EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  8249  19
Материалы по теме:
Все про:Германия (3535) санкции (7595) США (16171) Северный поток (578) Коболев (379)

 Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев

Санкции против Северного потока-2 являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы, поскольку остановят строительство газопровода.

Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев сказал в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Эти санкции остановят Северный поток-2. Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", — заявил он.

Коболев также сказал, что Россия и Германия врали США, пытаясь убедить Вашингтон не вводить санкции против Северного потока-2: "За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2"

По мнению Коболева, "когда правительство Германии продвигает Северный поток-2, оно действует против интересов европейских и особенно немецких потребителей".

Глава Нафтогаза прогнозирует, что если России не удастся закончить строительство дополнительных газопроводов вроде Северного потока-2, то транзит российского газа через ГТС Украины после 2024 года можно будет продлить еще на 10 или 20 лет.

Комментируя вопрос прямых поставок российского газа в Украину, Коболев заявил, что "русские никогда не предлагали нам справедливой рыночной цены".

"Мы бы рассмотрели покупку любого газа, который бы предлагался по хорошей цене. Так работает бизнес. При этом, предотвратить это могут политические решения, например, из соображений безопасности. У нас продолжаются политические дискуссии, нормально ли покупать у России. Впрочем, это решение не за нами", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт

Источник: https://censor.net.ua/n3178485
 
   
 Топ комментарии
 
А наши бубочки чем занимались?
Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев - Цензор.НЕТ 1469
 показать весь комментарий
 
вообще как показывает история, дружба кремля и берлина не к добру
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто зна. Кажуть, що у Омані він пробував...
 показать весь комментарий
 
 
Німецька курва і кремлівськй карлик хотіли надурити США, але містер Коболев завадив їх планам Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев - Цензор.НЕТ 666
 показать весь комментарий
 
 
збільшити герою платню до $ 1 000 000 000 на місяць... бо мамі не вистачає... в Америці життя дороге... Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев - Цензор.НЕТ 1497
 показать весь комментарий
 
 
а що нашим молодим реформаторам до того... економічні закони вони сподіваються обійти так, як обходять Конституцію та ін.
 показать весь комментарий
 
 
вообще как показывает история, дружба кремля и берлина не к добру
 показать весь комментарий
 
 
Маккейн: «Росія - це бензоколонка, яка намагається видати себе за країну»

Все газове "потьомкінське недовєлічіє" трималось на двух швейцарськх газоукладчиках. Втекли працювати нікому.
 показать весь комментарий
 
 
Андрей, передай Ланочке, чтобы вытрясла из кацапа все, до последнего дырявого рубля!
 показать весь комментарий
 
А теперь те же самые немцы и росеяне утверждают что формула Штанмаера и автономия даунбаса сработает и приведет к миру
 показать весь комментарий
 
 
хорошо, что мировой полицейский выполняет свои прямые обязанности - пресечь во чтоьы то не стало свадьбу берлина и мацквы, но которую в фрг уже давно все дрочат и предотвратить тем самым третью мировую. феркель шлюха будет и дальше строить социализм в западной европе, демократия это не её. только нихрена у неё не получится
 показать весь комментарий
 
 
Коболева как лоха взяли на понт. Подписал невыгодный контракт, теперь строит из себя дедушку Вангу.
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 3394-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
главное побольше суживых грязьпрома типа "оржелей " ,что списывать рашисту многолярдные долги пренадлежащие украинскому народу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх