 Нефть Brent стоит меньше $50 за баррель впервые с декабря 2018-го

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Майские фьючерсы в 12:24 МСК торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытии предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% - до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются в цене уже шестые торги подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

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