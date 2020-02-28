 Нынешняя власть, провалив свои предвыборные обещания, идет по пути Януковича и организовывает политические преследования оппозиции, - Порошенко

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил во время акции против политических репрессий под стенами ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к попытке начать возвращение Украины во времена Януковича и начать политические преследования оппозиции. Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. 10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено, судья принял решение обязать следователя рассмотреть вопрос о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сообщил Порошенко.

Он также заявил, что не имеет никаких иллюзий относительно того, что ГБР проигнорирует решение суда и продолжит выполнять указания Офиса президента Зеленского о политических преследованиях.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель - быть независимыми. Потому что то, что мы слышали на "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", - призвал Порошенко.

"Мы сегодня пришли в Государственное бюро расследований понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет одно - давать зрелище. Идти по принципу "хлеба и зрелищ". Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. С 1 марта - уже послезавтра - по принятому нашей командой закону, и это не просто пустые обещания, а во время нашего срока как бы сложно ни было, мы принимали решение об индексации пенсий. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должно было принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что очень заняты политическими преследованиями", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что власть пытается отвлечь внимание от просчетов в вопросах безопасности.

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"Посмотрите, что произошло. Прорыв на фронте 18 февраля после так называемого разведения, о котором и в помине в Минских соглашениях, к миру не привело. Обещание, что мир это просто, достаточно просто перестать стрелять, ведет к капитуляции Украины. Остановлены программы строительства общежитий для военнослужащих, программа строительства сельской и телемедицины, программа децентрализации с обеспечением общин финансовым ресурсом. Социальные выплаты, экономический рост, развитие инвестиционного климата и вместо этого стране предлагается шоу. Мы не будем играть в это шоу, хотя, как законопослушные украинцы будем ходить в суд, будем доказывать, что я правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать мировую коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны агрессора - Российской Федерации" , - напомнил Порошенко.

Он отметил, что одно из дел, сфабрикованных в ГБР, касается национализации Приватбанка, которая спасла страну от дефолта. А еще одно - так называемое дело моряков, по которому есть однозначное решение в пользу Украины в Международном морском арбитраже.

"Когда был отдан приказ на ротацию, абсолютно обычную очередную ротацию, для обеспечения свободы судоходства и украинского суверенитета в Керченском проливе и Азовском море мы правильно сделали. Это решение было подтверждено международным трибуналом в Гамбурге", - напомнил Порошенко.

"Когда мы принимали решения, которые обеспечивали оборону государства через ряд кадровых назначений - это конституционные полномочия президента. И мы правы, у них нет ничего, я как президент и как гражданин строго соблюдал закон.

Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать: "Европейская Солидарность" и украинцы ничего не боятся. Мы благодарим за такую ​​поддержку "Европейской Солидарности". Мы не дадим снова развернуть политические преследования. Мы не дадим разрушить независимость судебной системы и превратить Верховный Суд Украины в печально известный Печерский суд. Мы этого не дадим сделать", - убежден Порошенко.