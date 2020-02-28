 Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - сказал Лавров.

Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать всё, чтобы соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Читайте также: МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"