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Все про:Лавров (1683) НАТО (6676) Россия (75060) Сирия (2847) Турция (2213) Люксембург (62) Ассельборн Жан (2)

 НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию в сирийском Идлибе, - глава МИД Люксембурга Ассельборн

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в сирийском Идлибе и что страны - члены НАТО на заседании в пятницу не примут решение о задействовании статьи 5-й Вашингтонского договора (о коллективной безопасности).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя последнее обострение ситуацию в идлибской зоне деэскалации.

"Я считаю, что единственно что сейчас возможно в отношении НАТО - сказать: не НАТО решать эту проблему", - сказал Ассельборн 

"Сейчас Турция имеет полное право запросить помощь на основании 4-й статьи (Вашингтонского договора. - Ред.), но не в контексте 5-й статьи, потому что это бы значило, что войска НАТО будут вмешиваться в Сирии и бороться с сирийским правительством и, вы понимаете, какие будут последствия. Мы находимся не в этой логике, я думаю. Надеюсь, что мы такое решение не примем", - подчеркнул люксембургский министр.

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"И мы надеемся, что диалог между президентом Путиным и президентом Эрдоганом приведет к решению, и я убежден, что Россия сделает все возможное, чтобы эта военная операция была остановлена", - отметил Ассельборн.

Он также напомнил, что "Турция не запрашивала разрешения в НАТО на эту военную операцию в Сирии".

Накануне ночью, по сообщениям турецких властей, в результате обстрела со стороны сирийских правительственных сил в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих. Анкара нанесла ответные удары с земли и воздуха по позициям сирийских сил.

Анкара также запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Справка. Люксембург - одна из стран-основательниц НАТО. 4 марта 1948 года Люксембург, вместе с другими странами Бенилюкса, Великобританией и Францией подписал Брюссельский договор, что стало началом формирования Североатлантического союза. Люксембург - единственная страна среди малых государств Западной Европы, что имеет хотя и маленькую, но реальную армию, которая является составной ОВС НАТО. ВС Люксембурга не имеют ни своего флота, ни военных самолетов и насчитывают всего 900 военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3178466
 
 
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Як вирішать у вашингтоні так і буде. А всякі там івани хай не кукарекають, не по сєнькє шапка
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У Вашингтона не має інтересу в Сирії, нафти своєї повно, війна в Сирії - не популярна тема серед громадян США, втручатись у війну напередодні президентських виборів (3 листопада 2020) ризиковано.
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Та да... кинути курдів раді турків?
Кинути турків як союзника по нато?
Як не покрути зі всіх сторін погано пахне
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обосрался? - натяни новые штаны или брюки поверх обгаженных, сделай важное лицо и высри чет типо "мы крутые, но вот в данном случае мы закупаем памперсы особого глубоко озадаченного размера")

тогда нахер эта ната, может его не ната?
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Євросоюз фактично підтримує асадівських терористів.
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ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.

Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:

1. Помни, гибель турецких солдат-это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!
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Ще сівоху з каралєвскай їм у склад РНБО, і все буде у порядку(
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Talk! значіт всьотакі толк-овая арганізация!...мдаа...
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_Увы. И это как раз приближает Третью Всемирную и делает её неизбежной, что по-ослиному упрямо отказываются осознать умиротворители путлера!
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Где он и где НАТО. Подкуйловники сами себя сдают.Надо Эрдику билеты просто оплатить беженцам в один конец, в сторону их одного микрорайона Киева. Пару тысяч хватит.
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О, Люксембург - то страшна військова потуга. 😏 А якщо взяти до уваги, що той цілий міністр свої заяви робив у кацапстан, можливо ще й Лаврів його за причинне місце стискав, то зрозуміти цього пана можна. А от погодитися з ним - ні. Бо коли якась кацапська диверсійні група буде атакувати той самий Люксембург, то той пан буде верещати саме про 5-ту статтю. Лицемір.
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европейские толерасты всегда свои проблемы решали чужими руками. а если реальный шухер то голову в песок..
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Еще один старый импотент с акциями Газпрома. Мне кажется даже когда ***** будет бомбить Европу ети европроститутки будут верещать что ето все правакации и нужно сесть за стол переговоров и пойти с *****м на компромиссы
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Не стоит переживать!
Никто не будет трогать всех ваших четырех морпехов!
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..и сколько отстегнуло кацапье за такой спич чертиле этому?...
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нато - фсе
мылтный пузырь
клуб бездельников и шаромыжников
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украйна за всех отомчтит - правых и не левых
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По подтвержденной информации, в ходе российского авиаудара по турецкой
колонне в Сирии погибли добровольцы из крымскотатарского батальона
имени Номана Челебиджихана, находившиеся в числе сирийских повстанцев
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А пол сотни убитых турецких военных нужно просто простить и забыть? И мы еще слушаем Европу что они нам советуют. Да они всю Украину сдадут ***** лишь бы не было вайны
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чего и следовало ожидать.....
в кремле разливают по бокалам шампанское......
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Да там уже все решилось. Союзники по НАТО высказали "глубокую озабоченность", РФ высказала соболезнования, а внутри страны показала российской глубинке что мы "крутые",Турция расскажет как она "жестко" ответила подбив пару сирийских легковушек, Ассад гордо задерет свой длинный нос, вот мол мы и Турции дали по носу. Трамп что то прокарекает и все останутся при своих интересах. Только вот 33 турецких солдата погибли и их семьи остались без родных. ( что то... смутно... напоминает..)
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Мне становится страшно за Турцию!

Её ожидает полный разгром на российском телевидении.
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короче очередное доказательство, что НАТО тупо раздутый рекламный пузырь, который ни на что не способен! Украину кинули, перед северной кореей обосрались, и турцию, союзника, тоже швыранули... все с вами ясно НАТО!
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_Теперь путлер блицкригом захватит Прибалтику и поставит Нату перед ядерным ультиматумом. А безумная Европа всё сопли жуёт...
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НАТО уже нет . Это иллюзия . Как ООН и ОБСЕ .
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Люксем, Люксен.. тьху - це де? Його у мікроскоп не видно... путінські холуї
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Потому что на Турцию никто не нападал, это Турция напала на Сирию. Можно сказать, что Россия тоже напала на Сирию, но так не на Турцию же. Ни Сирия, ни Россия на Турцию не нападали, чтобы НАТО задействовало пункт о коллективной безопасности. Они так и говорят: если Турция хочет воевать в Сирии, пусть воюет от своего имени, но не от имени НАТО.
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Если к Ассельборну подселить десяток-другой сирийских беженцев, он может изменить свое мнение.
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Таким образом, НАТО дало господину Эрдогану "отмашку" на создание на севере Сирии ТНР - Турецкой Народной Республики. (как сказал один очень умный человек, от ТНР мышебратьев на российских форумах почему-то корежит НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн - Цензор.НЕТ 4419 , вот странно мне это, если ДНР и ЛНР - это хорошо, то почему ТНР - плохо? )

Правильное решение, я так считаю.
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шо в первую мировую.шо во вторую говорил тоже самое.но при этом самые маленькие и самые богатые
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Европейцы . ваших баб будут драть сирийские беженцы , а вас самих отимеют ватаны . Это будет происходить на центральных площадях ваших уютных городков , на глазах ваших детей.
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Приходит мужик домой злющий и на жену с порога набрасывается:
- Была бы у меня веревка, я б тебя повесил!.. Нет, был бы у меня нож, я
бы тебя зарезал!
Жена:
- У тебя рога есть, забодай...
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правильно сказал, на Турцию непосредственно никто не нападал, сами полезли вот сами пусть и выгребают, ст 5 неприменима.
ну а вообще меньше с ****** терки надо было начинать, не усидят на двух стульях, сначала С-400 разворачивают, а потом бегут за помощью в НАТО поджав хвост.
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Есть только один индикатор успеха операции мышебратьев в Идлибе - рост цен на чОрную жЫжу. есть рост - есть успех, нет роста цен - нет успеха. Диалектика. НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн - Цензор.НЕТ 5131
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Вычеркните Люксембург из НАТО и отправьте туда 3 миллиона беженцев из Сирии и Ирана. И выразите им большую озабоченность когда половина из них окажется перенощиками коронавирусаНАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн - Цензор.НЕТ 5399
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Ось у це НАТО,яким керують явні підерасти,поспішає Україна?
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Сказал якобы еврей из-под амерского зонтика НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн - Цензор.НЕТ 6599
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Турция ничего и не требовала пока...а логистика с разведданными и так работает. На территории Турции все спокойно. С приграничными же проблемами турки и сами разберутся. Да и глава МИД Люксембурга решений никаких не принимает. Больше никого пиарашки найтить не сподобились.
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За що Америка вбухує міліарди щорічно в цю організацію?! Для захисту Західної Німеччини і Франції від СРСР?!?!
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