EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2738  24
Все про:НАБУ (3065) Минобороны (6325) Бронежилет (51) Рябошапка Руслан (294) ГБР (1003)

 Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка всех прокуроров, которые должны были вручать подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, вывел из группы прокуроров, а по самому делу в ЕРДР вносят изменения, передавая дело из ГБР в НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор компании "Баллистика" Александр Довгий.

По его словам, 17 февраля в Государственное бюро расследований был вызван бывший заместитель министра обороны Шевчук.

"По логике на тот момент после допроса ему должны были вручить подозрение, как это было с представителями ТЕМП 3000. Это было логично, потому что о нем на судах по другим фигурантам дела вспоминал прокурор, и подчеркивал , что именно он заставлял Сергея Почтаренко и Михаила Каморянскго принимать в начале апреля 2019 р. бронежилеты которые не соответствовали ТУ. Но в последний момент планы резко изменились, и вручение подозрения перенесли на следующий день. К концу недели подозрение так и не вручили. А в пятницу 21 февраля всех прокуроров, которые должны были вручать подозрение Шевчуку выводят из группы прокуроров, а по самому делу в ЕРДР вносят изменения меняя ГБР на НАБУ. То есть передаются дело в НАБУ.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк

Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор Баллистики Довгий 01
Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор Баллистики Довгий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178452
 
 
 Топ комментарии
 
Рябошапка и зеленая плесень покрывают коррупционеров и воров на крови....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага ,Париж требует СРЕДСТВ для проживания !!! Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий - Цензор.НЕТ 4243
 показать весь комментарий
 
 
Я так і не зрозумів, кляузник Довгий цьому радіє, чи засумував?
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапка и зеленая плесень покрывают коррупционеров и воров на крови....
 показать весь комментарий
 
 
та я вже дивуюсь звідки в них стільки гівна всередині...чи там у них прямий портал до московії? Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий - Цензор.НЕТ 6883
 показать весь комментарий
 
 
Так у чому проблема? Нафіга вам ті прокурори? Дайте Чумаку, він вручить підозру, він вже спец!
 показать весь комментарий
 
 
главный признак агента кремля: у него ни@уя не получается!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленые торгуют кровью наших солдатиков.

Зелень ГЕТЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Светлана Самборска
12 hrs ·

Ору.
Борцы с барыгами плачутся, что слуги народа выкупили 28 миллионов медицинских масок на складах и производстве. И загнали в Китай.
Выкупили за 36 миллионов, продали за 224 млн. Оборотистые слуги, хехе. Ну ниче, ниче. Это ж не барыги, это ж свои, социально близкие. Им можно. Они бусички, они зато собачку из Китая привезут. Мимими.
 показать весь комментарий
 
 
кто еще не видел посмотрите ролик, под погоду и под новости хорошо зайдет Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий - Цензор.НЕТ 8913
https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0&list=PL5eQ15vxDEVwL0jqF9njS79qLUQurMJTD&index=1
 показать весь комментарий
 
Портнов в очередной раз получил от бубачки заказ "обосрать Порошенко" (теперь - через бронежилеты).
Портнов в очередной раз нашел по старой памяти замаранных прокурорских, которых можно пугнуть, и от которых можно потребовать "услугу".
Замаранные прокурорские в очередной раз втихаря кинули Портнова - ПОРОХУ НЕЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ, ПОРОХ ТУПО НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ.
Порох достаточно умный - Порох не лезет на рожон с каким-то примитивным воровством, имея 750 миллионов баксов. А бубочка и Портнов - дураки, и этого понять не в состоянии (каки другие зебанутые).

В очередной раз Порох в шоколаде, а Портнов и бубачка - в говне...

Это уже 100-ый или 200-ый раз.
Зебилы, как там в анекдоте: вы охотники или нетрадиционной ориентации?
 показать весь комментарий
 
 
перший зправа - не українець, а молдаванський іудєй
 показать весь комментарий
 
такка чуйка, що справи по броникам зливаються (перекладанням з одної структури на іншу), бо предявити нема що.
 показать весь комментарий
 
 
Є простий і неспростовний факт - військовим продавали неякісні бронежилети і за це ніхто не відповів...А хто відповідає за те,що ніхто не відповів?..Рябошапка...Тому не треба заморочувати людей що когось комусь передали,когось звільнили і прочу мульку...Вже заграли тими дебільними поясненями і підведенням філософської бази під власну бездіяльність...Є факт порушення - має бути факт покарання...Нема - тоді нафіг з пляжу...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх