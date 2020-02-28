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 Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, - Лавров

Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии,

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена. И наши военные на земле готовы эту работу продолжать", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Вместе с тем, он сообщил, что переданные Турцией России координаты по Идлибу не содержали данных о турецких военных, которые накануне подверглись ударам со стороны Сирии.

"Как сообщило сегодня наше министерство обороны, координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований", - сказал Лавров, слова которого цитирует Интерфакс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178462
 
 
 Топ комментарии
 
Лицемірству немає кордонів...
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Возможно это спланированный спектакль. Один заберет часть территории Сирии, второй получит дестабилизацию в Европе
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Когда уже Эрдоган будет соболезнования выражать? Давай поскорей!
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Это очень по кацапски, сначала убить, а потом соболезновать. Думаю, Эрдоган очень благодарен кацапскому сочувствию. Будет знать с кем связался, с кем торгует и с кем ведет дела.
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Не обижайте животных ,это 🦟 насекомое 🕷 ,опасное,которое нужно уничтожить!!!!
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Ихние корабли сейчас проходят пролив, вот и опасаются, что не пропустят))
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Усе, сдулась рашка, не смогла противостоять Турции
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В парламент Турции Эрдоган запрос на войну с Сирией дал.
Вот и ссут на параше хла
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Ну вот Эрдоган и получил " компенсацию" от Путина за 33 убитых и не весть сколько раненных. К всеобщему их удовольствию. А кто сомневался в обратном.. Все таки родственные души.
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Обтікають московити - замочили хмару їхніх гоблінів, а вони, заячі душонки, вибачаються. Може ще ноги будуть цілувати, як це прийнято в Азії.
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Они больные на всю голову или наркоманы ? Дал Господь таких е....ых соседей , но воняет на весь мир .
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Как всегда - вначале рузькэ показывает из себя Рэмбо, а потом трусливо сцится и какается под кроватью. Рузькэ - такое рузькэ…...
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Вот как надо вести переговоры с русней, сначало жахнуть, а потом они сами приползут на коленях просить мира
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Ах , какие сентиментальные эти палачи и убийцы с ********* 🙄🙄🙄
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Кажуть що крокодил плаче коли їсть свою жертву
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лавров вылез на стол и откладывает говвно
русские - мращи
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Тот момент, когда можно было бы Азербайджану решить вопрос по Карабаху, Молдове, Грузии, Японии, Германии Калининграда, Крым, Бамбас если бы сохранили коалицию, и в Украине не это зеленое тупое чучело.
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То виходить, що Ердоган перший подзвонив, щоб співчуття вислухати? 😁 Люгіка підказує, що саме після швидше за все погроз Ердогана, які кацапи сприйняли не просто серйозно, а дуже серйозно, вони здулися, прикинулися клінічними ідіота и і висловили співчуття. І головне - їм співчуття теж буде потрібне, коли підразують турецьку відповідь, але турки його не висловлять. Тому робимо висновки, хто підмочив штанці.
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Начинаешь приносить соболезнования, когда получаешь хорошую ответку по зубам. Кацапы другого не понимают.
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То есть расстреляли турков , а потом говорят =извините там вас не было ,вы сами виноваты . Ну так же как в Крыму и на Донбассе .
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.....так москва говорит , что это не их АВИАЦИЯ тормошила ТУРКОВ , а авиация АСАДА !!! причем тут соболезнования от росии ???? что за хрень ????
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Так і на Донбасі, за словами московських свинособак, їх немає.
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типа Извините мы специально уничтожили ваших военных нечаяно
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...цинизм кремлевского дударика запредельный..и в этом вся вонючая кацапия, мясники ***!.. Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, - Лавров - Цензор.НЕТ 1389
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Не верте кремлевским мразям. Они сейчас все будут говорить лишь бы избежать открытой войны в которой они проиграют меньше чем за неделю. Добивайте гадов. Тем более цена на нефть на нашей стороне
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ЛЮДЕЙ УБИВАЮТ , а они друг другу СОБОЛЕЗНОВАНИЯ выдают (((( иди выскажи это той МАМЕ солдата которая завтра СЫНА захоронит !!!!
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По информации турецких СМИ, в ночь на 28 февраля армия Турции нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo
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.....вот такая ***** и в Украине творится (((( я лучше ПЕРЕСИЖУ себе в сторонке целым(((( ниж каждый день посрать на протезах ходить мне , а не президенту (((( !!!
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чикатилло приносит соболезнования родным изнасилованных и убитых им жертв
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Співчуття приймаються, але турки скоро також висловлять співчуття за кількома сотнями московитських свинособак, бо турки не пробачать, так як інакше проявлять свою слабкість.
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Посмотрим. Хотелось бы верить, что турки не простят...
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Это похоже на то, как они выражали соболезнования погибшим на сбитом ими же Боинге
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Залебезил армяшка перед турецким султаном... Вы теперь помидорами не отделаетесь, черти..
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Россия самая лживая страна в мире.Была веками и в настоящем.
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Посла на на ку.... и оно мразь соболезнование
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Красава))) То, очем я говорил ранее: "Их там небыло............"
Рассеяне? Какие Рассеяне???
Мы выражаем Вам свою глубокую озабоченность и сочувствие(((............
+ Вы координат-то не передали............ Плохо, конечно, но на то они и военные, чтобы гибнуть "за Родину"....
Ай-ай-ай.......... Это проста ужосссс...................

Этоу, хоть кто-то, верит?)))))))))))))
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