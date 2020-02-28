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 Общество, Здоровье
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Все про:вирус (399) эпидемия (739) Зоряна Скалецкая (99) COVID-19 (397)

 В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца, - Скалецкая

Имеющихся в украинских больницах мест в случае вспышки эпидемии коронавируса хватит на четыре месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"У нас есть 12 000 кроватей на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом - Ред.), у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек. Но такая динамика возможна только тогда, когда мы не будем принимать никаких мер эпидемиологических, таких как ограничительные меры, карантинные меры, ограничение выхода из дома. То, что сейчас происходит в Китае", - сказала Скалецкая и отметила, что "на сегодняшний день говорить о том, что у нас будет значительная динамика столь длительное время, не приходится".

Количество случаев заражения новым коронавируса состоянию на 28 февраля достигло 83 386, более 35,5 тысяч выздоровели. Число летальных случаев возросло до 2858.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус 27 февраля заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире сейчас находится на "решающем этапе". Он призвал правительства государств удвоить усилия по сдерживанию вируса.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.

Источник: https://censor.net.ua/n3178475
 
 
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про лекарства ни слова. Главное что есть кровати.
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Пан Буддист@sranysovok





Рекомендации министерства внутренней безопасности США:
- 2 недельный запас еды и воды (2 недели мин. срок потенциального локдауна)
- 2 недели запасов препаратов, которые вам прописаны
- базовая аптечка под рукой, витамины
- обговорить с близкими план действий на случай болезни
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Пан Буддист@sranysovok 13 ч
Это план на сегодня, во время же эпидемии:
- не контачте с больными
- если больны не контачте со здоровыми
- мойте руки -ґ
- не трогайте лицо
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ця дура навіть не знає, що місця вимірюються в штуках, а не в місяцях... В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3701
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А в карантинной зоне кляп в рот не полагается?
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Ну, це х для зебілів сказано. 😁 Це ж відомий жарт:
- Скільки?
- Чотири?!
- Що - чотири???!
- А що - скільки??!
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Уже можно смеятся или начинать матерится?
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только для самоуспокоение, даже с ОРВИ они не справятся.
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Спиртом полоскать рот. Для рук ведь помогает.
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Данилов наверное что-то знает, не просыхает уже несколько лет.
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можна - від моменту обрання президентом Зеленого.
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про лекарства ни слова. Главное что есть кровати.
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И гробов не ясно на сколько хватит(
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Про должность завхоза - очень похоже. А вот что работает - тут терзают смутные сомненья...
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наступний її пост буде про підготовлені крематорії
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Какие лекарства? Тестов до сих пор нет, чем определять? Только подаренные ВОЗ и те на складах ЦОЗ лежат.
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Определять будет МВД, как в Санжарах.
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партия презервативов направила её мысли в эту сторону....
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А сама сидиш в скафандрі в інкубаторі?
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так поэтому она себе уже зарезервировала в санжарах
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Я прочитал запрезервировала. Звиняюсь!
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гандонами поеду прямо сейчас затарюсь на всякий случай
не зря их сегодня в санжары привезли В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5835
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не спіши - стриптизерш з Кривого Рогу на всіх не вистарчить
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А умови там є ? Чи в зажьопінськ десь повивозять в зруйновані будівлі ?
А якщо порахували койко-місця по всій Україні -палати і так не пустують, там хтось лежить постійно..
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у нас больницы забиты практически под завязку.. это ж куда вы находящихся на лечении девать будете..аж страшно вообразить
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А сколько аппаратов искусственного дыхания?
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А зачем тебе ИВЛ? Лежи себе спокойно в коридоре и молча помирай, чтобы не нагнетать панику.
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А сколько аппаратов искусственного дыхания?
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_100 в день... Эта ******** когда-нибудь слыхала про геометрическую прогрессию? Эти россказни рассчитаны на слабоумных. Вот за кого они вас держат.
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...мест в больницах хватит на 4 месяца, а в моргах?
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озвучила б вже цифру скільки в нас крематоріїв готові до роботи.
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Я б не сильно намагався робити все як в Китаї. Перехворіла абсолютна купа людей не дивлячись на драконівськи "заходи". До того ж, Україна це не комуністична тоталітарна держава.
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Доки в Італії й Німеччині кожної доби - подвоєння... Тобто ляп про на чотири доби
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А что же ты, обезьяна, закрываешь тубдиспансеры, психбольницы и районные больницы? Это что за план такой?
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Называется - Денег нет, совсем нет. Но вы держитесь как-нибудь.
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У меня хроническая офисная болезнь:
до обеда всегда хочется есть,
после обеда спать,
и такое чувство, что мало платят!
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Доктор, мы теряем больного! Что делать? - Ничего не делать. Дадим ему спокойно уйти. Скоро он сам заболеет и вернется.
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а толку в этих "местах"? пусть эта курва в бсмп глянет на "места" - деревянный щит поверх панцирки а сверху нечто нарекаемое матрацем. плюс рваное грязномокрое постельное белье. ну и "лечение" соответствующее - не "договоришся" с врачом - куй кто подойдет к больному. ну и список в аптеку - от одноразовых перчаток до хирургических иголок с нитками, к-е ищешь по киевским медконторам. хоть бы молчала , тупая @лядина.
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Смертельний китайський вірус все ближче підбирається до України. Влада рапортує про готовність зустріти інфекцію. Однак в країні вже кілька місяців гуляє небезпечний грип. А лікарі не можуть вчасно визначити його, через що помирають молоді українці. Трагедія в Дніпрі є доказом цього.
Жителька Дніпра, 44-річна Ганна Литвиненко звернулася в лікарню зі скаргою на високу температуру й ускладнене дихання. Медики призначили їй амбулаторне лікування. Згодом стан жінки погіршився, а на шостий день вона померла. Офіційний діагноз - пневмонія.
Родичі загиблої вважають, що Ганна стала жертвою лікарської недбалості. Підозрюють - коронавірус.

Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.
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Главное что бы презервативов хватило: это просто...ец
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