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 Политика Украины, Здоровье
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 Из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку с повышенной температурой, - Госпогранслужба

Пограничники в аэропорту "Борисполь" 27 февраля зафиксировали у вернувшейся из Италии украинки повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева в рамках усиленных мер контроля по недопущению распространения на территорию Украины новой коронавирусной инфекции.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"На всех направлениях осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом. Усиленные меры контроля начались в пункте пропуска "Тиса" 25 февраля, и сейчас они распространены на весь границу", - напомнил он.

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По словам представителя Госпогранслужбы, за время усиленного контроля на границах температурному скринингу подверглись около 160 тысяч человек, которые следовали в Украину.

"Мы активно продолжаем эти мероприятия совместно с Минздравом и местными органами власти. Наша основная задача - в первую очередь выявить тех лиц, у которых может быть повышена температура или имеющих симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их мог осмотреть и установить причины медицинский персонал", - сказал Демченко.

По его словам, "вчера в аэропорту "Борисполь" у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам, и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, то не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики.

Источник: https://censor.net.ua/n3178471
 
 
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ідіоти, вона що одна в літаку летіла? якщо вона інфікована, то всі пасажири цього літака в групі ризику
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Украинцы у которых есть симптомы, как у этой женщины, оставайтесь в италии будь ласка, ибо во первых вероятность качественного мед обслуживания в тысячи раз выше, чем в Украине, а во вторых, если вы заболели, нахрена вы тащитесь в самолет и в Украину заражая остальных, вы тупые?
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хотят умреть на родине. в Италии нонче земля на кладбище дорогая
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мертвим від короновірусу, достатньо невеликої баночки для попелу
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и шо с того? дайте ей сала с луком и 150 спирта не разбавленного, утром будет как огурчик.
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