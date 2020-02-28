 Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - сказал Лавров.
Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать всё, чтобы соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
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Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
Я думаю раша потихоньку уберет войска из спорного региона,
П: "кхе кхе, какие-то помехи в связи.."
Э: "Я твой дом трюба шаталь!"
П: "Я вас тоже рад слышать"
1. Раша - хороший "торговый партнер" Европы. Вонь поднимется до небес.
2. Эрдогана и так клюют все кому не лень за зачистку курдской территории и за привлечение отпетых террористов в качестве "ихтамнетов". Воевать ему придется не только с Рашей но и с теми же курдами. Вой будет стоять такой что маманегорюй.
Що він тобі скаже, цікаво...
скрепы на всякий случай зашевелились)
готовят крестовый поход на Константинополь)
Д.Б.))))))
Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова. Нельзя не вспомнить о недавних заявлениях турецкой стороны и Эрдогана в частности, о возможном полном закрытии пролива Босфор. Ранее Турция его перекрывала частично, теперь же у нее есть все основания для того, чтоб закрыть этот торгово-военный морской путь полностью.
Внезапно и в спешке из Севастополя вышло несколько российских фрегатов проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" Черноморского флота ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Вероятней всего, это была попытка России успеть развернуть дополнительные силы в Средиземном море.
не исключаю что они заблаговременно провели корабли с ракетами через канал
а уже потом разбомбили военную колонну, включая санитарные автомобили
Все как в Украине. Обстрел- жертвы- приглашение сесть за стол переговоров- опять неожиданная атака козломордых... Когда уже дойдет что с кремлем нельзя договариваться, ето только себе дороже
-Эй, Х...ло, ...баный в ...от, а можно я в ответ на гибель моих солдат, твои самолётики посбиваю?
-Сам Х...ло! Тронешь мои самолётики, я затолкаю тебе в ...ад твои помидорчики.
Эрдоган:
- Ну нельзя так нельзя...
Боги ! ***!!