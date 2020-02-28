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 Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры о ситуации в сирийском Идлибе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - сказал Лавров.

Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать всё, чтобы соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178456
 
 
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Эрдоган надовал пуйлу по идлибу! Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров - Цензор.НЕТ 2298
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі хуйла і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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Головне, що швидше за все саме під час цієї розмови турецька армія лупагила по цілях. Безумовно, це робилося для того, щоб слова Ердогана мали більшу ванюгу для пуцина. І це правильно. Говорити про мир найкраще тоді, коли твоя армія надає твоїм мирним ініціатива залізобетону стимуляцію для миреюеиз перемовин. І бажано, щоб вона (армія) це робила не до початку перемовин, а до самого їх закінчення. Новому обличчю і молодому політику Зєлєнскому досвідчений політик Ердоган дає відкритий урок. І якщо молодий політик здатен вчитися, то мав би цей урок засвоїти.
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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точно..., а це буде восприйнято у кремлi як ознаку слабкостi....
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еще нет. Асад уже всех достал, но Пукин не может лотдать его на растерзание потому что тогда Рашку выкинут из того региона пинком под зад. Эрдогану тоже это обострение не нужно. НАТО его послало и вписываться не собирается.
Я думаю раша потихоньку уберет войска из спорного региона,
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Интересно, сказал ли Эрдоган *****, что тот kasap.
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Э: "Ара, я твой мамин %% %%бал!"
П: "кхе кхе, какие-то помехи в связи.."
Э: "Я твой дом трюба шаталь!"
П: "Я вас тоже рад слышать"
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бубочка, помнится, тоже позванивал.... и что?
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ордоган глотнул путинское гавно , ктоб сомнивался. ахаха
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путін хвіст піджав. Московити набагато слабші, ніж видають себе.
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спросил в какой позе Володе будет удобней делать минуэт????
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Да Турция кацапии еще лет 100 будет должна за збитый самолет и кацапы ее будут еще сношать во все дыры и сношать безнаказанно.
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Всі ці розмови з Росією нічого не варті.
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А как упоротые верещали что сейчас НАТО будет громить Рашу
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Турки і самі справляться, головне не зупинятися
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А вже треба було закінчувати. Там роботи на 1 день з перекурами
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Низзя.
1. Раша - хороший "торговый партнер" Европы. Вонь поднимется до небес.
2. Эрдогана и так клюют все кому не лень за зачистку курдской территории и за привлечение отпетых террористов в качестве "ихтамнетов". Воевать ему придется не только с Рашей но и с теми же курдами. Вой будет стоять такой что маманегорюй.
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Зєбіл, порадь Ердогану подивитися в очі Путіну та побачити там мир.
Що він тобі скаже, цікаво... Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров - Цензор.НЕТ 5668
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Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова.
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это пустое сотрясание воздуха, в стиле традиционных азиатских понтов.
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«Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь» - полагает Паисий в одной из своих работ. - Турция распадется на 3-4 части. Для неё уже начался обратный отсчёт. Мы возьмём свои земли, армяне свои, а курды свои». Об этом сообщают " Вести Мордора".



скрепы на всякий случай зашевелились)
готовят крестовый поход на Константинополь)
Д.Б.))))))
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Православниє предсказателіукралі прєдсказанія бабкі вангі
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Турецкая разведка предупредила подконтрольные ей силы сирийской оппозиции о том, чтобы те были готовы к началу масштабных боевых действий на территории САР. Также стало известно, что в Турции вводится военное положение, а уже сегодня утром Анкара может официально объявить войну Сирии. Пресс-секретарь Эрдогана провел срочные переговоры с советником Трампа по нацбезопасности. Сам Эрдоган провел с силовиками закрытое заседание в президентском дворце.
Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова. Нельзя не вспомнить о недавних заявлениях турецкой стороны и Эрдогана в частности, о возможном полном закрытии пролива Босфор. Ранее Турция его перекрывала частично, теперь же у нее есть все основания для того, чтоб закрыть этот торгово-военный морской путь полностью.

Внезапно и в спешке из Севастополя вышло несколько российских фрегатов проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" Черноморского флота ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Вероятней всего, это была попытка России успеть развернуть дополнительные силы в Средиземном море.
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зная врожденную подлость и мерзость расиян
не исключаю что они заблаговременно провели корабли с ракетами через канал
а уже потом разбомбили военную колонну, включая санитарные автомобили
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Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать всё, чтобы соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации
Все как в Украине. Обстрел- жертвы- приглашение сесть за стол переговоров- опять неожиданная атака козломордых... Когда уже дойдет что с кремлем нельзя договариваться, ето только себе дороже
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Договорились наверное, что пока турки будут мудохать Асада, кацапы прикинутся ветошью, что бы самим не попасть под раздачу.
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Говорить с ****** себе и всегда дороже ,подход должен быть только одним - СМЕРТЬ российским оккупантам !!! Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров - Цензор.НЕТ 1817
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надо под шумок освобождать исконно русские земли от свино фашистов
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Переговоры Эрдоган с Х...лом:
-Эй, Х...ло, ...баный в ...от, а можно я в ответ на гибель моих солдат, твои самолётики посбиваю?
-Сам Х...ло! Тронешь мои самолётики, я затолкаю тебе в ...ад твои помидорчики.
Эрдоган:
- Ну нельзя так нельзя...
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Тысячи людей гибнут , а вы по телефону беседуете. Да пошли бы вы оба на х...Й !!!!
Боги ! ***!!
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