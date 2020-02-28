 Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам в пятницу в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.
"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал Караник.
Со студентами, с которыми учился вместе заболевший молодой человек, проводятся противоэпидемиологические мероприятия, они переведены под медицинское наблюдение. Под наблюдением врачей также находятся соседи иранца по квартире.
"Студент чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - сказал глава Минздрава.
Он рассказал, что молодой человек прибыл в Белоруссию еще до того, как Иран был отнесен к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. "После того, как это произошло, было дано указание по всем гражданам Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля, провести активное обследование", - проинформировал Караник.
Студента вызвали на обследование в поликлинику, на момент осмотра жалоб он не предъявлял. "Но медицинских работников смутила небольшая температура - 37,3 градуса, и покраснение горла. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это важный штамм", - заметил министр.
"Мы сразу же продемонстрировали свою открытость и проинформировали об этом общественность и Всемирную организацию здравоохранения", - подчеркнул Караник.
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Об этом он заявил в четверг, 27 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть", отметив, что инфекция быстро распространяется по всему миру.
"Я думаю, что вряд ли мы избежим коронавируса. Это будет почти в каждой стране. Но я хочу сказать, что мы подготовлены, очень-очень мощно", - отметил Данилов.
Чиновник призвал украинцев не паниковать и не реагировать на фейки: "Если будет хотя бы один случай, мы обязательно вам сообщим".
По его словам, в Украине уже подготовили санитарную авиацию, вертолёты МВД , личный самолёт президента ,а также более 12 тысяч больничных мест. Кроме того, каждому заболевшему будет продаваться рюкзак семьи Аваковых со скидкой в 50 %.