 Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, - журналист

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали", - отметил Казанский.
"В МВД говорят, что продолжается экспертиза, которая должна подтвердить, что имело место именно убийство. Но убитого похоронили три дня назад. Значит, с телом уже были проведены все необходимые в таких случаях манипуляции и экспертизы. Сколько же еще нужно ждать? Разве преступников у нас не задерживают на месте преступления и не помещают в СИЗО? Чем бывший министр Кожара лучше обычного гражданина?", - добавил он.
Егор Чечеринда на странице в сети Facebook сообщил, что "когда полиция приехала к дому Кожары, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского".
Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.
А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
Вот почему Украина самая бедная страна Европы.
Бывает такая беда!
Думаю, его следует повесить.
Я что-то не очень понимаю - убили человека - какая разница, откажутся родственники от претензий или нет, если имеет место убийство? Или людей без родстенников у нас можно в принципе убивать безнаказанно, тк претензии некому будет предъявлять?
Кожара дешёвка - облажался и жмётся заплатить.
два благородных джентельмена тупо поспорили
понять и простить
Сегодня еще одного отмазывают.
Тебе.
Ну это конечно лихо..... с 2.5 промиле изьяснятся на изысканном английском языке.......НЕ все пропил))))
По делу Шеремета людей без доказательств в СИЗО маринуете, а тут рыг по синьке кореша из ствола вальнул, а ему хоть бы хны. Да это просто подарок для нынешней власти для подъема рейтинга, а по всем каналам тишина. Нормально вы, зелебобики, срослись с папередниками. Я бы даже сказал ПРА-папередниками.
Кузьменко, Антоненко и Дугарь сидят уже не первый месяц в СИЗО без единого доказательства. А эта рыговская шваль гуляет, как будто он ни при чем.(((( Позорище.