 Это еще не война Турции и РФ, но шанс на прямое столкновение стремительно увеличивается, - Директор Центра ближневосточных исследований Семиволос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"У Альянса шансов пропетлять не так уж и много. На первом этапе Эрдогану будет достаточно четко артикулированной солидарности и обмена разведывательными данными в режиме реального времени. Параллельно будет разворачиваться эшелонированное давление на Москву со стороны ЕС, которому явно не до шуток от возможного очередного кризиса с беженцами в условиях эпидемии короновируса. Очень важной будет реакция Штатов. От Трампа можно ожидать что угодно", - говорится в сообщении.
"Цели: изменить расклад сил в регионе и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Анкары. То есть то, что пытается сделать Москва с нами", - добавил он.
По его словам, Украины не воспользуется этим обострением, "пока Зеленский будет смотреть в глаза х#йла и видеть там мир".
Напомним, ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.
Вспомните Маньчжурию, Монголию, Испанию,Корею, Вьетнам, Алжир и другие части Африки... Южную Америку и т.п. Всегда там были "добровольцы", которые "воспылали праведным гневом" в отношении капиталистической военщины. Они брали, спокойно, отпуск и.... случайно оказывались на другом конце Света((((.....
И это при том, что из их страны никто не мог, даже спокойно, уехать))))
Сейчас продолжается то-же самое......
Нашли труп....... Форма не наша, документов нет.......... Автомат Калашникова? Так он один из самых распространенных (благодаря СССР) в мире((( Какие Ваши доказательства?)))
Если, вдруг, поймали живого ихтамнета и он начал давать показания- нет вопросов((((
Да, когда-то служил. Давно дембельнулся. Гражданин Америки, Армении, Австралии и т.п. Мы о нем даже "не знали"............ И вообще- это фсе западные спецслужбы делают, чтобы клеветать на "САМЫЙ МИРОЛЮБИВЫЙ СОВОК".........
"Бабы еще нарожают...."
Г.К. Жуков, Маршал СССР(((((((((
Кстати, свежайшие видео избиения асадитов и русских турками! Смотреть всем.
https://www.youtube.com/watch?v=02s4paNXn4U
https://www.youtube.com/watch?v=pzNC7mg_JOk
https://www.youtube.com/watch?v=w56I4288w0o
https://www.youtube.com/watch?v=ild-HsYnzNY
https://www.youtube.com/watch?v=hZxpQ2M1JF8
https://twitter.com/OGNreports/status/1233259937880473600
https://twitter.com/ragipsoylu/status/1233299782644445190
https://twitter.com/LostWeapons/status/1233287501139210240
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами. То есть на налицо война. Как всегда войну начала Россия.
рашка приглашала абы кого, чтоб постояли-поседели на гостевой трибуне рядом с х.лом
2015 г. был председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Зимбабве, Вьетнама, Монголии, а также генсек ООН Пан Ги Мун
2016 г. На день Победы в мацкву прибыл только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
В 2017 в Москву на день Победы приехал один гость лидер Молдавии Игорь Додон.
В 2018 году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
2019 г. Опять.... только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
и с ней невозможно не согласится, ведь древние индейцы познали мудрость и передали её нам..
я украинец!.
ЗЕленые попугаи проср*т этот момент...… Ничего не сделаешь - клоуны у власти…...