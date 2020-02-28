 Это еще не война Турции и РФ, но шанс на прямое столкновение стремительно увеличивается, - Директор Центра ближневосточных исследований Семиволос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"У Альянса шансов пропетлять не так уж и много. На первом этапе Эрдогану будет достаточно четко артикулированной солидарности и обмена разведывательными данными в режиме реального времени. Параллельно будет разворачиваться эшелонированное давление на Москву со стороны ЕС, которому явно не до шуток от возможного очередного кризиса с беженцами в условиях эпидемии короновируса. Очень важной будет реакция Штатов. От Трампа можно ожидать что угодно", - говорится в сообщении.

"Цели: изменить расклад сил в регионе и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Анкары. То есть то, что пытается сделать Москва с нами", - добавил он.

По его словам, Украины не воспользуется этим обострением, "пока Зеленский будет смотреть в глаза х#йла и видеть там мир".

Напомним, ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.

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