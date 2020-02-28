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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (2232) Ляшко Виктор (19) COVID-19 (397)

 В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса

Министерство здравоохранения призвало областные государственные администрации начать откладывать проведение плановых операций, чтобы была возможность подготовить больницы к вспышке коронавируса.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения областных государственных администраций рассмотреть вопрос и потихоньку начинать откладывать проведение плановых операций на возможность того, чтобы подготавливать больницы и больницы не были заполнены в случае возникновения вспышки, в том или ином локальном месте", - сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что подобную стратегию использовали в одной из провинций Италии.

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Количество случаев заражения новым коронавируса состоянию на 28 февраля достигло 83 386, более 35,5 тысяч выздоровели. Число летальных случаев возросло до 2858.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус 27 февраля заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире сейчас находится на "решающем этапе". Он призвал правительства государств удвоить усилия по сдерживанию вируса.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.

Источник: https://censor.net.ua/n3178484
 
 
 Топ комментарии
 
Нда... И где зелюки открыли такое мощное месторождение идиотов! В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 646
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Хіба по обличчю не видно шо воно дебіл?
В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7834
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Це так пи-зебільному! Пропоную відкладати планові операції в пемшкюу чергу - зебілів, їхніх родичів і всіх у кого у соцмережах, на авто і телефонних заставка красувалося зелене Зє.
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Нда... И где зелюки открыли такое мощное месторождение идиотов!
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у меня бомжи под мусорником интеллектуальней
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офигеть!
как это откладывать плановые операции? если как такового вируса еще как бы нет ???
что за бред???
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тепер, від апендициту, помре більше, ніж в світі від короновірусу У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 7340
Боже, допоможи Україні позбутися від цих ідіотів
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Ага пусть реально больные люди мучаются от болячек и им не делают операцию. А что, не плохая мысль))) В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 5509
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Це так пи-зебільному! Пропоную відкладати планові операції в пемшкюу чергу - зебілів, їхніх родичів і всіх у кого у соцмережах, на авто і телефонних заставка красувалося зелене Зє.
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У нас в Словакии готовятся закрыть большие магазины, школы: и убрать общественный транспорт
Словаки потихоньку начинают запасаться продуктами - вирус уже в Вене
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БЛИН, НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ, который платит этим идиотам зарплату?
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Верние старого Ляшко, этот ляшко какой-то не такой
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после 10 марта что-то должны наверное может быть как-то так (с)...
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950 мінус кількість санжарських презервативів
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Тебе три дня назад написали на цензор *900*.
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так вируса нет? странно к чему готовятся эти уроды.
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готовиться надо... никто не спорит...
но вот откладывать плановые (!!!) операции - это в последнюю очередь
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Один тампон - тест стоит 1500$.
Итальянский Высший Санитарный Институт серологически подтверждает лишь 43,3% .
282 подтверждённых из 650 , объявленных ГО положительных.
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Лікарям при відтермінуванні операцій у першу чергу слід запитувати: за кого ви голосували в прошлому році?
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Правильно, порохобот нуждаются в неотложном лечении.
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Цього ідіота до влади привели зебіли, а винуваті порохоботи. Я вже нічому не дивуюсь - просто спостерігаю як нарід танцює гопак на граблях.
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О, наконец займутся любимым делом, откладывать, перекладывать, и просто ничего не делать.
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Одне досадно- Кляті китайці. Ну розробляєте бойовий вірус- так розробляйте його на основі сказу. Зомбіапокаліпсис якось цікавіше, ніж тричі чхнути і померти.
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так вирус это миф, и достаточно поесть сала с чесноком - к чему эти телодвижения
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Водка от Коронавируса. А еще говорят "освячена"В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 500 вода сильно помогает.
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А какое отношение имеют хирурги к эпидемиологической обстановке в стране? То, что вытворяют эти идиоты из МОЗ называется "сеять панику" и подозреваю, что занимаются они этим сознательно... Самое время СБУ спросить, зачем они это делают?
И кажется, те тест-системы никто не собирается передавать на места, так что как в том анекдоте: короновирус у нас будет называться ОРВИ
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Этого недостаточно. Отменить и ургентные операции, тогда вирус точно сдохнет.
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Поражённых вирусом инфекционных больных ложить в хирургические отделения? Жесть. А как насчёт биологически защищённых боксов в инфекционных отделениях? Видать с боксами не очень. Мы ж не какие-то китайцы в «ЛЕГО» гуляться - по 1000 койкомест в 2 недели запускать. Плановые операции потом могут и не понадобиться. Да и оперировать может некому будет - коронавирус эскулапам преференции делать вряд ли будет.
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Пусть люди дохнут без операций, а то вдруг кароновирус
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ты шо дебил??? а шож врачи кушать будут без операций---зарплату 8 тыр чтоли???каждый кто лежал в больнице знает что за такое удовольствие вся родня должна карманы наизнанку вывернуть на корм людям в белых халатах.
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операция - дело добровольное. Никто вас платить не заставляет.
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Де ж таких дебилов "слуги" понабирали? Кастинги проводили?
Еще надо как румынский министр сказать, чтобы не создавали паники и продукты не раскупали...
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Правильно! Отменить операции совсем! А вдруг завтра метеорит упадёт?
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Постройте для них спец. больницу на пример Китая (выделите из бюджета средства для этого) Потом если не понадобится пере классифицируйте на другое напровления
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Супер.Супер! СУПЕР!!! "Я цэ люблю" (С), зебилы, продолжайте в том же духе и мой голос на следующих выборах ваш! Чисто по приколу
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это означает что вирус у нас уже есть У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 9444 и они примерно знают когда уже не смогут всем врать
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Каток постсовкових дегенератів продовжує закатування живих в Землю...Нові,це, Вишкребки старих...Суцільне пострадянське Блювотіння У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 5476 У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 2395
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