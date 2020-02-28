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Все про:Бахтеева (100) Кожара (306) убийство (5518) Казанский Денис (161) Старицкий Сергей (4)

 Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, а экс-нардеп от "Оппоблока" пытается "отмазать" подозреваемого, - журналисты

Журналист Денис Казанский сообщил, что со своих источников в МВД узнал, что в момент убийства бизнесмена Старицкого в доме кроме жертвы находились только экс-глава МИД Кожара и его жена. При этом бывший министр был совершенно пьян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали", - отметил Казанский.

"В МВД говорят, что продолжается экспертиза, которая должна подтвердить, что имело место именно убийство. Но убитого похоронили три дня назад. Значит, с телом уже были проведены все необходимые в таких случаях манипуляции и экспертизы. Сколько же еще нужно ждать? Разве преступников у нас не задерживают на месте преступления и не помещают в СИЗО? Чем бывший министр Кожара лучше обычного гражданина?", - добавил он.

Казанский сообщил, что по информации Егор Чечеринды, "Кожару пытается ненавязчиво отмазать бывшая депутат от Оппоблока Татьяна Бахтеева, с которой недавно тепло общался в Донецкой области Сергей Сивохо".

Также Чечеринда на странице в сети Facebook сообщил, что по словам друзей Старицкого "на родителей и семью убитого с разных сторон стремятся выйти на известные лица, которые предлагают 1 млн $ за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД".

"По информации из этого же источника, экс-нардеп от ПР врач Татьяна Бахтеева активно уговаривает медэкспертов "не ломать судьбу" подозреваемому, ведь "Сергея все равно уже не вернуть" .. Интересный факт, когда полиция приехала к дому Кожары, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского", - добавил Чечеринда.

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, а экс-нардеп от Оппоблока пытается отмазать подозреваемого, - журналисты 01
Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, а экс-нардеп от Оппоблока пытается отмазать подозреваемого, - журналисты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178419
 
 
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Уже не боится в собственном доме людей расстреливать. Коррупция до неба.
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Хоча, краще дати йому кулемет і ще відро віски, так він прорідить ряди ОПЗЖ краще за коронавірус.
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А разве так можно? Подавляющее большинство убийц об этом даже не догадываются )
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С министрами януковичского правительства лучше не связываться,брат потроха подтвердит с того света.
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интересно посадит новый ГБР, и новый ОХФИС ГЕНпРОКУРОРА Рябошипки, Кожару, был бы кто-то другой, уже бы сидели и обвинение уже озвучили!!!!!!!!
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Кожара - горький пьяница, что поделаешь!
Бывает такая беда!
Думаю, его следует повесить.
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За миллион баксов могут и всю оставшуюся семью в расход пустить...
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"которые предлагают 1 млн $ за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД"

Я что-то не очень понимаю - убили человека - какая разница, откажутся родственники от претензий или нет, если имеет место убийство? Или людей без родстенников у нас можно в принципе убивать безнаказанно, тк претензии некому будет предъявлять?
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в конце концов, уголовное дело закроют в связи с тем, что Старицкй умер от кароновируса.. так сказать, чихнул пару раз..
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Всего-то 1 миллион, чтобы не загреметь в кутузку ?
Кожара дешёвка - облажался и жмётся заплатить.
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Это звездец просто полный. Завтра людей просто так начнут мочить зажопники из блока того же названия, или обкурившиеся уродливые слуги, и действий рюкзакова будет ноль. Потому как мы для этих тварей просто расходный материал, им все можно, они хозяева жизни. Да здравствует самый великий в мире ********** и правоохренительные органы собакова!
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походу це була дуель
два благородных джентельмена тупо поспорили
понять и простить
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кОРРУПЦИЯ В украинской полиции тотальная и абсолютная. Лично подтверждаю.
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Никого не посадят, не верю что родственники что-то будут брать. А вот мусора получат больше миллиона и дело замнут. Как мы видим уже медведчутские твари включились, а всё потому-что у них не мало ручных судей.
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Ну это не в Новых Санжарах людей за протесты в тюрьму сажать. Убил - гуляй дальше.
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Сегодня "отмазывают" не только кожару.
Сегодня еще одного отмазывают. Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, а экс-нардеп от "Оппоблока" пытается "отмазать" подозреваемого, - журналисты - Цензор.НЕТ 1677
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Считаю шо Аваков в этом случае должен направить нацгвардию в Санжары.
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