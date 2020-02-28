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Все про:Бахтеева (101) Кожара (307) убийство (5518) Казанский Денис (161) Старицкий Сергей (5)

 Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, - журналист

Журналист Денис Казанский сообщил, что со своих источников в МВД узнал, что в момент убийства бизнесмена Старицкого в доме кроме жертвы находились только экс-глава МИД Кожара и его жена. При этом бывший министр был совершенно пьян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали", - отметил Казанский.

"В МВД говорят, что продолжается экспертиза, которая должна подтвердить, что имело место именно убийство. Но убитого похоронили три дня назад. Значит, с телом уже были проведены все необходимые в таких случаях манипуляции и экспертизы. Сколько же еще нужно ждать? Разве преступников у нас не задерживают на месте преступления и не помещают в СИЗО? Чем бывший министр Кожара лучше обычного гражданина?", - добавил он.

Егор Чечеринда на странице в сети Facebook сообщил, что "когда полиция приехала к дому Кожары, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского".

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, - журналист 01
Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, - журналист 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178419
 
   
 Топ комментарии
 
"которые предлагают 1 млн $ за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД"

Я что-то не очень понимаю - убили человека - какая разница, откажутся родственники от претензий или нет, если имеет место убийство? Или людей без родстенников у нас можно в принципе убивать безнаказанно, тк претензии некому будет предъявлять?
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Уже не боится в собственном доме людей расстреливать. Коррупция до неба.
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Почему реальньій убийца даже не задержан, а невиновньіе медики, волонтеров, патриотьі, посаженньіе зеленьім кривосудием, сидят?
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Уже не боится в собственном доме людей расстреливать. Коррупция до неба.
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Гончарук сказав - в вищих щаблях Зе Ко перемогла корупцію повністю, на розкачуйте лодку Зе сцкуна, він і так людей боїться.
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Какое отношение имеет коррупция к двум старым ********* - ИЗВРАЩЕНЦАМ ?
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ЗЕЛЕНАЯ ТРУПНАЯ ГАДКАЯ ВЛАСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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такое - что убийцы уже в открытую предлагают взятку за убийство - зная что идет следствие и ложат член на балабола авакова и всю зеленую шоблу
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там одна шайка-лейка собралась, пусть хоть все мрази опожоповские там перестреляются!
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Хоча, краще дати йому кулемет і ще відро віски, так він прорідить ряди ОПЗЖ краще за коронавірус.
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А разве так можно? Подавляющее большинство убийц об этом даже не догадываются )
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интересно посадит новый ГБР, и новый ОХФИС ГЕНпРОКУРОРА Рябошипки, Кожару, был бы кто-то другой, уже бы сидели и обвинение уже озвучили!!!!!!!!
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Полюбуйтесь - 5 образчиков джидайской этники.
Вот почему Украина самая бедная страна Европы.
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красавчики, 3,14дарастическая элита по-жизни, и одного самого главного 3,14дараса из Ростова не пригласили.
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А тим часом, роіся при одному єдиному куйлі розквітла як геморойна срака.
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Эта картинка все равно лучше, чем рыло Пу, сидящего на должности 20 лет.
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Кожара - горький пьяница, что поделаешь!
Бывает такая беда!
Думаю, его следует повесить.
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За миллион баксов могут и всю оставшуюся семью в расход пустить...
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"которые предлагают 1 млн $ за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД"

Я что-то не очень понимаю - убили человека - какая разница, откажутся родственники от претензий или нет, если имеет место убийство? Или людей без родстенников у нас можно в принципе убивать безнаказанно, тк претензии некому будет предъявлять?
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скорее есть уверенность, что во всех инстанциях все схвачено и единственньіе, кто могут єтому противиться, как раз родичи.
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За кожарою стоїть москва . Відданий кремлю латентний "патріот" кацапії . Мерзота полтаватяна і агент кремлівський впливу на консервації ..
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У следствия не возникает вопроса - откуда у бывшего министра 1000000$ только на подкуп семьи??? Это ж сколько они засылают прокурорам и судьям???
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Надо обоюдку делать, как с Зайцевой в Харькове! Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 8806
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"не понимаю" каже..... , якраз все зрозуміло для нашої країни. так, так, у нас можно в принципі убивати безкарно, нібито новина яка. чи мало прикладів???
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в конце концов, уголовное дело закроют в связи с тем, что Старицкй умер от кароновируса.. так сказать, чихнул пару раз..
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Всего-то 1 миллион, чтобы не загреметь в кутузку ?
Кожара дешёвка - облажался и жмётся заплатить.
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Это звездец просто полный. Завтра людей просто так начнут мочить зажопники из блока того же названия, или обкурившиеся уродливые слуги, и действий рюкзакова будет ноль. Потому как мы для этих тварей просто расходный материал, им все можно, они хозяева жизни. Да здравствует самый великий в мире ********** и правоохренительные органы собакова!
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привітання актуальні вже 29років підряд з несутьєвими змінами.
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походу це була дуель
два благородных джентельмена тупо поспорили
понять и простить
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кОРРУПЦИЯ В украинской полиции тотальная и абсолютная. Лично подтверждаю.
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Никого не посадят, не верю что родственники что-то будут брать. А вот мусора получат больше миллиона и дело замнут. Как мы видим уже медведчутские твари включились, а всё потому-что у них не мало ручных судей.
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Ну это не в Новых Санжарах людей за протесты в тюрьму сажать. Убил - гуляй дальше.
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Сегодня "отмазывают" не только кожару.
Сегодня еще одного отмазывают. Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, а экс-нардеп от "Оппоблока" пытается "отмазать" подозреваемого, - журналисты - Цензор.НЕТ 1677
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Считаю шо Аваков в этом случае должен направить нацгвардию в Санжары.
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огласите пста весь прайслист по остальных участниках процесса, - следаков, адвоката, прокурвора, ....
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Ну где-то так четырехзначные суммы в баксах. Для начала.....
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жлобы. "в лучшие времена дадим больше" (С) )))
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А спорим что Кожару и его дражайшую половину не посадят. ( хотя какой дурак на такое поведется, в смысле поспорит). Вот меняются десятилетия ( века), власти, президенты, правительства, депутаты ,проходят "революции". А в итоге ни чего не меняется - для одних закон, для других "понятия"., судебная же система ( как и правоохранительная) это лишь составляющие этого театра для лохов. ( для нас с вами)
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КОЖАРУ НА НАРИ,а 1млн баксів за моральний ущерб.
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Почему реальньій убийца даже не задержан, а невиновньіе медики, волонтеров, патриотьі, посаженньіе зеленьім кривосудием, сидят?
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Пипец.Волонтеров прессуют,по какому то мутному видео и аудио, тут... Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 8824
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Три человека в запертой комнате, ну чистая Агата Кристи!
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Интересно кто с РЫГОВ-придет этого мудака,на поруки брать.
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Ну так в Украине это нормально, рабы только сидят на нарах.
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На рахунок експертизи іде підкилимове рішалово.
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я так и не понял это было убийство или самоубийство, может они в русскую рулетку там играли? Почему подозреваемый/ые не задержаны?
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Ну Кожара же не волонтёр, музыкант или детский хирург...
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Если бы такое произошло в доме какого-то соратника Порошенко, ой, что бы началось!!! А тут в доме рыга пристрелили человека, никакой шумихи по всем каналам, всё нормально, порядок в стране... А ведь это реально резонансное событие. Вот в этом и состоит секрет наведения порядка в стране: просто не говорить по телеку о происшествиях, и мудрому народу кажется, что всё в стране нормально.
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а при чем тут семья? скорая помощь делает сообщение ментам по любому подобному делу. менты вобуждают любую смерть как умышленное убийство, точка. или если есть бабло можно валить всех согласовав это с женой, сыном или дочкой клиента. тогда это узаконенное киллерство. ты замочи моего мужа- алигарха а я с наследства выделю тебе пару лямов и заяву писать не буду. НОРМАЛЬНО ЗВУЧИТ??????????????
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А почему молчит наш великий "правдоруб" Петушарий???!
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а не рассматривают такую версию? муж в гавно, баба берет ствол мочит чувака а любимому который нихрена не помнит говорит что это он случайно вальнул. и СВОБОДА с баблом
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Баба уже соврала, что она с жертвой была наедине. Как потом выяснилось, это брехня.
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А ще може бути так- баба вступила в інтимний зв"язок з потерпілим,надіючись на те,що законний чоловік в уматі.А законний чоловік пронувся( ну може водички попити,чи посцяти),баче таку картину,бере пушку, і ...
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...кажара этот, по студиям сепарским киевским шастает, жизни нарид учит Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 5111 ..ему пофигу, братва выкупит.... Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 7530
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Замажут и сольют это дело, пашинского же выпустили.
Ну это конечно лихо..... с 2.5 промиле изьяснятся на изысканном английском языке.......НЕ все пропил))))
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Офигеть, зелебобики, что вы творите...
По делу Шеремета людей без доказательств в СИЗО маринуете, а тут рыг по синьке кореша из ствола вальнул, а ему хоть бы хны. Да это просто подарок для нынешней власти для подъема рейтинга, а по всем каналам тишина. Нормально вы, зелебобики, срослись с папередниками. Я бы даже сказал ПРА-папередниками.
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Для тех, кому мозг заменил зомбоящик, это не показатель...
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Зеленський з своїми прокурорами і СБУшниками чекають весни щоб посадити Кожару)))
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У на сантехник часто говорит на английском (а может на другом каком-то ,кто ж его знает?) ,но стрелять в собутыльников -не стреляет! Может у министров другие правила?
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таки алкоголь бывает полезен! неплохой дизинфектор.
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И коням понятно, что этого рыговского ган...дона никто не посадит. Не посадит его рыго-рашинская власть Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 4213
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Зеленая власть во всей красе....Девушкам за разговор в Сети выставили подозрения,а тут за убийство предлагают все спустить на тормозах....
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Прошу мене вибачити, чи у всіх колишніх чиновників є нагородні, ненагородні, кримінальні та інші пістолети, автомати, гранатомети? Де можна ознайомитися з повним списком тих, кому законодавство України дозволяє пожиттєво мати зброю?
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Як на мене,то нехай беруть мільйон.А ще краще-5. Від цього міністріка не убуде.Бо ж розслідування буде вестись років,ну,скажімо, також 5,і в результаті так і покладуть її на полицю (кримінальну справу маю на увазі). Є в нас така чудова стаття в нашому КПК (це кримінально-процесуальний кодекс, якщо хто не в курсі),номер статті 280,в якій чорним по білому написано,що якщо підозрюваний захворів на тяжку хворобу,яка перешкоджає його участі в кримінальному провадженні,то досудове розслідування має бути зупинене.А цей чорт(кожара), таки захворіє на тяжку хворобу.Ось побачите.
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Кожаре , как дипломату .что бы разрулить ситуацию надо бы застрелиться .
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як же ж ці кляті опопопківці дістали.... коли ж вони вже згинуть з України......все тільки за бабки....
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Чо за хрень Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 7590 И зеленые после этого будут говорить , что строят цивилизованное государство Почему Кожара до сих пор не в КПЗ Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 7805 Аваков уже совсем страх потерял Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти - Цензор.НЕТ 2981
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Пзц. А что, так можно? Был бы простой гражданин, сразу же в СИЗО. Даже если выяснится потом, что не виноват, то и извиняться никто не будет.
Кузьменко, Антоненко и Дугарь сидят уже не первый месяц в СИЗО без единого доказательства. А эта рыговская шваль гуляет, как будто он ни при чем.(((( Позорище.
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А что выстрел в голову стоит Лям? опишите прейскурант .
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Чому, чому... Хіба не розумієте... Кожара не був в АТО, ось воно що.
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Если не будет претензий от родственников,то нет и состава преступления.Украине не жарко и не холодно.
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Я жду от полиции объективного отчета по этому делу! Не держите меня за дурака!
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