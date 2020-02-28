 Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в Twitter.

"Нынешняя эскалация должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также приводит к невыносимым человеческим страаниям и создает опасность для гражданского населения", - написал Боррель.

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"Евросоюз призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми участниками случившегося", - добавил он.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.