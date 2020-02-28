 В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
"У нас есть 12 000 кроватей на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом - Ред.), у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек. Но такая динамика возможна только тогда, когда мы не будем принимать никаких мер эпидемиологических, таких как ограничительные меры, карантинные меры, ограничение выхода из дома. То, что сейчас происходит в Китае", - сказала Скалецкая и отметила, что "на сегодняшний день говорить о том, что у нас будет значительная динамика столь длительное время, не приходится".
Количество случаев заражения новым коронавируса состоянию на 28 февраля достигло 83 386, более 35,5 тысяч выздоровели. Число летальных случаев возросло до 2858.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус 27 февраля заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире сейчас находится на "решающем этапе". Он призвал правительства государств удвоить усилия по сдерживанию вируса.
2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.
Пан Буддист@sranysovok
Рекомендации министерства внутренней безопасности США:
- 2 недельный запас еды и воды (2 недели мин. срок потенциального локдауна)
- 2 недели запасов препаратов, которые вам прописаны
- базовая аптечка под рукой, витамины
- обговорить с близкими план действий на случай болезни
Пан Буддист@sranysovok 13 ч
Это план на сегодня, во время же эпидемии:
- не контачте с больными
- если больны не контачте со здоровыми
- мойте руки -ґ
- не трогайте лицо
- Скільки?
- Чотири?!
- Що - чотири???!
- А що - скільки??!
гандонами поеду прямо сейчас затарюсь на всякий случай
не зря их сегодня в санжары привезли
А якщо порахували койко-місця по всій Україні -палати і так не пустують, там хтось лежить постійно..
до обеда всегда хочется есть,
после обеда спать,
и такое чувство, что мало платят!
Жителька Дніпра, 44-річна Ганна Литвиненко звернулася в лікарню зі скаргою на високу температуру й ускладнене дихання. Медики призначили їй амбулаторне лікування. Згодом стан жінки погіршився, а на шостий день вона померла. Офіційний діагноз - пневмонія.
Родичі загиблої вважають, що Ганна стала жертвою лікарської недбалості. Підозрюють - коронавірус.
Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.