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 Политика Украины
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Все про:МИД (5313) Сирия (2847) Турция (2213)

 МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

Украина глубоко обеспокоена существенным эскалацией ситуации в Идлибе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - сказано в сообщении.

МИД Украины выразило искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, а  также солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества, которые призывают к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.

"Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - говорится в сообщении МИД.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178443
 
   
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Роман Донік



С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе Крымского луганской обл, на оккупированной территории, произошло ДТП. Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо нех@й шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит. Яка сумна новина.

МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец" - Цензор.НЕТ 838
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Нарешті адекватна державницька позиція. Хоча б від МЗС.
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бубочка ещё не проснулась... для богемы ещё рано... МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец" - Цензор.НЕТ 7358
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Нарешті адекватна державницька позиція. Хоча б від МЗС.
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бубочка ещё не проснулась... для богемы ещё рано...
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Не будіть гаранта, йому знову якась куйня сниться
МЗС України засудило дії режиму Асада та РФ у Сирії: "Стражданням людей має бути покладено край" - Цензор.НЕТ 471
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МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

Там скоро людей не останется. Не будет никаких страданий.
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Это и имелось ввиду. Нет человеков - нет страданий.
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Песец Пристайке. Сцыкун не простит наезд на своего кумира
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А сам Зебил даст какой то коммент или видео в фейсбуке о Сирии или всё ещё влюблен в крысиные глаза Пуйла?
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Ассад,, да не смешите вы людей. Он почти тоже самое ( по факту) что и "руководство" ДНРоЛНРий. Если бы не Путин.. его уже давно забыли как и зовут.
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Пристайку браво! Це перша справа, за яку йому можна апладувати
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Якщо не топнув і не гепнув кулаком по столу, то це ніщітаіцца.
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А я уже думал - выйдет осел и будет блеять о провокации неизвесно кого.
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стопэ! а у преЗЕдента спросили??? лезете поперед бацьки (тут не о Луке))) в пекло!
а то опять ножками сучить будет... аж козявки в разные стороны ))))
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Роман Донік



С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе Крымского луганской обл, на оккупированной территории, произошло ДТП. Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо нех@й шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит. Яка сумна новина.

МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец" - Цензор.НЕТ 838
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Фух...прочитав до першої коми і начал валнаваццо
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На страждання людей пуКін і асад вже давно конєц поклали.
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Молодцы, осудили не войну вообще, а именно того, кого надо.
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Куда хоть вы лезете, БАРДАК, ХАОС внутри. Расцвет коррупции, болтовня, развал всего, а они со своими заявлениями.
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Та нехай ху#ло краще у Сирії воює. Може тоді нам на Сході менше дістанеться, а весь світ остаточно переконається, що воно - спонсор тероризму та найпотворніше лихо **********.
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Щоб подати воду в Крим, клоуни вивели Кримський канал зі списку підприємств, які не підлягають приватизації. Продадуть "приватному інвестору" з росії.
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Тоді ми на Майдані націоналізуємо "Квартал 95", із наступною ліквідацією.
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