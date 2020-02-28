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Все про:Киев (18628) минирование (905)

 В Киеве минировали Дворец спорта, во время проведения "Форума больших мечтателей"

Сегодня, 27 февраля, во Дворце спорта, во время проведения DreamBIG Forum поступило сообщение о якобы минировании Дворца. В итоге, Форум был фактически сорван.

Об этом сообщает УНИАН.

Этому предшествовала акция протеста: ко Дворцу спорта собрались митингующие, которые были против проведения в Киеве подобного Форума. После начала мероприятия появилось сообщение о минировании и состоялась эвакуация людей.

Сообщается, что посетители форума не скрывали своих эмоций, раздражения и разочарования из-за инцидента. Билет на Форум стоил в среднем 6 500 грн.

"Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. – писали организаторы мероприятия - Но всё то великое, чем мы восторгаемся, было когда-то чьей-то мечтой". Как анонсировали организаторы форума, 27 февраля 2020 года основатель Taryan Group Артур Мхитарян собрал на одной сцене Дворца Спорта "больших мечтателей".

"Они создавали масштабные проекты, ставили спортивные рекорды, строили невероятные здания и своим творчеством вдохновили тысячи людей" - говорилось в анонсе.

Среди ТОП-спикеров: Артур Мхитарян, основатель Taryan Group; Роберт Грин, автор мировых бестселлеров, среди которых "48 законов власти"; Ахмед Бин Байат, бизнесмен и государственный деятель; Алла Клименко, ведущий лайф-тренер, коуч, мотивационный спикер; Ярослава Гресь, сооснователь Gres Todorchuk PR; Андрей Федорив, предприниматель, маркетолог, основатель FEDORIV Group; Леонид Кравчук, первый президент Украины; Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу.

Ведущая Форума – Маша Ефросинина. Идея DreamBIG Forum состояла в том, чтобы спикеры поделились своими мечтами, знаниями и мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте. "Потому что мир меняют люди, которые мечтают и верят, что могут его изменить!" - считают организаторы.

Правоохранители проводят следственные действия по факту сообщения о минировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3178473
 
 
 Топ комментарии
 
Усик рассказывал наверняка про свою любовь к московским попам. Обществу продолжают навязывать авторитетное мнение спортсменов. Многие не понимают, что физические достижения человека ни как не пересекаются с его интеллектом и умственными способностями. Не смотря на это их продолжают делать лидерами мнений.
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Ай-я-яй, зірвали такий лохотрон.
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читай уважніше - Dream BIG cocaine Forum В Киеве минировали Дворец спорта, во время проведения "Форума больших мечтателей" - Цензор.НЕТ 8046 одна доріжка - 6500 грн
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ну тогда понятно...сначала поделитесь мечтаниями, а потом... анонимное лечение ))))
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ні, починають з доріжки, а потім мрій, на скільки вистарчить
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так...це я послідовність не вірно вказав...)))) каюсь
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Лайф-тренер, коуч, мотивационный спикер... Чё это вообще было? Кружок Сороса на выезде?
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Так би мовити комплексне знищення української мови російською та англійською. Для надійності.
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Ну, наши то тоже в этом постарались. Один "доктор - пупоріз" чего стоит.
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Усик рассказывал наверняка про свою любовь к московским попам. Обществу продолжают навязывать авторитетное мнение спортсменов. Многие не понимают, что физические достижения человека ни как не пересекаются с его интеллектом и умственными способностями. Не смотря на это их продолжают делать лидерами мнений.
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Артур Мхитарян - сын Нвера Мхитаряна- основателя ПОЗНЯКИЖИЛСТРОЙ
Именно благодаря этим армянам Киев ищуродовали новостроек из красного кирпича , что в пастэльных красках не свойственно Киеву
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Все ЖТИ ребята переехали в Киев из Мацквы , где на кавказцев были гонения и прекрасно устроились в Киеве. Потом Нвер стал депутатом Рады, потом затеял строить дорогие метры в Дубаях . Потом пришЕЛ ИПОТЕЧНЫЙ КРИЗИС - и начались кредитные проблемы.

Сыну , 25 летнему: папа отдел Познякижилстрой . И в фирме спецов не осталось .
Теперь сын будит учить украинцев жизни НЕБЕЗПЛАТНО?
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Билет стоил 6500? Них*я се форум мечтателей. Не зря один мечтатель который ох*ел от таких цен решил подложить мину под зажравшихся гадов
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Це був сходняк прокацаплених покидьків чи як?
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>>мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте.<<
Щось це мені нагадує... Психотренінги типу "A step to future" (квиток на триденний курс коштував 200 баксів у 2-й половині 90-х). Слухачі - жменька підприємців і натовп лузерів, які хотіли "підлипнути" хоч до когось. Мій тодішній директор "повчився" і так "поїхав мізками", що нам довелося запросити в офіс психіатра. Інкогніто. Прогноз був невтішним тому ми не заважали Раді засновників вигнати того директора.
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Пробежавшись по списку приглашенных, даже если бы их взорвали не очень бы и огорчился
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особо поржал с Артура Мхитаряна - сына основателя Познякижилстрой - полугосударственной конторы, застроившей и изуродовавшей все левобережье Киева) ну а сын, конечно же, теперь великий мечтатель на папины капиталы... да и цена билета как на Агилеру)
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Обратите внимание на список организаторов- там вообще нет украинцев . Сплошной МААЦКОВСКИЙ совок вплоть до ведущих
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Кравчук и усик - пророссийские поцы, остальные - мутные персонажи: грим, гресь, мхитарян, какой-то ахмед...и билеты по 6500...Бггг...
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заодно убрали бы фейс Ефросининой с Данона - бесит уже ботоксное лицо
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