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Все про:Днепр_город (2953) экология (1217) Филатов (399)

 Днепру угрожает экологическая катастрофа, а центральные власти бездействуют, - Филатов

Сейчас Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре находится в плачевном состоянии, которое не спасти муниципальными заказами на спецтехнику. Если государство, которое несет за "Южмаш" полную ответственность, продолжит отмахиваться от его проблем, это может привести не только к краху предприятия, но и экологической катастрофе с десятками тысяч жертв.

Так, на "Южмаше" сейчас хранятся почти 37 тонн гептила - чрезвычайно токсичного ракетного топлива. Государство не выделяет средства на его утилизацию. Кроме этого, предприятие имеет долги за электричество, а именно от бесперебойного снабжения им зависит безопасное хранение гептила.
"Я обращаюсь к Премьер-министру Гончаруку и всей "зеленой" власти: возьмитесь за этот вопрос, пока не пришлось разрабатывать стратегию ликвидации беспрецедентного для Украины бедствия", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Также, на своем youtube-канале городской голова отметил: в Днепре создают штаб по противодействию возможной эпидемии коронавируса и готовы свернуть некоторые программы, чтобы иметь средства на приобретение всего необходимого.

К работе в городском штабе по противодействию возможной эпидемии коронавируса приглашают всех специалистов, компетентных в санэпидемиологических мероприятиях. В то же время государство обязано немедленно прекратить экспорт защитных масок и халатов и срочно разместить у производителей госзаказ на приобретение всего необходимого, выделив под это средства. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в обращении на своем youtube-канале.

"При необходимости мы прекратим финансировать любые программы по благоустройству и "перекинем" десятки миллионов гривен на приобретение всего необходимого. Вместе с тем именно центральная власть должна обеспечить юридическую возможность территориальным общинам покупать необходимое для борьбы с потенциальной эпидемией в максимально сжатые сроки", - подчеркнул Борис Филатов.

Однако, по словам мэра Днепра, 21-я городская инфекционная больница, которую областной департамент здравоохранения почти месяц назад определил госпитальной базой в случае вспышки коронавируса, не имеет ни медикаментов и защитных костюмов, ни денег на их приобретение. Областные чиновники до сих пор не решили вопрос с финансированием и не отвечают на письма мэрии.

Посмотреть программу "Спроси Филатова" можно здесь:

Источник: https://censor.net.ua/n3178435
 
   
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Ну так проголосовали же за владимира зеленских, пусть кушают не обляпаются Днепру угрожает экологическая катастрофа, а центральные власти бездействуют, - Филатов - Цензор.НЕТ 5274 так им и нада
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Центральные власти интересует только ролики записывать. А ваша экология рейтингу не поможет. Мудрый народ не ведется на такую фигню, он ведется только на ролики и сериалы.
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