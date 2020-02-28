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Все про:Зеленый тариф (11) Минэкоэнерго (1)

 Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт

Заместитель Оржеля сравнил инвесторов в возобновляемую энергетику с гангреной.

Решение Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложить инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа, идет вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука о поддержке инвесторов. Об этом заявил управляющий партнер Integrites Алексей Фелив, передает РБК Украина со ссылкой на "Обозреватель".

"Мне кажется, что позиция министерства идет вразрез с позицией президента Украины, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут вовлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые сегодня выразило министерство", - заявил эксперт.

Напомним, 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик презентовал очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума.

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Кроме того, отвечая на вопросы возмущенных такими предложениями инвесторов, Чижик сравнил их проблемы с гангреной. "Когда пациент болен, у него, извините за такую аналогию, гангрена... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент будет жить", - заявил Чижик.

По мнению Фелива, новый вариант снижения "зеленых" тарифов от Минэкоэнерго не перекроет даже и четверти от прогнозного дефицита Гарантированного покупателя в 17 млрд грн в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, по данным Госэнергоэффективности по 2019 год в возобновляемую энергетику Украины было проинвестировано рекордные 3,7 млрд евро.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции по поиску компромисса относительно взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно "зеленых" тарифов.

Источник: https://censor.net.ua/n3178481
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо бы, чтоб Ахметов и прочие адепты зелёной энергетики сами покупали эту энергию по зелёным тарифам. Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 9488
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ренатушка потратился, горе то какое, он думал оргазм будет вечен Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 693
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и правильно делает! понастроили черт знает что на государевых землях)
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Понастроили понимаешь халявных солнечных станций, шоб баблишко стричь прекрываясь заботой об экологии. Все правильно делает товарищ зеленских Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 7516
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кстати самым хитрожопым и заодно догадливым из них оказался Данылюк, который за пару месяцев просек, что происходит и решил, что даже такие варианты шикарные "прибарахлиться" врятли стоят рисков связаных с вопросом: "а что будет потом?"))))
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Ці електрон станції нахрен не потрібні у тому вигляді якому вони є - зробити тариф на 20% більше ніж для юр. Осіб от і все... А свиня Парашенко і Ахметов не збідніють
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Солнечные станции и разного рода ветряки это вспомагательные элементы подачи электроенергии в места труднодоступные для проложения туда линий электропередачи, а не способ зарабатывать бабло из воздуха. Или служат для автономизации сообственного дома, шоб не зависить от государства. Будущее за мирным атомом!!!
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Уран для мирного атома будешь с космоса привозить? Урановые рудники истощены практически везде в мире. Мы уже выбрали все легкодоступные запасы.
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Хорошо бы, чтоб Ахметов и прочие адепты зелёной энергетики сами покупали эту энергию по зелёным тарифам. Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 9488
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ДА у них у всех на участках ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, солнечные батареи
А вот лохи им платят за энергию, чтобы те жили во дворцах ЕС
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там не получится отпетлять по тарифам за отопление дворца)
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Зима, на улице, какие солнечные станции???
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а не должно! зЗима! Поэтому тариф и обрезают.
У нас все делается по ЗЕбобицкому!


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Скажи, а почему я утепляя свой дом, покупая утеплитель по безумным ценам на сегодня, енергосберегающие приборы и лампочки в 10раз дороже обычных, обязан платить дважды налоги и акцизы а Ахметову еще и доплачивают за ето из бюджета?
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ренатушка потратился, горе то какое, он думал оргазм будет вечен
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Проблема в том, что этот вечный оргазм пообещало государство. А вот если государство свое слово меняет по пять раз на дню, то ему будет очень сложно поверить. И вот тут на нас точно прольется просто дождь из разных инвестиций. Или не прольется?
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а сколько было заплачено денег что бы не поставить дату конца льготного тарифа? в нормальных странах дают время что бы отбить оборудование, в нашей стране про эту дату забыли.
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Дата конца тарифа как раз была поставлена. В 2030 году все "зеленые" электростанции по обещаниям должны были получать, как все.
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Слуги рак і щука. Повний раздрай в головах.
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зелені ріжуть зелені тарифи..... сюр якийсь Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 9283
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Зеленый тариф это прямые инвестиции в карманы Ахметки и Фирташа.
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Нехрен ахметке на этом жировать,здесь зеля прав.
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Разве это новость? "Зелёные" тарифы учителям сразу же урезали, урезали, так урезали...
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Ой теперь инвесторы к нам как попрут, что тапками не отмахаемся
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ГНАТЬ ИЗ КАБМИНА ИДИОТОВ !!!!

шак

ВЕНА, 24 янв - Австрия до 2030 года полностью перейдет на возобновляемую энергию, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.

"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии. Наша цель - до 2030 года стать полностью климатически нейтральной страной, на десять лет быстрее, чем нацелен Евросоюз", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом, по его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозной защиты климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом. "Я уверен, что нам это удастся, если мы как ЕС используем наши сильные стороны, а именно: наше открытое общество, наше свободное общество и, прежде всего, нашу свободную и сильную европейскую экономику", - добавил Курц.
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У нас между Братиславой и Веной( 60 км) -СПЛОШНЫЕ ПОЛЯ С ВВЕТРОГЕНЕРАТОРАМИ
Когда вечером едешь по автобану : все небо светится красными огоньками - НЕРЕАЛЬНО КРАСИВО
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а теперь огласи себестоимость кВт этой энергии.
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Грета Тунберг подрастет возглавит Первое Мировое Экоправительство и всем дуракам и жадинам гонящим на ВИЭ даст под ховст. Кстати, публика как всегда ни хрена не знает. Последняя работа Оржеля - голова Ассоциации Возобновляемой Енергетики. Фейковая по сути ассоциация сделанная под одного негодяя, но тем не менее это тупое жирное существо Оржель там занималось как раз "гангреной" - помогала инвестором ВИЭ,а теперь это занчит гангрена, с х..уе спрашивается. Скоты тупые пишут бздо комменты свои, а ни черта же не знаю и не понимают в теме ВИЭ
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А Грета - защищает фейковые вещи, вроде т.н. "глобального потепления".
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и сфигали мы должны оплачивать эту "схему". это не инвестиции, а способ вывода бабла из наших налогов
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не будем оплачивать эту "схему" будем оплачивать по другой!где "договорюсь с олигархами 10-20% в бюджет!"?
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Давно пора Ахметову хвост в дверях зажать. Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 3761
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Ну да, он же дурак настроил солнечных и ветро электростанций. Предприятий всяких по выпуску и обслуживанию комплектующих для них. Дал людям работу и платит зарплаты и налоги. А нужно было просто делать как Беня -- тупо тырить государственные деньги и не платить налоги совсем. Тогда-бы был настоящий молодец.
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Скажи ты идиот или притворяешься? Какие налоги и кому Ахметов платит, если он дотации из и так дырявого бюджета наоборот высасывает? Оборудование импортное он закупает из Голландии и Китая. Обслуживают ето оборудование тоже те же китайцы и европейские компании которые его устанавливали. Какие рабочие места что ты несешь? Ето тупо пылесос для высасывания денег из страны. Мінекоенерго урізає "зелені" тарифи всупереч заявам президента про підтримку інвесторів, - експерт - Цензор.НЕТ 8919
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Щаз-з-з-з!!! Зелену енергетику захотіли, а Каломийша чим буде харчєваться?
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренностях с украинскими олигархами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов на Донбассе и по всей стране.
Об этом он сказал во время своего выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
По словам главы государства, крупные бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», - пояснил он.
с Ахметовым, по словам президента, удалось договориться об отмене формулы «Роттердам+» и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.
«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», - подчеркнул Зеленский.https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-dogovorilsya-s-ukrainskimi-oligarhami-ob-investiciyah-50028026.html
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Беня ответил, что может покрасить ларек. Максимум два ларька.
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Да нахрен нам эти инвестиции!
Вот добьем Южмаш и Антонов, минус инвестиции и будем все в шоколаде клоунаде.
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Выработка зелёная очень нестабильна.Набежавшая тучка может обрушить энергосистему страны. Уже не хватает мощностей для компенсации этих колебаний. Это факт.
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пля - а почему скромно так умалчивают ФИО и должность сраного эксперда и сраного копипастера, запулившего вброс ("статью")?
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