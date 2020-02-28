 Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор компании "Баллистика" Александр Довгий.

По его словам, 17 февраля в Государственное бюро расследований был вызван бывший заместитель министра обороны Шевчук.

"По логике на тот момент после допроса ему должны были вручить подозрение, как это было с представителями ТЕМП 3000. Это было логично, потому что о нем на судах по другим фигурантам дела вспоминал прокурор, и подчеркивал , что именно он заставлял Сергея Почтаренко и Михаила Каморянскго принимать в начале апреля 2019 р. бронежилеты которые не соответствовали ТУ. Но в последний момент планы резко изменились, и вручение подозрения перенесли на следующий день. К концу недели подозрение так и не вручили. А в пятницу 21 февраля всех прокуроров, которые должны были вручать подозрение Шевчуку выводят из группы прокуроров, а по самому делу в ЕРДР вносят изменения меняя ГБР на НАБУ. То есть передаются дело в НАБУ.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк



