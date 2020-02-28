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 Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) в Минске переводится в режим индивидуального обучения из-за выявления нового типа коронавируса у студента из Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам в пятницу в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал Караник.

Со студентами, с которыми учился вместе заболевший молодой человек, проводятся противоэпидемиологические мероприятия, они переведены под медицинское наблюдение. Под наблюдением врачей также находятся соседи иранца по квартире.

"Студент чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - сказал глава Минздрава.

Он рассказал, что молодой человек прибыл в Белоруссию еще до того, как Иран был отнесен к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. "После того, как это произошло, было дано указание по всем гражданам Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля, провести активное обследование", - проинформировал Караник.

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Студента вызвали на обследование в поликлинику, на момент осмотра жалоб он не предъявлял. "Но медицинских работников смутила небольшая температура - 37,3 градуса, и покраснение горла. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это важный штамм", - заметил министр.

"Мы сразу же продемонстрировали свою открытость и проинформировали об этом общественность и Всемирную организацию здравоохранения", - подчеркнул Караник.

Источник: https://censor.net.ua/n3178421
 
 
 Топ комментарии
 
специально для отсосиян памятка о коронавирусе

Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси - Цензор.НЕТ 4187
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какой там вирус
батьцка всех срочно в армию забрал
знает шо когда руське брат традиционно отгребает на юге по ипалу
идёт срать соседям
так шо сябры не расслабляйте булки
держитесь там)
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специально для отсосиян памятка о коронавирусе

Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси - Цензор.НЕТ 4187
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)) а там в больничке врачи своё дело тоже знают. пока они бухают, у больного в огромной очереди будет ещё время пообщаться со всеми и поплакаться им о своих заботах и чаяниях
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какой там вирус
батьцка всех срочно в армию забрал
знает шо когда руське брат традиционно отгребает на юге по ипалу
идёт срать соседям
так шо сябры не расслабляйте булки
держитесь там)
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Кацапское бакоружие - КОРОНАВИРУС, которое распространяется по миру кацапскими спецслужбами, берет Украину в кольцо, но зеленой плесени пох, оно за безвиз с сатаной и убийцей украинцев - Кацапией. Ганьба! Это предательство Украины и ее народа,это идиотизм и беспечность даже для тех же зеленых дебилов,для их детей. Да, быть олигофренами - опасно для жизни.
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В дурдоме разрешили интернет? Студентів мінського вишу переводять на індивідуальне навчання через виявлений коронавірус, - МОЗ Білорусі - Цензор.НЕТ 2875
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину, однако паниковать по этому поводу не стоит.

Об этом он заявил в четверг, 27 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть", отметив, что инфекция быстро распространяется по всему миру.

"Я думаю, что вряд ли мы избежим коронавируса. Это будет почти в каждой стране. Но я хочу сказать, что мы подготовлены, очень-очень мощно", - отметил Данилов.

Чиновник призвал украинцев не паниковать и не реагировать на фейки: "Если будет хотя бы один случай, мы обязательно вам сообщим".

По его словам, в Украине уже подготовили санитарную авиацию, вертолёты МВД , личный самолёт президента ,а также более 12 тысяч больничных мест. Кроме того, каждому заболевшему будет продаваться рюкзак семьи Аваковых со скидкой в 50 %.
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В Білорусі теж страна в смартфоні? Дурной прімєр заразітєлєн.(С)
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если не дай бог нам завезут той вирус нам капец , для этого вируса тут непаханое поле . ни врачей ни больниц ни денех и власть вороватая . иноземни союзники закроют нас вокруг железным занавесом подождут пока все склеют ласты , и заберут землю безплатно
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