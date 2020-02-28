 Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД (Автоматизированная система обработки пенсионной документации).
Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve", - написал министр.
По его словам, пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь - продолжают.
Дубилет добавил, что в Министерстве социальной политики уже работают над большим проектом, который "позволит в том числе избавиться этого советского наследия".
Компании при Дубилете.
О каком софте ты дурачок шепчешь?
кто нибудь объясните ему что совок распался в 91 году а не в 95 ом. Да и в 85 году никаких компов не было.
Другое дело, если старый софт проблематично ставить на windows 10, тогда придется писать что-то новое.
Чи знає він що Міноборони та деякі великі банки В. Британії досі використовують софт, написаний на Фортрані та Коболі?
Я, коли подавав доки у пенсфонд, сам розрахував очікуваний розмір в Екселі. "Оптимізацію невигідного періоду" - на Турбобейсику. І сказав бабам з пенсфонду - ось ці коефіцієнти прийміть беззастрежно, оптимізацію введіть вручну. Крапка.
Сейчас .опорукие псевдопрограммисты слепят "нечто" размером в несколько сотен мегабайт, для работы которого потребуется сверхдорогущий сервер, и "падать" оно будет регулярно.
Есть хорошее правило - "работает - не трожь".