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Все про:Сирия (2847) Турция (2213) Акар (2)

 Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар. ФОТО

Турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары по более 200 объектам сирийского режима, а также ликвидировала по меньшей мере 309 военных армии Асада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

Министр обороны в частности заявил, что турецкие силы уничтожили 5 вертолетов сирийского режима, 23 танка, 23 гаубицы, системы противовоздушной обороны SA-17 и SA-22.

Он добавил, что все атаки против Турции встретят самый жесткий ответ.

Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар 01

На опубликованном аэрофотоснимке, снятом беспилотником в пятницу, зафиксирован момент, когда турецкие войска поражают цели режима Асада.

Смотрите также: Турецкий конвой после воздушной атаки РФ. ВИДЕО

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178432
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Не исключено, чтов новостях они лучше насыпали, чем в пустыне.
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надеюсь что в число вошли носители рЮського мира
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Избиение кацев в Сирии
Нарезка видео уже гуляет по сети.
И примерный отчёт
5 -Helicopters
25- tanks
23 -Artillery/Mortar sites
1- SA-17 Anti air system
1- SA-22 Anti air system
1 - Ammunition depo
Several armored carriers
And
309 Assadist have been killed

Думаю что еще считают.
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Шо, полку лютих бандерівців й росіянофобів прибуває
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Вы это... боритесь не со следствием, а с причиной... Мочите кацапов в смысле... Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 8741
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Надеюсь что и винторогий скот из паРаши тоже попал под раздачу...
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Прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким беспилотником. Наслаждайтесь



https://twitter.com/i/status/1233253225119260677

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магнитофон импортный - 2, куртка кожаная - 3
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та я и от 47 не откажусь, только этому подтверждения нужны
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Уничтожили 309? И одного легко ранили в руку, а ещё двоих контузили? Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 8
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Головне кацапню,кацапню утилізуйте,хлопакі!!!!
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Это тебе Вофка не мир в глазах расматривать.....Браво турки!
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Наносить удары по Сирии каждый идиот может. Нанесите удар по Кремлю. Неужели в мире нет ни одного смелого военного, который бы решился ударить по основе Зла на Земле - по Кремлю? Сколько детей Путин уничтожает в Сирии , а их родители не могут даже акт возмездия в Москве устроить.
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Пишет письмо Эрдогану и оъясняет, чтобы закончить войну « нужна просто перестать стрелять»
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радий 'за світле майбутнє'нашіх людьєй''
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Та то такэ.. Сейчас турки будут рассказывать как они Ух.. Ух.. Вы проливы закройте, да россиянам взбучку дайте в Сирии ( как американцы "вагнеровцам") Вот тогда и увидим. А это такой же треп как и ответка Ирана на ликвидацию их генерала. ( один шум и больше ничего)
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Вот...такие же беспилотники сейчас есть и у Украины. Их уже опробовали Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 5710 Самое время.
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Надо бы опасаться реакции Путина. Его уже не обосрал разве тот кто выпотрошен и в Мавзолее лежит.
Ведь Крыса чет говорила шо "они в ад а мы - взад", поехавший лысый дряхлый карлик. Он реально поехавший, так что надо бы постоянно шоб летали наб Прибалтикой пара Б-2. Обосрется Крыса.
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яке реакція при зануренні лайна,глибше,в лайно Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 8940 Жратиме падло...
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Ердоган відкрив кордон з ЄС для сирійських біженців. Макрону й Меркель великий привіт, продовжуйте далі прогинатись перед путіним.
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это ватанам не с ополченцами воевать под музыку Вагнера , пусть привыкают к Шопену
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Нефть Брэнт упала ниже 50$ 🍾🍾🍾🍾🍾
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Класс! Рупель, значит, тоже должен завалиться
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Ердоган кажись начал приходить в сознание...хорошо шо у него нет фабрики в Липецке, а то смерть турецких солдат закончилась бы мыролюбным мычанием пра "мой мырный план" и восстанием турецкого аналога армии порохоботов!
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Он добавил, что все атаки против Турции встретят самый жесткий ответ. Источник: https://censor.net.ua/n3178432

Змінити "Туреччина" на "Україна" і дати бубочці прочитати... Хоча все одно нічого не зрозуміє, а лише о@сереться позачергово...
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