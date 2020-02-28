EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  2139  35
Материалы по теме:
Все про:ООН (2924) Сирия (2847) Турция (2213) Гутерреш (90)

 "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских.

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Читайте также: МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

Источник: https://censor.net.ua/n3178444
 
 
 Топ комментарии
 
Имотентные дебилы из ЕС так ничего и не поняли, только силой можно остановить маргиналов из рф.
 показать весь комментарий
 
ось вам і глубока стурбованність....
 показать весь комментарий
 
Зеленский уже спешит на помощь с мантрой « нужно просто перестать стрелять и в вашей голове наступит мир»
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности. " Ничего не напоминает...
 показать весь комментарий
 
 
Не твоя ли слепо-глухота этому причина!!!???
 показать весь комментарий
 
Имотентные дебилы из ЕС так ничего и не поняли, только силой можно остановить маргиналов из рф.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уже спешит на помощь с мантрой « нужно просто перестать стрелять и в вашей голове наступит мир»
 показать весь комментарий
 
 
Не лише ЄС, але й ООН. Або вони будуть гасити джерело напруги, яке продуеує всі ці конфлікти - кацапів, або замазаються цю стурбованість висловлювати. Їхні ж громадяни їх і в несуть з їхніх кабінетів і крісел.
 показать весь комментарий
 
 
Хватит шамамнить и непонятно кого ,куда призывать ,нанести массированный ЯДЕРНЫЙ удар по ********* и покончить с этой ЧУМОЙ НАВСЕГДА !!!! "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии - Цензор.НЕТ 7016
 показать весь комментарий
 
 
да, и получим тысячи бошировых и петровых, + ядовитые облака над АЭС-ами, + биооружие в руках якутов и прочей публики
 показать весь комментарий
 
Да не пугай. Мы и так все ето получили. Только мало кто ето хочет признать в голос типо если заклеить рот и не вылазить с подвала то пронесет
 показать весь комментарий
 
 
неее, почему Запад не добил курятник? потому шо обосрался от того шо я и написал. БОВ у совка было столько шо мона завалить 200 таких планет, на века освободить от всего живого. + химия, + ЯО. ну и АЭС, которые уже сами по себе - угроза, если рванут.
никогда Запад не допустит неконтроллируемого развала Снигерии.
 показать весь комментарий
 
Пугати,тим,що є... Якось некогнитивно... "Ризик ще більшої ескалації зростає щогодини", - генсек ООН Гутерреш закликає припинити вогонь у Сирії - Цензор.НЕТ 4626
 показать весь комментарий
 
удар то можно , а что будет с деньгами " властелинов" мира, которое
они "в поте лица зарабатывали " . им нас не жалко . но у них есть дети . в радиоактивном мире вагоны денег не пригодятся
 показать весь комментарий
 
 
б*же, я еще 5 лет вназад грил - был бы у нас Президент, отправил туда бы 2 списанных "Урагана", разрядил бы по Хмеймиму и на истеричный вопль Путина сказал бы: авыдокажите этонемы.
И да, машины заминировать по пару тонн ВВ, а потом когда вагнеры будут их захватывать.....

"Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии - Цензор.НЕТ 8242
 показать весь комментарий
 
 
Как она, за шесть лет, помогла глубокая обеспокоенность?
 показать весь комментарий
 
 
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с глубокой обеспокоенностью..." - эта импотентная, бесполезная конторка ООН только и может выражать озабоченность !!
 показать весь комментарий
 
 
"Возрастает"?)) Да они там уже на всю катушку друг друга мочат, а мировое "сообЧество" только чухается да кряхтит, старперы.
 показать весь комментарий
 
 
этот главный ооновский импотент не понимает главного, что ********* не понимает слов о примирении, она понимает только язык звездюлей.
 показать весь комментарий
 
 
Тю, та дайте кацапам по хлєбальніку, вони все одно інакше не розуміють. "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии - Цензор.НЕТ 9672
 показать весь комментарий
 
 
просто рашку пора ставить на место
откормили окорочками на свою голову
мутантов херовых
 показать весь комментарий
 
 
дозвольте висловити глибоку стурбованість:
прєкраціцє, ґаспада, ну развє так можно!
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю жопой Гутеруша закрыть границу Турции с сирией, а сракой Сивухи границу дамбаса с Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего не будет. У россиян появится тема для "победоносия" скоро ведь 9 мая. Вон как мы то туркам накастыляли. Турки будут бравурно отвечать, как они дали ответку по пескам в сирийской пустыне. У Эрдогана скоро помидоры ( кстати РФ недавно увеличила квоты для поставок из Турции), опять таки туристический сезон на носу. ( может вирус только помешает). В СМИ будет просто больше шумихи. И на этом все. Эрдоган при плохой мине, будет говорить громкие речи, да отомстит Европе ( за свое унижение Путиным) пустив туда поток беженцев.
 показать весь комментарий
 
не делай себе нервы, keep calm, готовься к очередному вето от путенского рейха. может само рассосётся.
 показать весь комментарий
 
леваки позволяют тихую оккупацию своих стран экономическими беженцами если бы среднестатистический француз 200 лет назад увидел толпу арабов и негров в центре Парижа он бы воскликнул "Родина в опасности" и пошел бы выгонять этот сброд
 показать весь комментарий
 
 
це правда,центр Парижа чорний-білі тільки туристи
 показать весь комментарий
 
Этот подкацапник уже лучше пусть молчит, уже так вилизывал зад пуйлу, что, он перестал убивать и воевать?
 показать весь комментарий
 
 
Защитнички ***** повылазили и просят вытереть кровь с носа и прекратить дразнить гопника и отдать ему все что он захочет
 показать весь комментарий
 
 
Все время ********* буянят и их надо успокаивать в разных организациях.
 показать весь комментарий
 
Прежде всего это агрессия Москвы на Эрдогана
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх