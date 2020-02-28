 Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в Twitter.
"Нынешняя эскалация должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также приводит к невыносимым человеческим страаниям и создает опасность для гражданского населения", - написал Боррель.
"Евросоюз призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми участниками случившегося", - добавил он.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Вашингтонский Обком
Россия не будет воевать с Турцией в Идлибе - сенатор Клинцевич.
Потому что вы там Моська против Турции
рашки против всего мира?
не смешно?
(видео)
https://twitter.com/aa_russian/status/1233330787698823168
От й євротолерасти йдуть тим самим шляхом
Но с Эрдоганом это не пройдет.
По информации местных СМИ, в ночь на 28 февраля армия Турции нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=***********&feature=emb_logo
Чего ждем???