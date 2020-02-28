EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  7877  23
Все про:Борисполь (642) Госпогранслужба (3652) Грузия (3670) иностранец (305)

 Депортированные из Швеции грузины устроили дебош в аэропорту "Борисполь", им запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" депортированные из Швеции граждане Грузии устроили дебош. Впоследствии им запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Депортированные из Швеции иностранцы возвращались транзитным рейсом "Стокгольм-Киев-Тбилиси". Ожидая своего рейса молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы. Пограничники отдела "Борисполь" были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей", - говорится в сообщении.

Сейчас на лиц составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Кроме этого, через свои действия граждане Грузии получили и запрет въезда в Украину сроком на три года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле границы с Венгрией на Закарпатье контрабандисты устроили провокацию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3178422
 
   
 Топ комментарии
 
похоже хорошо и в шведах накуралесили горячие афрокавказцы. шоб депортонули надо таки постараться )
 показать весь комментарий
 
А как Михо по крышам лазил Чудные люди.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
похоже хорошо и в шведах накуралесили горячие афрокавказцы. шоб депортонули надо таки постараться )
 показать весь комментарий
 
 
...квартиры и дома чистили поди шведкские, машинки брендовые "покататься" угоняли...забава такая народная у них Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7267 ..
 показать весь комментарий
 
 
злодії - домушники.... гастролі провалилися
 показать весь комментарий
 
 
А как Михо по крышам лазил Чудные люди.
 показать весь комментарий
 
 
Таки да. Свого часу був у відрядженні в Кутаїсі і дещо бачив.
 показать весь комментарий
 
 
Так это же эндокринолог в красной рубахе
 показать весь комментарий
 
 
ага.. и он приехал на собственном "КРАЗе" на эндокринное пати..
 показать весь комментарий
 
"Как можно жИвого человэка на улицы выганять?!"(с) Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4192
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а як же нерушимая укрвино-грузинская дружба? пете пид хвист?
 показать весь комментарий
 
 
рузькэ, не переживай и грузины и украинцы все сделают, чтобы парашенцам нагадить в душу.

Кстати, ВОДКИ НЕТ!
 показать весь комментарий
 
 
В Швеции слишком буянить нельзя - могут вломить, а в Украине - демократия.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер візу в США їм не скоро дадуть.....
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль, что грузины ведут себя, как кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
Лайно запаковувати в стрейч-плівку й транспортувати в Багажному відділенні Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4059
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх