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 Происшествия, Общество
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Все про:Евровидение (702) Олимпиада (784) вещание (166) телевидение (601) общественное вещание (102)

 "Суспильне" заявляет о блокировке работы и аресте всех счетов: под угрозой трансляции Евровидения и Олимпиады

Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах "UA "Суспильне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу утром на сайте вещателя.

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспильного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший". В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя ("UA: Перший", "UA Культура"), всех региональных каналов "Суспильного", диджитал-платформ и трех каналов радио ("UA: Украинское радио", "UA Радио Проминь" и "UA: Радио Культура")", - говорится в сообщении.

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу", - отметили в "Суспильном".

Отмечается, что общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Уже неделю общественный вещатель обращается за помощью к Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки", - рассказали в "Суспильном".

"Мы осознаем, что даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов общественного вещателя компании "Евроньюс". Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн. Таким образом, реализация годового плана деятельности телерадиокомпании будет невозможной. Общественное снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение", - заявили в "Суспильном".

"В сложившейся ситуации, Общественный вещатель дальше обращается в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно. Команда Суспильного обращает внимание общественности на то, что создание независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов - невозможно, а отсутствие помощи со стороны государственных органов в решении этой проблемы приведет к полной остановке общественного вещания в Украине", - говорится в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178412
 
 
 Топ комментарии
 
рускому миру не нужны здесь никакие суспiльнi !
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Зато, каналы Медведчука отлично работают)) Ну действительно, зачем УКРАИНЦАМ, проУКРАИНСКИЕ каналы в УКРАИНЕ...
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рускому миру не нужны здесь никакие суспiльнi !
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Ну вот если убрать в сторону все лозунги и, положа руку на сердце, сможешь вспомнить когда последний раз смотрел/слушал этот ТВ канал? Я нет.
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вам кацапам онли ньюз ван и 112 и наш а остальные религия не позволяет "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків - Цензор.НЕТ 7739
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Ну вот, сразу клеймо поставил... Диалога не получилось
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вкоротили поводок та перестали кормити
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Мавр сдєлал своє дєло.
Пять років зомбували народ проти Порошенка.
Звичайно, кушать хочєтся, але ж заробляти гроші можна, не торгуючи своєю совістю.
Закрити цю РАДІОПОМИЙНИЦЮ!
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скоро никто вас не сможет защитить, если не будете все вместе давать по зубам реваншистам времен януковича.
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понятия не имею наверное наркоманы какие то
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Конечно не имеешь,ты же путинская гнида.
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ТЕПЕРЬ останется только канал мертветчука Ньюс Ван
Переворот продолжается
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Поздно. Оно отупело от сои по полной. Возврата нет.
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шота по аласании имеется,омерзительный?или тебя только на пороха заточили "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків - Цензор.НЕТ 7460
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Зато, каналы Медведчука отлично работают)) Ну действительно, зачем УКРАИНЦАМ, проУКРАИНСКИЕ каналы в УКРАИНЕ...
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Зарабатывайте как хотите. Мне вообще не нужно мои деньги тратить на любые государственные СМИ.
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Вот тут ты прав на 1000% Кто хочет спонсировать каналы, пусть это делает добровольно, а не за счет моих кровных!
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Я и не слышал о существовании такого канала до этого... Не сарказм
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Вы шутите? это последний оплот здравого смысла в этой стране.
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насколько мне известно это журналистский канал, созданный самими журналистами...
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Что, даже трансляции шабашей кремлевского патриархата и игнор эпохальньіх собьітий в украинской церкви не помогли Аласании?
А так тужился, борясь п'ять лет с "барьігами" и Украиной.
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Влада продовжує знищувати свободу слова, починаючи із самих беззахистних ЗМІ: ТV/UA, АТРК.
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И какие передачи ты смотрел не этом канале?
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Поправьте если я не прав. АТРК, это ведь частный канал? Я не согласен платить налоги, которые впоследствии будут передаваться частнику! Пусть этот канал спонсирует хозяин канала или те телезрители которые его смотрят.
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не надо про договорняки Патрушева и зеленского
рассказывать,
тогда аваков денег подкинет
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Ну а что было ожидать после передачи о Патрушеве в Омане? Им же ясно было сказано не раззевать пасть на неприкосновенное. Не послушались. Теперь заменят на послушных.
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Слушал недавно Турчинова на тюбике в "Антиподах". Говорит, что они, в свое время, поставили глушилки от пропагандонов по всей линии соприкосновения. С приливом зе-слизи теперь они отключены, а основные украинские каналы закодированы. +На подходе закон о дезинформации. Делайте выводы, к чему нас готовят, дамы и господа......
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Новости у них достаточно хорошие были, и без кучи шлага и го как на 1+1.
Ради новостей их включал телик. И программу про животных дети любили "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків - Цензор.НЕТ 3059
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Ты смотри как падлы кремлевские оживились. Как боятся украинского телевиденья, и ни разу, сволочи, в комментах не палятся. Они видите ли не хотят со своего карманы платить, зубожилы! Вы, падлы, со своего кармана ***** постоянно платите- через госфинансирование партии за жопу, или прокремлевской партии слуг урода, через финансирование ордло вашим ослом оманским из госкрамана, мосты им там строят, которые потом боевики знбирают и т.п.. Им вам, гниды, это нравится, молчите, и лижите задний проход кремлевской дряни кловану и путлеру.
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"Дакакаяразница!"(с) 112-й или Суспільне, да, ЗЕприматы?
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Пофик, смотрю Мегу, НЛО и 33. Иногда Прямой. По остальным всегда реклама.
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