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Все про:Азербайджан (300) Иран (904) COVID-19 (397)

 В Азербайджане у прибывшего из Ирана гражданина РФ выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 176 человек и достигло 388, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения Исламской республики.

Список жертв нового недуга пополнили за тот же период восемь человек. Общее число погибших от коронавируса Covid-19 составило 34 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3178480
 
 
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А,кацапсіни росту захворювання непоказують. Кляті випердки... В Азербайджане у прибывшего из Ирана гражданина РФ выявлен коронавирус - Цензор.НЕТ 4977
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Треба цього хворого громадянина відправити у Кремль.
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получается на границе сразу тестами проверяют
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Наші теж домовилися про закупівлю тестів. З РФ.
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А,кацапсіни росту захворювання непоказують. Кляті випердки...
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О!, а говорили удмурты не подвержены!))), срочно надо перекрывать границу с цапией!!!))
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Треба цього хворого громадянина відправити у Кремль.
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Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров'я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 за максимум 67 млн грн, які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.
Джерело: постанова Кабінету міністрів від 19 лютого (№129)
Дослівно: "Дозволити Міністерству охорони здоров'я із залученням спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснює закупівлі, здійснити закупівлю медичних виробів для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19,
за рахунок залишків коштів, передбачених для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснювала закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру",
на суму, що не перевищує еквівалент 67072,19 тис. гривень залишків коштів, утворених у 2019 році, шляхом укладення угод (договорів) із зазначеною спеціалізованою організацією".
Деталі: Відповідні зміни вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповувалися зі спеціалізованими організаціями у 2019 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7241991/
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устройте кацаплянам режим "нехай щастыть".а то шастают,невинные страны заражают.
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кацапню принимать в другие страны только в таком виде...

В Азербайджані у прибулого з Ірану громадянина РФ виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1949
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Щас прокаженные кацапы из Ирана и Сирии попрут на даунбас.
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и будут применяться орками как биологическое оружие...
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Наверное зараженный гражданин РФ был по нац-ти АРАБОХАЕМ( (эр мэн?-муж я =Мэн Уш=ПэриУш(Персия)=Пэриджан.ВОРОВАННОЕ слово)).Они же в России сели на головы русским с 1917г .А мы страдаем? ЗАТО НАМИ НАЙДЕННА СВЯТАЯ ГОРА ШИИТОВ НА КАВКАЗЕ! Она недалеко от Нулевого ОмурАтаЯна(Меридиана)=Жизни Отца Горящего пер с одэри(азэри).Показывать ее пока нельзя.Слава Кавказу и Киевской Руси!
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По данным газеты The Guardian, коронавирус в расее зафиксирован еще 31 января.
Заинтересованы ли русские в дестабилизации ситуации в Украине любым способом?
Да.
Думай-те...
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