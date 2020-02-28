 Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Мы решили не мешать сирийским беженцам добраться до Европы по суше или по морю", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

"Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - добавил он.

Напомним, ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.

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