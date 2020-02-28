 Обострение в Идлибе: Турция может перекрыть Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание С-400, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".
Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.
Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.
Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Где сказано про "всех"? Читай первоисточники блин, дарование молодое - Турция решает кого пускать плыть через пролив, а кого на дно морское!
(заранее спасибо)))))
Перекрывай на хрен пролив! Мочи кацапов в Сирии!
Для кацапів американський Петріот.
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ю ю ю.
Помидоры рулили...
https://news.rambler.ru/army/43759530/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
сракуспину втикати?
https://www.youtube.com/watch?v=D-QV4zl1AAU
Даже принимая во внимание, что цена на нефть падает?
(чему лично я очень рада, даешь бензин по 70 центов за литр как в "раньшее время"(С))