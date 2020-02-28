 "Суспильне" заявляет о блокировке работы и аресте всех счетов: под угрозой трансляции Евровидения и Олимпиады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу утром на сайте вещателя.

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспильного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший". В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя ("UA: Перший", "UA Культура"), всех региональных каналов "Суспильного", диджитал-платформ и трех каналов радио ("UA: Украинское радио", "UA Радио Проминь" и "UA: Радио Культура")", - говорится в сообщении.

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу", - отметили в "Суспильном".

Отмечается, что общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Уже неделю общественный вещатель обращается за помощью к Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки", - рассказали в "Суспильном".

"Мы осознаем, что даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов общественного вещателя компании "Евроньюс". Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн. Таким образом, реализация годового плана деятельности телерадиокомпании будет невозможной. Общественное снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение", - заявили в "Суспильном".

"В сложившейся ситуации, Общественный вещатель дальше обращается в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно. Команда Суспильного обращает внимание общественности на то, что создание независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов - невозможно, а отсутствие помощи со стороны государственных органов в решении этой проблемы приведет к полной остановке общественного вещания в Украине", - говорится в заявлении.

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