиздящая: "путинхло и Эрдоган созвонились после гибели турецких военных в Идлибе - лошадьлавров( Ху-ло пыталось звонить, но ему отказали)"
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Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор "Балістики" Довгий
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Сайт цензор.нет нарушает закон о государственном языке. По умолчанию загружается русскоязычная версия. Буду жаловаться.
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В украинской версии этой новости еще нет. Ты бы даже не смог написать этот комментарий.)
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ага...в роскомнадзор и жалуйся.там тебе еще штраф припаяют за выход за пределы чебурнета Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4390.а може и посодют...а ты не балуй
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Окружной административный суд города Киева открыл производство из-за назначения Ирины Венедиктовой временным исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований
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Как открыл, так и закроет. В чем проблема? Скушай рошенку.
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кацапаня,иди домой ятаганы в спину принимать Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2533
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клоун разрешения у бени должен спросить и с ****** посоветоваться. иначе он не может!
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"Следователь ГБР, к которой планировался привод Порошенко на допрос, оказалась в отпуске"
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та ну. Прем'єр має виглядати тупішим за Зеленського... а це проблема.
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При всём уважении к Кровавому Пастору... но Эрдогану объединить усилия с кем? С писюнковым пианистом? Не думаю, что кто-то всерьёз рассматривает такую возможность...
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Можно в Турцию послать группу поддержки: Турчинова, Чубарова и Джемилева! Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1653
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И выдать всем бракованные броники, на которых МО наварилось на миллионы...
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"Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов умерли" Чтобы не позорил ВВС паРаши
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О. прорезался "кровавый пастор". едрён батон! Усилия он объединять собрался...А че ты их не предлагал объединять, когда россия захватывала Крым, а ты, наложив в свои пасторские штаны, в нарушение Конституции, не поднял народ на борьбу с захватчиком, сдал его врагу без единого выстрела???
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шо такое кацапа?чего возбудился?будет гаага-там все и разьяснят-кого куда ,на сколько лет,какие репарации с мордора
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а хто он был в то время по "конституции"? записи СНБО читал?
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Слухай, кацап, ну не муч ні себе, ні людей - піди на паРашу і втопись...
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"Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"(с) Это, если вкратце и культурно
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Предположительно в настоящее время над Идлибом (Сирия) действуют два турецких F 16, уничтожают живую силу противника. Авиация турок пошла в работу..
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"ВС Турции поразили более 200 объектов сирийского режима" О. Уже "сирийский режим", а не "правительственные войска". Быстро переобуваются на паРаше хло.
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Пастор, дело в том, что Зеля увидел столько мира в глазах Ху*ла, что он скорее согласится выступить заодно с Ху*лом против Турции, чем с Турцией против Ху*ла. Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1182
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Придется мобилизоваать весь квартал 95, а у них у всех плоскостопие...
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... а поведёт их в бой Зеля прикрывшись Юзиком.
Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3358
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Відповіли за 33 убитих солдатів: Туреччина знищила в Ідлібі 309 сирійських військових

поймет ли это зеленая сопла зе как надо в глаза смотреть и видеть то что надо , а не брехать нам.
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Много говорит посадить сепаратист (Да Зелупы)
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а главнокакбыкомандующий... не понимает о чем вы ))))
как объединить? он же в глаза х.ла заглянул и.... утонул )))
и потом...что мы там можем отвести...нуууу разве Крым сдать в аренду? с выкупом ))))
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Санёк.... хватит дома сидеть, книжки писать, когда Родина в опасности! приходи к нам Президентом!
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О. А ось і тема для свинocoбaк. Зараз набігуть розповідати про те який Пастор чи то кривавий чи то Крим сдав.
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Стенограму засідання РНБО нагугли і почитай, хто був проти віськового сценарію по Криму
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"А прикиньте! Порошенко и Эрдоган в союзе мочат в два смычка шишкоедов! Прикинули? Откиньте. У нас сцыкун"
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Жодних переговорів з московськими терористами!
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Пора рисовать новую картину "Запорожцы лижут жопу турецкому султану".
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Ні. Не так. Запорожці разом з турками б'ють росіску гадину. Ставлять її на коліна та хлистом по дупі.
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знайдена невідома досі версія листа запорожців турецькому султану із фразою "їбоште cвинособак ,щоб аж гай шумів"
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Наша влада не наважиться, бо ж фуйло роздратується
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А кацапи що там забули ? Миротворці грьобані... Вони так само і на Майдані людей вбивали.
Якби яніка не скинули, в нас би сталась та сама "сирія".
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Законно избранное? Не смеши мои тапки, такое же избранное, как и твоё *****
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А коли останній раз там були вибори ?
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ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:

1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!

Роман Ковальов
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серливый непотриб пластер шланг рассказывает как нужно мыролюбно воевать с русней. это ничтожество наверное забыло как оно просрало крым русне в 14 году?
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"Шойгу рассказал об испытаниях нового "гиперзвукового оружия" на Северном флоте, после чего евро превысил 74 рубля"
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Але ж як гарно він поєднав в одному реченні московію та тероризм! Браво! А от про зустрічі зі східними партнерами на найвищому рівні - забудь! Не при найвеличнішому постраждалому. В нього інші завдання як в країні, так і за її межами
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Рахиты, он же издевается над нами.
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Не вариант.
Фуйло в этом случае перестанет разрешать ослобородьке целовать свои руки.
Это не по братски
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"Нацсовет оштрафовал телеканал Виктора Медведчука за разжигание вражды" Жрите свою "свабоду слова" хомячье обеими руками. "В высказываниях Коцабы, имеются признаки языка вражды в отношении участников АТО / ООС и участников Революции достоинства."
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Турчинов,а деж ти був ,як "зелені чоловічки" по Криму бігали? Голову ховав у пісок як страус ,та грізно щоки надував перед камерами ,як борсук ,замість того ,щоб дати команду на знищення ворога.А тапер герой давати поради.Крим на твоїй совістї!
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Першим президентом, якого посадять, буде не Порошенко і не Янукович. Першим посадять Зеленського. За зраду Батьківщині.
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никто преступной мыролюбности дибильной шайки штейнов не отрицает. и они получят свое, но сначала будет уничтожен источник мыролюбства винницкий вальцманат.
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Конец близок ОДЛО

Это тех что в Уазике прорыв делали...на передовой, и ПТУР испортили..Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3670
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Богданов Максим Олегович с позывным "Толстый" охоту на укров закончил... 29.02.1992-26.02.2020. Украинская мина поразила окоп... Еще трое (бойцов) были ранены осколками.
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Мир никогда не забудет не спровоцированное вторжение России в Украину. Мы осуждаем незаконные действия России и её агрессию против Украины. Санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт контроль над Крым Украине и не выполнит обязательства по Минским соглашениям.Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5779
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Турция созвала экстренное заседание НАТОУкраїна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2548
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"Вчора начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗС Москвобада генерал-полковнику Сергію Рудському і командувачу ВДВ генерал-полковнику Андрію Сердюкову присвоєно звання Героїв за уничтожение детей в Сирии"
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Яка цинична потвора. мммммммммммммммммммммм
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