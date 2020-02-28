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 Общество
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Все про:дороги (1908) Голик Юрий (85)

 Координатор программы "Большая стройка" Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог

Для того, чтобы было понятно, сколько дорог планируется отремонтировать и построить в Украине в 2020 году, создана специальная карта.

 Ее опубликовал в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Сколько дорог будет отремонтировано и построено в этом году? Много это или мало? Как их увидеть все? Все можно увидеть наглядно на нескольких снимках, сделанных с карты, где каждый участок дороги, который будет ремонтироваться или строиться (не ямочный ремонт), нанесен по точным координатам", - написал он.

На снимке №1 показана общая картина для понимания масштабов задач на этот год. Дороги Укравтодора и дороги на балансе областных администраций.

Координатор программы Большая стройка Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог 01

На снимке №2 – отдельно трассы Укравтодора. В прошлом году на них было выделено порядка 19 млрд грн. В этом будет более 85 млрд. На фото - когда трассы не бьются на куски по 5 км и не делаются в стиле "50 км за 5 лет", подчеркнул Голик.

Координатор программы Большая стройка Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог 02

На снимке №3 – отдельно дороги на балансах областных администраций - это дороги О и С (областные и сельские).

Координатор программы Большая стройка Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог 03

Напомним, программой Кабинета министров и Укравтодора под названием "Сшить страну" запланирован капитальный ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км местных дорог. По словам Юрия Голика, за всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном.

Источник: https://censor.net.ua/n3178449
 
   
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Голик ? Не хватает Алко и всё станет на свои места !!!
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Це, в час, коли країна повинна напружувати,всі, сили й мізки на боротьбу з Знелюдненням... Координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг - Цензор.НЕТ 3690 Вони я коїсь наркоти обіжралися
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Голик - коррупционер! Был смотрящим за откатами у днепровского губернатора Резниченко!
Теперь приставлен к Лёхе, чтобы чесать по ушам и собирать откаты уже со всей страны, а не с одной области!
Новые, блин, лица.......
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Голик бывший спец по строительству в Днепровской ОГА. сделано по области очень много. не знаю насчет коррупции но то что запланировано, будет в основном сделано верю.
Таких бы спецов и побольше в правительстве неучей и лентяев.
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