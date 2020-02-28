 "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских.

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

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