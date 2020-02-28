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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Сирия (2847) Турция (2213) Евросоюз (12788)

 Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу, - Reuters

Турция решила не мешать сирийским беженцам попасть в Европу. Так она отреагировала на атаку правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Мы решили не мешать сирийским беженцам добраться до Европы по суше или по морю", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

"Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - добавил он.

Напомним, ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178409
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, понеслась!!! + коронавирус. Ну что европейцы, долго еще будете выражать озабоченность в отношении к кацапским действиям на домбасе и везде???
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Франція і Німеччина мають прийняти і забеспечити біженців, оскільки являються формальними союзниками Моржовії.
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Турки правы. Почему они должны страдать за всех макронов и Меркелей, которые потакают Вове Пу?
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щас. сурийцы хитрожопые как ары и не будут воевать за сурию. им выгоднее пробраться в гейропу к гейропейцам и качать с них евры.
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Без турецкой артиллерии и поддержки с воздуха ничего не выйдет, а это уже зависит от желания Турции воевать полномасштабно, как это было в Африне, где сами сирийцы-арабы отбили родной город у курдов. Но вот на Манбидже дело застопорилось
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А чему бы им и не бежать в Европу?
"В Европе много зеленых пастбищ"(С)
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Обещанный Аль-Фирдаус на фоне сирийского ада или печальных реалий лагерей беженцев. Так что желание жить лучше вполне понятно
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Обратите внимание, что в статье Википедии на русском языке не указаны потери гражданского населения в Сирии. В статье на английском языке такая цифра (приблизительная, конечно) есть, а на русском нет. "Парадокс"(С)
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Это вам, прогрессивное мировое человечество, не коронавирус.
Ну давайте, устраивайте карантин и отменяйте работу общественного транспорта по предложения рептилоидов-академиков Оксфорда и Гарварда.
Вы хотели хаоса?

Получите и распишитесь.
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Ну и правильно ! Пущай теперь Европа нюхнет все прелести , а то думали отсидеться и еще на Турцию бочку катить ...
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Хотели облизывать )(уйло - получите все прелести !
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Так виглядає, що Європі доведеться забути про толерантність і застосувати лайт версію досвіда алоізовича.
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Скоріше за все в Європі начнуть вилизувати немиті зади сирійським біженцям чим хтось там знайдеться щоб застосувати досвід алоізовича.
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Може бути і такий варіант, хоча якщо взяти до уваги, що політичні сили які проводять надто толерантну політику втрачають підтримку, то хто знає.
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Плешивый ботексный уродец - божок карликового роста в 148 см на шпильках напоминает мне одного из претендентов на царскую корону из советского фильма " Корона российской империи " , которого блестяще играет Ролан Быков !
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Сподіваюся що цього літа кацапів у Туреччині не буде.
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Убивали сирийцы, а виноватыми за это сделали союзную с Турцией Европу - странная логика.
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Какие сирийцы , у них уже давно авиации нет НИКАКОЙ !
Все прекрасно знают , что это срашнявые самолеты , только пока по политическим мотивам не хотят в слух произносить .
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Тут мабуть питання не винуватості, тут швидше хто слабкий і вразливий того бють всі і завжди.
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ну шо там макрон? рассея наш стратегический союзник? мы любим газ и путена?
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Да и пох!! Зажратые торгующие ублюдки. Украине Давно надо думать о союзе с Польшей. странами Балтики, США, Англией....
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Поддерживаю и одобряю действия Армии США , ВСУ , Турции , Народной Армии Сирии и сирийских повстанцев - шахтеров , трактористов , нефтяников и отпускников из арабских стран по массовому истреблению рашкаФашистов на суше , море и в воздухе !
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Молодчага Эрдоган.В отличие от украинских президентов с их челядью,Эрдоган конкретно поставил этим почти-хитрым меркельшам-макронам условие-"Либо Турция.ожидавшая более 10 лет членства в ЕС становится членом ЕС,или Меркель захлебнётся от того потока беженцев,которое удерживает Эрдоган,спасая спокойствие Европы.Эрдоган ТОЧНО НЕ ЛОХ,в отличите от порошенко-зеленского..
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