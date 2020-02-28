EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  4267  62
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2847) Боррель (19)

 Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал все причастные стороны прекратить военную эскалацию в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в Twitter.

"Нынешняя эскалация должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также приводит к невыносимым человеческим страаниям  и создает опасность для гражданского населения", - написал Боррель.

Читайте также: МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

"Евросоюз призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми участниками случившегося", - добавил он.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178445
 
 
 Топ комментарии
 
После первого авиаудара по туркам, кареты скорой помощи поспешили на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим. Самолёт выждал момент и ударил снова. Угадайте с двух раз, кто бы это мог быть, чей почерк - добивать раненных и убивать спасателей?
 показать весь комментарий
 
Турки должны освободить Сирию от макак макшанских и повесить Асада. Тогда конфликт будет разрешен.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После первого авиаудара по туркам, кареты скорой помощи поспешили на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим. Самолёт выждал момент и ударил снова. Угадайте с двух раз, кто бы это мог быть, чей почерк - добивать раненных и убивать спасателей?
 показать весь комментарий
 
 
Дружно ждем усиление конфронтации между Турцией и Россией в Сирии. Тогда Путину станет не до нас.
 показать весь комментарий
 
 
Путину как раз и нужна война, потому что внутри срашки все трещит по швам. Лучше конечно бы Беларусь прихапать, но и войнушка за пределами ********* тоже сгодится.
 показать весь комментарий
 
 
А до сих пор не скатились??? слепой ты наш
 показать весь комментарий
 
Ріск скатіться... Хто,сіє вітер,жатиме Бурю Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 3695
 показать весь комментарий
 
 
ЕС импотентны в отношении агрессора и мирового террориста Путина и риск скатиться -это их вина, они ублажают агрессора, а это ведет к широкомасштабной мировой войне. А виновник повыше -это США , которые устранились от всего, от мировых процессов, от мирового терроризма и т.д. РФ распоясалась из-за этого.
 показать весь комментарий
 
 
та еуропа язиком вже 6 років єпашить русню так, що в кацапів аж дупа свербить Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 8027 жодної жорсткої і чіткої позиції
 показать весь комментарий
 
 
Призываем все причастные стороны прекратить военную эскалацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы мы могли спокойно решить проблему Северного потока и достроить его.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз проблемы с Турецким потоком поспособствуют достройке СП2.
 показать весь комментарий
 


Вашингтонский Обком



Россия не будет воевать с Турцией в Идлибе - сенатор Клинцевич.
Потому что вы там Моська против Турции


 показать весь комментарий
 
 
Luce on podumal kuda bezencev budet det ,turki granici otkryli i pravilno mozet tak dajdiot Merkel i Makronu sto nado ruskim vlozyt sankciji prakticeski na vsio
 показать весь комментарий
 
 
кого с кем?
рашки против всего мира?
не смешно?
 показать весь комментарий
 
 
Турки должны освободить Сирию от макак макшанских и повесить Асада. Тогда конфликт будет разрешен.
 показать весь комментарий
 
 
А закрытая агрессия, как в Украине - это как, ничего, это лучше?
 показать весь комментарий
 
 
В Украине они свой ботексный зад не показывают, а вот в Сирии сдуру легализировались "паприглашению Ассада!" поэтому ниш конфликт в упор не замечают.
 показать весь комментарий
 
Есть риск у Европы в очередной раз потерять лицо, это точно есть, а армия на то и есть что бы воевать когда это действительно нужно!
 показать весь комментарий
 
 
пока убивали граданских сирийцев и измывались над ними европа жевала сопли. и этот "верховный комиссар" сидел тихо - а теперь возбудился. кацапы только палку понимают - в этом Эрдоган прав.
 показать весь комментарий
 
 
А-ха-ха...беженцы с коронавирусом напрягат Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 9028 Эрдоган заставит шевелиться.
 показать весь комментарий
 
 
Два царька поспорили кто крутее. Но у одного оказались яйца. ( чем отличаются Путин и Эрдоган.. ни чем, только масштабами ( это я не о росте)
 показать весь комментарий
 
 
Эрдоган говорит что Крым украинский. Ты уже забыл?
 показать весь комментарий
 
Почему забыл. Он говорит что ему выгодно. В Турции большая крымско татарская диаспора ( а на выборах нужны голоса) Ну а дальше то что. Турецкий потом, ПВО от РФ, обнимашки... Лукашенко тоже не признает Крым российским как и "независимость " Абхазии и Юж. Осетии. а толку. ( хотя это конечно тешит наше самолюбие) А Эрдоган такой же тиран, агрессор и самовлюбленный тип с огромными амбициями и прочее как и Путин, только масштабы и возможности другие. ( ну сравним скажем Гитлера и Муссолини, оба "красавцы " еще те.. А масштабы разные.) Можно было бы сказать " что враг моего врага мой друг" ( что не всегда верно) Но какой Эрдоган - враг Путина. Или еще как американцы говорили ( о диктаторе Самосе " он конечно сукин сын, но он НАШ сукин сын") Эрдоган и не враг нашего врага и не НАШ.
 показать весь комментарий
 
Барель рассмотрит с ЕС что? Снятие санкций с рашки- говняшки?
 показать весь комментарий
 
 
Оторвите голову кремлевскому недомерку и экскалация во всем мире прекратится.
 показать весь комментарий
 
 
Там таких недомірків 140 мільйонів. Можем повторіть.(С)
 показать весь комментарий
 
Оторви ботексную башку и все 140 лямов на лету переобуются. Кацапье терпеть не может обосравшегося лидера. Николашка II тоже был герой, пока японскую не просрал.
 показать весь комментарий
 
А вас предупреждали...не нать кормить гитлеров. Ничему история не учит.
 показать весь комментарий
 
 
Гопнику ***** нужно дать по морде, а не сопли наматывать на кулак и просить его остановиться. Уже миллионы людей погибло и стали беженцами из за вашей толерантности и переговоров с ******
 показать весь комментарий
 
 
Итальянка спасается от коронавируса....🤣
Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 1728
 показать весь комментарий
 
 
Старая маразматическая еврошлюха. Уверен что еще и очередной акционер Газпрома. Ваши уговоры не трогать ***** и пойти с ним на компромисы привели к миллионам жертв. Так что старый пердун сиди и не тявкай
 показать весь комментарий
 
 
ВС Турции наносят сверхмощные авиационно-артиллерийские удары по асадитам и ихтамнетам
(видео)

https://twitter.com/aa_russian/status/1233330787698823168
 показать весь комментарий
 
 
більшість війн розпочинається внаслідок потакань та відсутності дієвої відсічі агресору.
От й євротолерасти йдуть тим самим шляхом
 показать весь комментарий
 
 
Скоро страна агрессор, оккупант РФ готовиться пышно, отметить 9 мая. Союзники РФ Меркель и Макрон поедут на праздники. Путину нужны успехи, победы. С Украиной как-то не сложилось, каждый день потери, санкции, скоро придется отдавать оккупированный Донбасс, Крым. Вот он и решил отыграться на ближнем Востоке. Сейчас Меркель и Макрон начнут уговаривать, просить Эрдогана, как они в свое время просили Украину, чтобы сдал что-то и не сопротивлялся. Европа, как всегда заботится только о себе и летят призывы, прекратить военную эскалацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы мы могли спокойно решить проблему Северного потока и достроить его.
Но с Эрдоганом это не пройдет.
 показать весь комментарий
 
 
З нами теж не пройшло би, якби не 25 років знищення країни до початку війни.
 показать весь комментарий
 
 
Євросоюз зініціював там бійню, тепер просить припинити.
 показать весь комментарий
 
Турция Эрдоган не теряйте лицо. Вы должны ответить на асадо-московскую агрессию. Для го
 показать весь комментарий
 
 
Євросоюз, готуй шинель! Кідь вас довб.***** нічому не навчила 2-га Світова, то отримуйте з повна. Погане ***** потрібно було у зачатку задавити, а ви його підгодовували, із санкціями грались... Радійте що це поки що Сирія, а не Прибалтика.
 показать весь комментарий
 
 
Куда скатились вы ЕС (ПАСЕ) - ниже некуда. Макрон, Меркель и прочие ************* оттягивают неизбежное, умиротворяя обезумевшего агрессора. Газовые потоки, бизнес... ваш удел сидеть на очке и зарабатывать деньги, надеясь что в ваши страны не постучится война.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно помочь Турции и "врезать" сирийским войскам и советникам из Рахи.
 показать весь комментарий
 
да москалики ,це вам не опозицію без тяжкої техніки кошмарити. Ердоган отвєтку добру дасть і в євросоюзі це розуміють
 показать весь комментарий
 
интересно, когда лавров этому штрыку на стол насрёт, чего он выражать юудет ?
 показать весь комментарий
 
 
Появились новые подробности ответного удара турецких военных.
По информации местных СМИ, в ночь на 28 февраля армия Турции нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=***********&feature=emb_logo
 показать весь комментарий
 
 
Так вы ж до этого и довели своим улюлюкиванием пуйла
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление что даже когда Россия уже будет бомить Брюссель там соберутся члены НАТО и ООН и будут выражать глубочайшее сожаление ))
 показать весь комментарий
 
 
А могли бы уже давно уничтожить и х.уйло и *********!!!
Чего ждем???
 показать весь комментарий
 
Главнае - найти общий языг. Перезагрузить, так сказать. Продолжить жуткие санкции на две! а то и на три недели. И еще надо разобраться, кто и в кого там стреляет. Можно спросить у Вовы-миротворца. Хорошо бы, чтобы там все поладили как-нибудь. И хватит разжигать.
 показать весь комментарий
 
а что он хотел? не хочет оказать помощи в уничтожении россии тогда пусть готовится к беженцам из Ливии
 показать весь комментарий
 
Что они там курят у себя в Брюсселе? Уж не капусту ли?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх