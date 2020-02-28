 НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию в сирийском Идлибе, - глава МИД Люксембурга Ассельборн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя последнее обострение ситуацию в идлибской зоне деэскалации.
"Я считаю, что единственно что сейчас возможно в отношении НАТО - сказать: не НАТО решать эту проблему", - сказал Ассельборн
"Сейчас Турция имеет полное право запросить помощь на основании 4-й статьи (Вашингтонского договора. - Ред.), но не в контексте 5-й статьи, потому что это бы значило, что войска НАТО будут вмешиваться в Сирии и бороться с сирийским правительством и, вы понимаете, какие будут последствия. Мы находимся не в этой логике, я думаю. Надеюсь, что мы такое решение не примем", - подчеркнул люксембургский министр.
"И мы надеемся, что диалог между президентом Путиным и президентом Эрдоганом приведет к решению, и я убежден, что Россия сделает все возможное, чтобы эта военная операция была остановлена", - отметил Ассельборн.
Он также напомнил, что "Турция не запрашивала разрешения в НАТО на эту военную операцию в Сирии".
Накануне ночью, по сообщениям турецких властей, в результате обстрела со стороны сирийских правительственных сил в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих. Анкара нанесла ответные удары с земли и воздуха по позициям сирийских сил.
Анкара также запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.
Справка. Люксембург - одна из стран-основательниц НАТО. 4 марта 1948 года Люксембург, вместе с другими странами Бенилюкса, Великобританией и Францией подписал Брюссельский договор, что стало началом формирования Североатлантического союза. Люксембург - единственная страна среди малых государств Западной Европы, что имеет хотя и маленькую, но реальную армию, которая является составной ОВС НАТО. ВС Люксембурга не имеют ни своего флота, ни военных самолетов и насчитывают всего 900 военнослужащих.
Кинути турків як союзника по нато?
Як не покрути зі всіх сторін погано пахне
тогда нахер эта ната, может его не ната?
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:
1. Помни, гибель турецких солдат-это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!
Никто не будет трогать всех ваших четырех морпехов!
мылтный пузырь
клуб бездельников и шаромыжников
колонне в Сирии погибли добровольцы из крымскотатарского батальона
имени Номана Челебиджихана, находившиеся в числе сирийских повстанцев
в кремле разливают по бокалам шампанское......
Её ожидает полный разгром на российском телевидении.
Правильное решение, я так считаю.
- Была бы у меня веревка, я б тебя повесил!.. Нет, был бы у меня нож, я
бы тебя зарезал!
Жена:
- У тебя рога есть, забодай...
ну а вообще меньше с ****** терки надо было начинать, не усидят на двух стульях, сначала С-400 разворачивают, а потом бегут за помощью в НАТО поджав хвост.