 Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом он сообщил на брифинг в пятницу.
"Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию (о коронавирусе. - Ред.), я обеими руками "за". Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию", - отметил Ляшко.
В то же время он считает, что можно отработать с Министерством внутренних дел какие-то вопросы, чтобы не распространялась паника тогда, когда ее не нужно распространять.
Якісь дебільні розпорядження.
Де вони таких тупих понабирали ?
Чому не проводиться робота з населенням ?
Чому не навчають шмаркатись в рукав чи хустинку ?
і ДЕ МАСКИ ????
Но будет как в начале эпидемии в Китае: "дезинформацией" будут называть правду.
глянул ради интереса
он всю жизнь в минздраве папки перекладывал
чую шо скоро нам реальный звиздец настанет
но не от короновируса
а от большого ума)))