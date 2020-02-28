 В прошлом году налоговая предотвратила хищение более 6 млрд грн НДС из украинского бюджета, - Верланов

Благодаря его усилиям заработал эффективный механизм правительства для борьбы с минимизационными схемами с НДС, а именно обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной / расчета корректировки (ПН / РК).
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации обновленной системы, которая состоялась 27 февраля во Государственной налоговой службе, передает РБК Украина.
"Коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил эту операцию ... Украинское правительство будет защищать бизнес, который работает "вбелую", по-честному . Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких "хитрецов" мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам главы правительства, махинации с налогом на добавленную стоимость - это многолетняя проблема в Украине. Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1 - 2 млрд грн ежемесячно.
Со своей стороны председатель ГНС Сергей Верланов пояснил, что обновленная система мониторинга как сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков одновременно будет обеспечивать соблюдение прав и гарантий законопослушного бизнеса.
"Наша цель: во-первых, свести к нулю мошенничество и махинации при возмещении налога на добавленную стоимость, во-вторых, наполнить бюджет Украины. И через месяц мы уже будем иметь результаты работы новой системы мониторинга", - заявил Сергей Верланов.
По словам главы ГНС, система мониторинга налоговых рисков уже продемонстрировала свою действенность, ведь в прошлом году с ее помощью удалось предотвратить хищение более 6 млрд грн из украинского бюджета.
"В прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных приблизительно на 10 млрд грн (0,56% от общего количества). После рассмотрения зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд гривен. То есть более 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы это предотвратили", - отметил Сергей Верланов.
Кроме того, председатель ГНС на совещании с участием премьер-министра сообщил, что, по предварительным данным, налоговая выполняет план по поступлениям в государственный бюджет по итогам февраля.
Напомним, Государственная налоговая служба продолжает серию публикаций информационных писем. Подробнее об изменениях в системе мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, а также о том, что делать субъекту хозяйствования, если его НН / РК заблокирован, можно прочитать по этой ссылке.
А за налог на выведенный капитал почему ни слова?
или это так...для красного словца (как 4000 баксов учителям)
Я извиняюсь, а во сколько обошлось содержание налоговой (оклады, премии, прочие выплаты)?
Федеральный суд США принял к рассмотрению иск Алекса Ровта к народному депутату Александру Дубинскому, автора программы "Грошi" и телеканала "1+1" по распространению заведомо ложной информации в отношении него. С целью обеспечения иска гражданин США Алекс Ровт просит наложить арест на все имущество ответчиков. Также истец просит Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело, возбужденное 20.10.2019 года судом штата Делавэр (№2019-0377) по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем, конечным бенифециаром которых является владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский. Средства в размере $607 млн. США перечислялись через "Приватбанк", а $46 млн. из них принадлежали "Кварталу-95". Также Алекс Ровт подал аналогичные иски к тем же ответчикам также и в Соломенский и Подольский районный суды Киева.
Можно уже делать ставки на то, какие суды скорее рассмотрят эти дела - украинские или американский?
Параллельная реальность.
Китай понизил НДС для предприятий малого бизнеса с 3% до 1%, чтобы поддержать их работу во время эпидемии вируса COVID-19.
Оказывается, было 3%! И рост экономики по 6-7% в год. Кстати, с зарплат до 5000 юаней (примерно 700$）не платят подоходный налог. Вот как можно было, а наши чуваки изобрели свой велосипед. Х*ярят по 40% с зарплаты и спускают налоговых церберов, которые 5 лет сидели на цепи. Теперь удивляются, почему второй месяц недовыполнен бюджет.
На выходных довелось побывать на шашлыках. 9 человек. После шестой выпитой поллитровки началось: "Мы ему поверили, а он - п*дарас нас на*бал.....и вообще не было за кого голосовать". Спрашиваю: " А чем Порох не угодил?" Объяснить аргументированно так и не смогли, понеслись ярлыки: "мародер, барыга, бизнес на крови" и т.д.
Собака Павлова тоже не могла объяснить, почему у нее после определенного сигнала вырабатывается желудочный сок, хотя еду ей не давали. Это все на рефлекторном уровне. Если человеку на тарелке подать нарезанный лимон, у него непроизвольно начнет выделятся слюна.
Тоже самое если постоянно показывать и рассказывать про негатив в стране и связывать его с личностью Пороха, тогда сам Порох станет раздражителем и в подсознании будет ассоциироваться с негативом.
Объясняю еще раз. Целый год лояльные Зеленскому СБУ, прокуратура, НАБУ, ДБР, НПУ искали компромат на Порошенко. Результат - сын Порошенко был на концерте правильного репера. Все. Реально, возьми Порох хоть копейку из бюджета за свой срок - нашли бы. Значит не взял ни копейки.
а типа честному бизнесу никто мешать не будет... уроды конченные!!!