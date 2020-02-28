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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11667) соцпомощь (208) Дубилет (18)

 Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине до сих пор используется программное обеспечение для расчета социальной помощи, которое разрабатывалось в 80-х годах прошлого века.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД (Автоматизированная система обработки пенсионной документации).

Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve", - написал министр.

По его словам, пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь - продолжают.

Дубилет добавил, что в Министерстве социальной политики уже работают над большим проектом, который "позволит в том числе избавиться этого советского наследия".

Читайте также: До конца года будет реализована возможность обращения граждан в министерства через мессенджеры, - Дубилет

Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178427
 
 
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А ты знаешь, когда таблицу умножения придумали, сопляк? Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7437
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В Трускавце научат как надо!
Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2333
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Если на дубилетном софте рассчитать - то шо. помощи будет больше?
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А ты знаешь, когда таблицу умножения придумали, сопляк?
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Если на дубилетном софте рассчитать - то шо. помощи будет больше?
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Тебя тогда еще даже в проэкте не было, зебилет!!!
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СССР, софт... Все смешалось в доме Облонских Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4425
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Зетипиллы, не трогайте то шо пока еще работает.
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А мне кажется что пенсионеру со своей пенсией 1600 грн...и тому кто получает соц помощь в 1000 грн...глубоко плевать на то на каком программном обеспечении им это насчитывают...у них другие проблемы...как на то что насчитывают выжить..
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Це «міністр кабінеті міністрів»?!? -Іпанута держава!
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це фігня. він ще й самий "розумний" серед Зелених
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Софт некоригувався з агресією педеростану Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2049
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И да, с++ - это не советское наследие, и чем они тебе не угодили? Они еще и тебя переживут. Или предлагаешь сразу на ассемблер переходить? Говорят, некоторые на нем пишут сайты. А соц. помощь посчитать - вообще пару пустяков будет. Но дерзай. Кстати, что там с индексацией бабушкам и дедушкам пенсий? Это ведь не плюсы виноваты?
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Не мешайте человеку отпилить кусок бюджета.
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Если дедушка Страуструп узнает, что созданный им язык используют не по назначению и с его помощью пытаются пилить бюджет, он очень огорчится. с++- штука универсальная, конечно. Но не настолько же
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Ну да, поменять программы заплати, она на старых компах работать не будет купи новые, и еще бабок отправь на курс заплати. Старая программа считает соцпомощь, новая будет считать соцпомощь только надо потратить кучу бабла. Идиот.
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Вот согласно закона принятого прошлой радой ...1 марта должна быть индексация пенсий....но зеленое стадо легьги в бюджет на это не заложило...
О каком софте ты дурачок шепчешь?
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Той факт що у нас залишилась Совкова ментальність, що ми граємось у Соціальну країну не маючи для цього фінансових можливостей, те що пенсійна реформа взагалі не розпочата Дубілета не цікавить, а ось "залізо" яке використовується аля "калькулятор" то дійсно проблема?
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дибилет умственно отсталый , как гончарук?
кто нибудь объясните ему что совок распался в 91 году а не в 95 ом. Да и в 85 году никаких компов не было.
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намек на то, что нужно впарить свой софт))
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Важно не то, когда написана программа, а то, как она выполняет свои функции.

Другое дело, если старый софт проблематично ставить на windows 10, тогда придется писать что-то новое.
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Дуб-і-Лет хоче просунути свою софтину і отримати з цього навар?
Чи знає він що Міноборони та деякі великі банки В. Британії досі використовують софт, написаний на Фортрані та Коболі?
Я, коли подавав доки у пенсфонд, сам розрахував очікуваний розмір в Екселі. "Оптимізацію невигідного періоду" - на Турбобейсику. І сказав бабам з пенсфонду - ось ці коефіцієнти прийміть беззастрежно, оптимізацію введіть вручну. Крапка.
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Софт на C++, разработанный в 80-х годах, должен просто "летать". И уж точно все ".опы" выловлены еще лет 20 назад.
Сейчас .опорукие псевдопрограммисты слепят "нечто" размером в несколько сотен мегабайт, для работы которого потребуется сверхдорогущий сервер, и "падать" оно будет регулярно.
Есть хорошее правило - "работает - не трожь".
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АААА, ,Так вот откуда берутся 192 грн. на руки соц. помощи по уходу за недееспособным человеком, а из гос. бюджета списуют 3720 грн. Это ж какие суммы уходят в карманы руководителей соц.организаций???? А с граждан расписки берут за неразглашение информации. ПОЗОРИЩЕ. и всё как бы по закону....но только 80-х....
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