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 Экономика, За рубежом
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 Нефть Brent стоит меньше $50 за баррель впервые с декабря 2018-го

Цена нефти марки Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Майские фьючерсы в 12:24 МСК торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытии предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% - до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются в цене уже шестые торги подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178460
 
   
 Топ комментарии
 
коли зелені бариги збираються опустити ціни на пальне?
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ну ОККО то с АВИАСАми торгов не читают?)))
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ну ОККО то с АВИАСАми торгов не читают?)))
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А по Киевскому времени во сколько майские фьючерсы торговались на уровне $49,93 за баррель?
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коли зелені бариги збираються опустити ціни на пальне?
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Початок трохи по дєбільному напісан.
Треба: «Позосталі 15 мільйонів жителів України, з яких 80%...», далі за текстом .
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«п'ятниця, 28 лютий 2020,
Нові Санжари по-румунськи: Мешканці повіту Арджеш, озброївшись вилами та сокирами, вийшли на протест через утворення карантинної зони для коронавірусу. Для заспокоєння протестувальників на місце прибули силовики. Мешканці румунського повіту Арджеш, озброївшись вилами та сокирами, 26 лютого вийшли на протест у зв'язку з тим, що влада вирішила розмістити там два місця для ізоляції людей з коронавірусом. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на Digi24. »
Чекаємо заяву президента Румунії, про середньовікову дикість румунів.
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Вот когда она будет стоить 15 баксов ( а лучше 10) то скажу Аллилуйя !!!
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бензоколонку на кол надевают.лаптям весной разрешат на лугу травку щипать,а цена на водоросли на росбиржах резко вырастет.
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ну шо ждем бензин по 10 грн. за литр? да беня?
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