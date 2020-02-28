 Wizz Air отменяет часть рейсов в Италию из-за коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lowcost Avia.

Изменения коснутся рейсов в Италию из Польши, Литвы, Латвии и других стран с 11 марта по 2 апреля 2020 года. На большинстве направлений Wizz Air отменит часть рейсов и уменьшит частоту полетов в Италию к одному рейсу в неделю (даже если до этого авиакомпания выполняла 2-6 рейсов в неделю).

Отмечается, что прямых рейсов между Украиной и Италией Wizz Air не выполняет, но многие украинцы летают в Италию из Украины рейсами Wizz Air и Ryanair с пересадкой в Польше или Литве.

Из Польши в Италию отменены рейсы на некоторые даты в период с 11 марта по 2 апреля является на следующие направления: из Варшавы в Милан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанию, Бари, Верону, из Катовице в Милан и Рим, из Кракова в Рим и Катанию, из Гданьска в Милан.

Авиакомпания Wizz Air пока не делала официальных анонсов в связи с отменой большинства рейсов в Италию.

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