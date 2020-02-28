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 В Минобороны РФ заявили, что атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди наступавших на войска Асада боевиков

Под обстрел в Идлибе 27 февраля попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов, Анкара не предупреждала об их местонахождении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Как говорится в заявлении российского ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.

"При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения (центр примирения враждующих сторон в Сирии, структура российской группировки. - Ред.) координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении.

В Минобороны РФ рассказали, что 27 февраля находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) попытались провести крупномасштабную наступательную операцию по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

Также в российском ведомстве сообщили, что Российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности находящимся в Идлибе турецким наблюдательным постам и подразделениям.

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"В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", - отмечается в заявлении.

В Минобороны РФ утверждают, что российские военные сделали все, чтобы сирийская армия прекратила обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Бехун, среди которых оказались турецкие военнослужащие.

"Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции", - сказали в Минобороны журналистам.

В военном ведомстве также сообщили, что Россия не применяла боевую авиацию в районе Бехуна в четверг.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщали журналистам власти провинции Хатай, граничащей с Сирией.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178414
 
 
 Топ комментарии
 
Не канает. Ответка все равно будет.
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И тут посол Орды в Турции вспомнил судьбу своего предшественника... В Минобороны РФ заявили, что атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди наступавших на войска Асада боевиков - Цензор.НЕТ 2928
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Кацапские брехни зашкаливают, они брешут постоянно и это уже их сатанинская суть. Турция и НАТО должны ответить этим подонкам как положено, хватит уже голову прятать в песок. Кацапы переходят все красные линии.
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Іх там нєт? Ні, не чули ! Іх там єсть! Поки що.
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И тут посол Орды в Турции вспомнил судьбу своего предшественника...
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покажи нашему бубочке , что для тебя значит каждый солдат !!!
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"Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Источник: https://censor.net.ua/n3178414\\\\\\\\\\\

А в Гватемале не запрещена)
дблблд
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Это они говорят для своих лаптеногих, Меркель и Микрона с зеленским. Они может и поверят. Эрдогану этот ложный бред в уши не зайдет.
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Ось що буває, коли ху#ло морожинкой пригощає.
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я знову ж, в 3391-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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..Турку, как лоха последнего разводят кацапи... У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська - Цензор.НЕТ 2895 У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська - Цензор.НЕТ 2745..
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Вот тут-то русня и наскочила на серьёзный кук...турция вполне самостоятельно даже может военно противостоять россии и это сталось.москва закрепила своё падени е как страна,жантажирующая всех своей армией.Россия понесёт и политический крах сразу после военного.эрдоган молодец.он не зависит ни от маразматика Трампа.ни от "умиротворцев" меркельш-макронов...
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В цапів завжди винуваті всі навкруги...
Гадаю що турецька відповідь не забариться...
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