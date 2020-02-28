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Все про:ранение (2326) Донбасс (20810) военнослужащие (4445) наемники РФ (1071) операция Объединенных сил (2131)

 С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи Водяного и Новотошковского: ранен украинский воин, - Минобороны

С начала суток, 28 февраля, вследствие обстрелов наемников РФ на Донбассе ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного на Донецком направлении. После 7 утра из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по позициям наших войск неподалеку Новотошковского на Луганском направлении. Учитывая продолжительность этого обстрела - почти час - наши воины ответили противнику из вооружениюя, не запрещенного договоренностями. По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранения", - рассказали в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3178459
 
 
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Что-то с приходом оманской бубачки и американцы перестали летать беспилотниками над даунбасом
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...... І на оновленій землі. Врага не буде, супостата,. А буде син, і буде мати,. І будуть люде на землі.
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Опять ЗЕ и Хамчак скажут что ето не помешает в очередной раз отвести ВСУ с украинской территории
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по идее должны скоро утихомириться
куйлу скоро срочно потребуется новое мясо
народная милиция лугандона самое то для этого дела
убъёт двух зайцев, и орков своих сбережет, и решит вопрос с сепарами куда их девать, после освобождения луганской и донецкой области
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А Брехун оманський казав шо вглазах ***** бачив мир. Знов збрехав, чи дивився під коксом?
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