 В Азербайджане у прибывшего из Ирана гражданина РФ выявлен коронавирус

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.
"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 176 человек и достигло 388, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения Исламской республики.
Список жертв нового недуга пополнили за тот же период восемь человек. Общее число погибших от коронавируса Covid-19 составило 34 человека.
Видели.
Джерело: постанова Кабінету міністрів від 19 лютого (№129)
Дослівно: "Дозволити Міністерству охорони здоров'я із залученням спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснює закупівлі, здійснити закупівлю медичних виробів для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19,
за рахунок залишків коштів, передбачених для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснювала закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру",
на суму, що не перевищує еквівалент 67072,19 тис. гривень залишків коштів, утворених у 2019 році, шляхом укладення угод (договорів) із зазначеною спеціалізованою організацією".
Деталі: Відповідні зміни вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповувалися зі спеціалізованими організаціями у 2019 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7241991/
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