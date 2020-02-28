 В Азербайджане у прибывшего из Ирана гражданина РФ выявлен коронавирус

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку с повышенной температурой, - Госпогранслужба

Вместе с тем, число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 176 человек и достигло 388, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения Исламской республики.

Список жертв нового недуга пополнили за тот же период восемь человек. Общее число погибших от коронавируса Covid-19 составило 34 человека.