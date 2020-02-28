EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  386  17
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (2232) Ляшко Виктор (19) тест (12) COVID-19 (397)

 Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем в десятых числах марта, - главный санврач Ляшко

Украина ожидает поступления экспресс-тестов на выявление коронавируса во второй декаде марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"В десятых числах марта мы ожидаем быстрые тесты на коронавирусные инфекции, которые могут использоваться даже за пределами лаборатории", - рассказал он.

При этом Ляшко отметил, что результаты быстрых тестов будут требовать подтверждения.

Он сообщил, что в настоящее время Украина получила тест-системы из Германии в рамках сотрудничества служб эпиднадзора, и этих тест-систм достаточно для обследования около 3000 человек.

По информации главного санврача, ежедневно температурный контроль в пунктах пропуска в Украину проходят около 75-80 тыс. человек и это количество будет возрастать, так как система мониторинга разворачивается.

Ляшко подчеркнул, что граждане, прибывающие с временно неподконтрольных правительству территорий Украины, будут проходить такие же процедуры мониторинга для предотвращения попадания коронавируса в страну, как и граждане, пересекающие западные границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3178465
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы страну защитите от кацапского бактериального оружия - коронавируса, которое разносится кацапскими спецслужбами, защитите страну от международного террориста Путина, потому что в Украине безвиз с убийцами украинского народа. А вы про тесты...
 показать весь комментарий
 
В комплект к розовым очкам?

На самом деле нет у него никаких розовых очков.

Зеленые сознательно делают все, чтобы в стране началась эпидемия. Они хотят списать на эпидемию свои провалы в экономике.
 показать весь комментарий
 
идиоты прости господи, лучше на август закажите и тратится не надо.
 показать весь комментарий
 
Если верить их тупым обещаниям, то у нас уже месяц как мы завалены охрененно здоровой кучей тестов и даже свои лучшие производим. А оказалось, что это все время было тупое жалкое вранье властей. Ну как обычно у зеленых.....
 показать весь комментарий
 
 
какие там тесты, медицинских масок нет в аптеках, ничего нет, если они говорят о сале и луке то дальше общение с шапито 95 бесполезно.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, теперь вы понимаете, что чувствовали те 25% жителей Трои, которые убеждали своих сограждан не открывать ворота, дабы принять в подарок коня? Но идиотизм и жлобство остальных семидесяти пяти процентов одержало верх.
 показать весь комментарий
 
та скупят все задешево и оптом в кетай продадут - синергия,понимаешь
 показать весь комментарий
 
Кому коронавирус поперёк горла, а кому и надбавочка за поганяло «главный санитарный врач».
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх