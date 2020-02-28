 Координатор программы "Большая стройка" Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог

Ее опубликовал в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Сколько дорог будет отремонтировано и построено в этом году? Много это или мало? Как их увидеть все? Все можно увидеть наглядно на нескольких снимках, сделанных с карты, где каждый участок дороги, который будет ремонтироваться или строиться (не ямочный ремонт), нанесен по точным координатам", - написал он.

На снимке №1 показана общая картина для понимания масштабов задач на этот год. Дороги Укравтодора и дороги на балансе областных администраций.

На снимке №2 – отдельно трассы Укравтодора. В прошлом году на них было выделено порядка 19 млрд грн. В этом будет более 85 млрд. На фото - когда трассы не бьются на куски по 5 км и не делаются в стиле "50 км за 5 лет", подчеркнул Голик.

На снимке №3 – отдельно дороги на балансах областных администраций - это дороги О и С (областные и сельские).

Напомним, программой Кабинета министров и Укравтодора под названием "Сшить страну" запланирован капитальный ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км местных дорог. По словам Юрия Голика, за всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном.