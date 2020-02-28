 Нефть Brent стоит меньше $50 за баррель впервые с декабря 2018-го

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Майские фьючерсы в 12:24 МСК торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытии предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% - до $45,22 за баррель.
Оба сорта снижаются в цене уже шестые торги подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.
Треба: «Позосталі 15 мільйонів жителів України, з яких 80%...», далі за текстом .
Нові Санжари по-румунськи: Мешканці повіту Арджеш, озброївшись вилами та сокирами, вийшли на протест через утворення карантинної зони для коронавірусу. Для заспокоєння протестувальників на місце прибули силовики. Мешканці румунського повіту Арджеш, озброївшись вилами та сокирами, 26 лютого вийшли на протест у зв'язку з тим, що влада вирішила розмістити там два місця для ізоляції людей з коронавірусом. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на Digi24. »
Чекаємо заяву президента Румунії, про середньовікову дикість румунів.
а дизель по 35