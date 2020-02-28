 Украина должна объединить с Турцией усилия против российской агрессии, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили в пресс-службе.
Он напомнил, что накануне российско-сирийские войска нанесли мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб, в результате чего погибли турецкие солдаты, гражданские, среди которых много детей.
"Вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, в регионе, с которым Россия не имеет общих границ, приводит к потерям человеческих жизней и повлекло за собой новую мощную волну беженцев в страны ЕС, что создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса", - сказал Александр Турчинов, выразив соболезнования родным и близким погибших турецких и сирийских граждан.
По его словам, это только одна из составляющих в цепной реакции трагических событий, которые могут произойти в ближайшее время в мире: "Причина этого - попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", - отметил Турчинов, напомнив, что открытую фазу военного противостояния Путин начал с агрессии против нашей страны в феврале 2014 года.
Он отметил, что в этих сложных опасных условиях Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру - Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике. "Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря; инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыма для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усилить международное давление по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", - отметил Александр Турчинов.
"Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире", - резюмировал он.
може в премьеры его?
поймет ли это зеленая сопла зе как надо в глаза смотреть и видеть то что надо , а не брехать нам.
как объединить? он же в глаза х.ла заглянул и.... утонул )))
и потом...что мы там можем отвести...нуууу разве Крым сдать в аренду? с выкупом ))))
Якби яніка не скинули, в нас би сталась та сама "сирія".
ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:
1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!
Роман Ковальов
Фуйло в этом случае перестанет разрешать ослобородьке целовать свои руки.
Это не по братски
Это тех что в Уазике прорыв делали...на передовой, и ПТУР испортили..