 Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
"Мы решили не мешать сирийским беженцам добраться до Европы по суше или по морю", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.
"Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - добавил он.
Напомним, ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.
"В Европе много зеленых пастбищ"(С)
Ну давайте, устраивайте карантин и отменяйте работу общественного транспорта по предложения рептилоидов-академиков Оксфорда и Гарварда.
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Все прекрасно знают , что это срашнявые самолеты , только пока по политическим мотивам не хотят в слух произносить .