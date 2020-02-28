 Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев

Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев сказал в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Эти санкции остановят Северный поток-2. Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", — заявил он.

Коболев также сказал, что Россия и Германия врали США, пытаясь убедить Вашингтон не вводить санкции против Северного потока-2: "За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали".

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По мнению Коболева, "когда правительство Германии продвигает Северный поток-2, оно действует против интересов европейских и особенно немецких потребителей".

Глава Нафтогаза прогнозирует, что если России не удастся закончить строительство дополнительных газопроводов вроде Северного потока-2, то транзит российского газа через ГТС Украины после 2024 года можно будет продлить еще на 10 или 20 лет.

Комментируя вопрос прямых поставок российского газа в Украину, Коболев заявил, что "русские никогда не предлагали нам справедливой рыночной цены".

"Мы бы рассмотрели покупку любого газа, который бы предлагался по хорошей цене. Так работает бизнес. При этом, предотвратить это могут политические решения, например, из соображений безопасности. У нас продолжаются политические дискуссии, нормально ли покупать у России. Впрочем, это решение не за нами", — добавил он.

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