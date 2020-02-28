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Все про:Сирия (2847) Турция (2213) Черноморский флот РФ (1122)

 Россия направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр"

Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.

Рулев сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщали журналистам власти провинции Хатай, граничащей с Сирией.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178418
 
 
 Топ комментарии
 
Турция!Скоро в пролив зайдут халявные корабли!
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Ботоксне чмо лякає весь світ ядерною зброєю. Це не країна , це монстр, якого треба знищити. І чим швидше НАТО це зрозуміє, тим більше шансів врятувати Землю.
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Турция!Скоро в пролив зайдут халявные корабли!
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Ну и какую воду в этот непотопляемый авианосец под названием Крым? Эти комики и их статисты типа Арахамии совсем пророссийские. Вначале ликвидация российской военной базы в Севастополе.
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это надо спросить у абхазского отброа - лидера ЗеГнид арахамии
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Турции нужно перекрыть пролив этим ублюдкам. Почему НАТО помалкивает? Это же кацапский беспредел. Кацапы совсем охренели от безнаказанности.Надеюсь Эрдоган ответит кацапам как положено, а не будет поздравлять Путина с Новым годом как Зеля.
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Подивимось як Турки пропустять їх через Босфор.
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Интересно. Кацапы уже готовы прорываться в Сирию с боем?
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Трусливый эрдоган в босфоре передал путинским морячкам пахлаву и рахат лукум.
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а, ведь Крым таким образом превращается в зону боевых действий.... ну, что же камни с неба, так с неба...
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Звичайно, кацапи хизувались, що Крим то "не потопляемий авианосец", але що то нерухома мішень вони чомусь мовчать. Россия направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 2140
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Кузю во главе надо было поставить. Чтобы прикрывал их дымом.. ))))
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ну против Кузи у турков точно нет шансов,помрут от смеха
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Ботоксне чмо лякає весь світ ядерною зброєю. Це не країна , це монстр, якого треба знищити. І чим швидше НАТО це зрозуміє, тим більше шансів врятувати Землю.
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...турка похоже с ума выжил..потопи их нафиг еще на подходе к проливам... Россия направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 1120
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На основании военной угрозы Турции в соответствии с конвенцией Монтрё.

Мне вот интересно на основании чего ты их топить собрался.
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турки еще думают по поводу Босфора???
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Пора открывать второй фронт и мочить российских фашистов со всех сторон!
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Как-то все происходит совсем по дебильному. Хер пойми. В сирии мордор колпашит турок (вроде как), а турки, в свою очередь, позволяют через свою территорию провезти ТО, из чего их там будут опять колпашить... Театр абсурда какой-то... Просто клиенты психиатрической клиники строгого режима содержания....
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Ну ващето за 17 дней турки потеряли около 60 человек, а кацапы и асадовцы 1700.
И турция продолжает наступление.

Так что это большой вопрос, кто кого там колпашит.
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так турки человеков потеряли, а тот биомусор хоть 10000 голов,
всё равно не победа
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Та вопрос ваще не в том, кто, сколько и у кого. Имелось в виду совсем другое.
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вопрос, зайдут ли теперь обратно???))))
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на фоні падіння цін на нафту, втягування Росіі у маштабні воєнні дії на стороні - це для нас дуже добре
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Чи допливуть ціх два корита до Сірії?
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брандер "Ашот" и брандер "ара, брат!" ждут расиянские фрегаты в средиземном море..
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ватним ваганам ще якось Босфор та Дарданели якось пройти ще треба
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Ничего не будет, никто никого не будет воевать, успокойтесь. Разве не видите, мир катится в зЕленую пропасть. Популизм, компромат на любого вменяемого, власть, как инструмент личного обогащения и оболванивание собственного охлоса. В настоящее время такие тенденции набирают силу во всём мире во многих странах, включая лидеров.
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всех впускать,никого не выпускать.хай кругосветку пиляют через суэцкий канал Россия направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 4162
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два судна из параши плывут впирод
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это уже не боевые единицы России...это уже потенциальные груды тонущего металла..
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Эрдогану пора прекратить играться, нужно перекрывать проливы и выход их Черного моря. путь РФ перебрасывает корабли с Тихого океана. ( если доплывут)
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У ху#ла почалось весіннє шизофренічне загострення.
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Katerina



Друзі.
Сашко, воїн АТО, інвалід першої групи, доброволець. Сашкові 24.02 зробили операцію, в інституті Нейрохірургії А.П. Ромоданов, тепер реабілітаційні кроки. Якщо є бажання допомогти,
картка Приват 5168 7427 1633 8912, дуже дякую за ретвіт і розуміння.
Россия направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 2472

Россия направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 2100

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Пусть выпускают в Средиземное море, а потом назад не пустить.
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