 МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - сказано в сообщении.
МИД Украины выразило искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, а также солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества, которые призывают к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.
"Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - говорится в сообщении МИД.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Там скоро людей не останется. Не будет никаких страданий.
а то опять ножками сучить будет... аж козявки в разные стороны ))))
Роман Донік
С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе Крымского луганской обл, на оккупированной территории, произошло ДТП. Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо нех@й шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит. Яка сумна новина.