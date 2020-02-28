 Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт

Решение Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложить инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа, идет вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука о поддержке инвесторов. Об этом заявил управляющий партнер Integrites Алексей Фелив, передает РБК Украина со ссылкой на "Обозреватель".
"Мне кажется, что позиция министерства идет вразрез с позицией президента Украины, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут вовлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые сегодня выразило министерство", - заявил эксперт.
Напомним, 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик презентовал очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума.
Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт.
При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.
Кроме того, отвечая на вопросы возмущенных такими предложениями инвесторов, Чижик сравнил их проблемы с гангреной. "Когда пациент болен, у него, извините за такую аналогию, гангрена... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент будет жить", - заявил Чижик.
По мнению Фелива, новый вариант снижения "зеленых" тарифов от Минэкоэнерго не перекроет даже и четверти от прогнозного дефицита Гарантированного покупателя в 17 млрд грн в 2020 году.
Как писало РБК-Украина, по данным Госэнергоэффективности по 2019 год в возобновляемую энергетику Украины было проинвестировано рекордные 3,7 млрд евро.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции по поиску компромисса относительно взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно "зеленых" тарифов.
А вот лохи им платят за энергию, чтобы те жили во дворцах ЕС
У нас все делается по ЗЕбобицкому!
шак
ВЕНА, 24 янв - Австрия до 2030 года полностью перейдет на возобновляемую энергию, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.
"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии. Наша цель - до 2030 года стать полностью климатически нейтральной страной, на десять лет быстрее, чем нацелен Евросоюз", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом, по его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозной защиты климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом. "Я уверен, что нам это удастся, если мы как ЕС используем наши сильные стороны, а именно: наше открытое общество, наше свободное общество и, прежде всего, нашу свободную и сильную европейскую экономику", - добавил Курц.
Когда вечером едешь по автобану : все небо светится красными огоньками - НЕРЕАЛЬНО КРАСИВО
https://elektrovesti.net/54004_kak-stroitsya-solnechnaya-stantsiya-dtek-v-khersonskoy-oblasti-foto
http://tvoemisto.tv/news/yak_buduvaly_sonyachnu_elektrostantsiyu_na_lvivshchyni_7_foto_75569.html
https://rubryka.com/ru/2019/03/24/na-hersonshhyni-pochaly-buduvaty-potuzhnyj-vitropark/
Об этом он сказал во время своего выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
По словам главы государства, крупные бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», - пояснил он.
с Ахметовым, по словам президента, удалось договориться об отмене формулы «Роттердам+» и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.
«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», - подчеркнул Зеленский.https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-dogovorilsya-s-ukrainskimi-oligarhami-ob-investiciyah-50028026.html
Вот добьем Южмаш и Антонов, минус инвестиции и будем все в
шоколадеклоунаде.