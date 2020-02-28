 Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.
Министр обороны в частности заявил, что турецкие силы уничтожили 5 вертолетов сирийского режима, 23 танка, 23 гаубицы, системы противовоздушной обороны SA-17 и SA-22.
Он добавил, что все атаки против Турции встретят самый жесткий ответ.
На опубликованном аэрофотоснимке, снятом беспилотником в пятницу, зафиксирован момент, когда турецкие войска поражают цели режима Асада.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Нарезка видео уже гуляет по сети.
И примерный отчёт
5 -Helicopters
25- tanks
23 -Artillery/Mortar sites
1- SA-17 Anti air system
1- SA-22 Anti air system
1 - Ammunition depo
Several armored carriers
And
309 Assadist have been killed
Думаю что еще считают.
https://twitter.com/i/status/1233253225119260677
Ведь Крыса чет говорила шо "они в ад а мы - взад", поехавший лысый дряхлый карлик. Он реально поехавший, так что надо бы постоянно шоб летали наб Прибалтикой пара Б-2. Обосрется Крыса.
Змінити "Туреччина" на "Україна" і дати бубочці прочитати... Хоча все одно нічого не зрозуміє, а лише о@сереться позачергово...