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 Политика Украины
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Все про:вето (310) Зеленский (4724) устав (34) ВСУ (461)

 Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый ранее Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины" без подписи, сопроводив своими предложениями.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект, принятый 5 февраля, возвращен с предложениями главы государства. При этом текст предложений пока что отсутствует, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

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Как сообщалось, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". За соответствующий законопроект №2466 на заседании в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3178433
 
 
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Сам не служил и откосил по повестке 4 раза и что-то там ветирует для ВСУ Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ - Цензор.НЕТ 7620
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Ніззя стрілять по торговим партньорам.
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За сутки один воин ВСУ погиб, один ранен. Это не мешает скорейшему отступлению. Даже наоборот. Если ВСУ отступят в Польшу,то гибнуть наверное никто из военных не будет. Ведь рузьге остановятся на границе, правда?
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Бігун від призову корегує Устав. Онехдот.
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Боляче... Сьогодні знов загинув воїн ЗСУ. Ще один хлопчина поранений. На сході війна, а в державі шапіто набирає обертів. Головнокомандувач вперто тягне ворогів до влади, щоб скорше виконати свою місію зрадника.
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Туречина сча валить русню, росія туди вкине нове м'ясо, нам би цією ситуацією скористуватися на міжнародній арені, но в нас ватне сцикло при владі(
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ага. такое же как и предидущее, мыролюбное.
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Как надоели эти зелёные революционеры
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як воно може ветувати те, у чому зовсім ні бельмес?
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