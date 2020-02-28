 В Минобороны РФ заявили, что атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди наступавших на войска Асада боевиков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Как говорится в заявлении российского ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.

"При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения (центр примирения враждующих сторон в Сирии, структура российской группировки. - Ред.) координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении.

В Минобороны РФ рассказали, что 27 февраля находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) попытались провести крупномасштабную наступательную операцию по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

Также в российском ведомстве сообщили, что Российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности находящимся в Идлибе турецким наблюдательным постам и подразделениям.

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"В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", - отмечается в заявлении.

В Минобороны РФ утверждают, что российские военные сделали все, чтобы сирийская армия прекратила обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Бехун, среди которых оказались турецкие военнослужащие.

"Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции", - сказали в Минобороны журналистам.

В военном ведомстве также сообщили, что Россия не применяла боевую авиацию в районе Бехуна в четверг.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщали журналистам власти провинции Хатай, граничащей с Сирией.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.