 "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.
Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских.
"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - говорится в заявлении.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
никогда Запад не допустит неконтроллируемого развала Снигерии.
они "в поте лица зарабатывали " . им нас не жалко . но у них есть дети . в радиоактивном мире вагоны денег не пригодятся
И да, машины заминировать по пару тонн ВВ, а потом когда вагнеры будут их захватывать.....
откормили окорочками на свою голову
мутантов херовых
прєкраціцє, ґаспада, ну развє так можно!