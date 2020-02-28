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 Украинку с лайнера Diamond Princess, у которой диагностировали коронавирус, выписали из больницы, - МИД

Одну украинку - члена экипажа лайнера Diamond Princess, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, вчера выписали из больницы и перевели в гостиницу.

Об этом 28 февраля сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"27 февраля одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии оказывает нашей соотечественницы необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - отметил он.

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Как сообщалось, в больницы Токио были госпитализированы с коронавирусной инфекцией четверо граждан Украины - членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. 

Источник: https://censor.net.ua/n3178431
 
 
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Нужно будеть почекать потом рашкинские СМИ. Там 7 тел с этого судна перевели в большицу Владивостока (неинфицированных) , а 4 заболевших увезли в Казань.
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