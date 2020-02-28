 В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения областных государственных администраций рассмотреть вопрос и потихоньку начинать откладывать проведение плановых операций на возможность того, чтобы подготавливать больницы и больницы не были заполнены в случае возникновения вспышки, в том или ином локальном месте", - сказал Виктор Ляшко.
Он отметил, что подобную стратегию использовали в одной из провинций Италии.
Количество случаев заражения новым коронавируса состоянию на 28 февраля достигло 83 386, более 35,5 тысяч выздоровели. Число летальных случаев возросло до 2858.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус 27 февраля заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире сейчас находится на "решающем этапе". Он призвал правительства государств удвоить усилия по сдерживанию вируса.
2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.
как это откладывать плановые операции? если как такового вируса еще как бы нет ???
что за бред???
Боже, допоможи Україні позбутися від цих ідіотів
Словаки потихоньку начинают запасаться продуктами - вирус уже в Вене
но вот откладывать плановые (!!!) операции - это в последнюю очередь
Итальянский Высший Санитарный Институт серологически подтверждает лишь 43,3% .
282 подтверждённых из 650 , объявленных ГО положительных.
И кажется, те тест-системы никто не собирается передавать на места, так что как в том анекдоте: короновирус у нас будет называться ОРВИ
Еще надо как румынский министр сказать, чтобы не создавали паники и продукты не раскупали...