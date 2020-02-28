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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3535) финансирование (1390) Красный Крест (276) гуманитарная помощь (876)

 Германия выделит дополнительные 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Германия увеличит помощь Украине на 4 млн евро, которыми будут профинансированы гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе, распространенном МИД Германии в пятницу

"Немецкое правительство увеличивает свою финансовую поддержку гуманитарных мер Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине, предоставив дополнительно 4 млн евро сверх 2 млн евро, уже обещанных на 2020 год. Планируются еще 2 млн. евро на 2021 год", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2019-2021 гг. Германия предоставила 12.3 млн. евро на гуманитарную работу МККК в Украине.

Подчеркивается, что мероприятия МККК на восточной Украине играют важную роль в преодолении последствий продолжающегося конфликта, и приносят пользу людям по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, в том числе многим внутреннее перемещенным лицам и семьям, принявшим их.

Приоритетом деятельности Комитета называют обеспечение населения питьевой водой. Также его деятельность включает здравоохранение, закупку и распространение лекарств, курсы по оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и предоставление оборудования для больниц и других медицинских учреждений, превентивные меры, поставку продуктов питания и гигиенических принадлежностей, тренировку медицинского и сестринского персонала, поиск пропавших лиц, воссоединение семей, присмотр за заключенными, информирование населения об опасностях мин и снарядов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178463
 
 
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Это Зеле и его Кварталу гуманитарная помощь.
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ну и зачем..Немцы, берегите деньги.. Вам скоро у себя пол-Сирии кормить
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при чому тут Україна до гуманітарної допомоги лугандону?
німці підтримують сепаратизм?
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Інвестиції Німеччини в російську економіку станом на кінець 2019 року склали 20 млрд євро.
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шо то маловато будет,как будто этим скрягам ярда евро жалко для маладой прогрессивной европейской дямократии
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