 "При таком глобальном общении - это пустое", - Лукашенко не видит смысла закрывать границу из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко рассказал, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - отметил он.

Люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам.

"Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", - сказал он.

Вместе с тем закрытие границ, по его мнению, не является эффективным средством сдерживания вируса.

"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - убежден он.

Врачи, которые контактируют с заразившимися, конечно, должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму.

"Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом", - подчеркнул Лукашенко.

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Вирус получил широкое распространение в разных странах мира. Уже идет речь о том, чтобы перенести на год проведение Олимпийских игр. В такой ситуации важно не допустить паники среди населения. Неверное поведение врачей может ее спровоцировать.

"Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, - отметил белорусский президент. - Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям", - отметил Президент.

"Вы себя ведите поаккуратнее, берегите детей. Правда, говорят, слава богу, на детей эта зараза не распространяется", - подытожил Лукашенко.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.