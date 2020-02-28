EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  829  20
Материалы по теме:
Все про:дезинформация (139) МВД (8072) Минздрав (2232) COVID-19 (397)

 Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко поддержал идею о введении наказания для тех, кто распространяет неправдивую информацию о коронавирусе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом он сообщил на брифинг в пятницу.

"Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию (о коронавирусе. - Ред.), я обеими руками "за". Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию", - отметил Ляшко.

В то же время он считает, что можно отработать с Министерством внутренних дел какие-то вопросы, чтобы не распространялась паника тогда, когда ее не нужно распространять.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3178487
 
 
 Топ комментарии
 
Угу, в Китае уже пробовали. История доктора Ли Вэньляна ничему не научила? Или наоборот, научила? Зеленым нужна эпидемия, поэтому они хотят заткнуть рты всем, кто говорит правду.
 показать весь комментарий
 
И как же этим молодым да наглым хочется не пущать и рты затыкать! Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9831
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И как же этим молодым да наглым хочется не пущать и рты затыкать!
 показать весь комментарий
 
 
Угу, в Китае уже пробовали. История доктора Ли Вэньляна ничему не научила? Или наоборот, научила? Зеленым нужна эпидемия, поэтому они хотят заткнуть рты всем, кто говорит правду.
 показать весь комментарий
 
 
конечно дать такие полномочия, только еще 2 нужны что бы 3 была.
 показать весь комментарий
 
Сталінщина відродилась...
Якісь дебільні розпорядження.
Де вони таких тупих понабирали ?
 показать весь комментарий
 
 
За приховування проблеми хто буде відповідати ?
Чому не проводиться робота з населенням ?
Чому не навчають шмаркатись в рукав чи хустинку ?
і ДЕ МАСКИ ????
 показать весь комментарий
 
 
Ага, тогда и ляшко, и скалецкая должны сразу сесть.

Но будет как в начале эпидемии в Китае: "дезинформацией" будут называть правду.
 показать весь комментарий
 
 
Страшно представить, какое наказание может придумать врач с такой фамилией...
 показать весь комментарий
 
 
он еще и врач?)
глянул ради интереса
он всю жизнь в минздраве папки перекладывал
чую шо скоро нам реальный звиздец настанет
но не от короновируса
а от большого ума)))
 показать весь комментарий
 
 
министерство правды. будут карать тех кто разоблачает их замалчивание про вирус
 показать весь комментарий
 
Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию", мне показалось, или он хочет стать царем.
 показать весь комментарий
 
Цікаво, що про саме цей коронарних вірус знає оце нещастя? І як воно БУДЕ вирішувати, що'саме дезинформацвєю? От скажімо лікар, який у Китаї перший повідомив про новий вірус, був звинувачений у дезинформації. А коли виявилося, що він був правий, то уряду навіть вибачитися не було перед ким, бо лікар від вірусу і помер.
 показать весь комментарий
 
 
а наказание за дезу о повышении пенсий с 1го марта будя или ла ла ла??? Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1444
 показать весь комментарий
 
А правда- це те що заявляють Богуцкая та Васілєвская-Смаглюк?
 показать весь комментарий
 
Ну, и сразу надо наказание за дезинформацию о гражданском конфликте на дамбасе. Пора уже озЕбилить наказания за всё. Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8253
 показать весь комментарий
 
В тюрьме ведь тоже санврачи нужны. Но такая фамилия вызовет нездоровое любопытство у мотающих срок. Ляшко, тебе это точно надо?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх