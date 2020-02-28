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Все про:Сирия (2847) Турция (2213)

 Обострение в Идлибе: Турция может перекрыть Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание С-400, - местные СМИ

Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкая авиация уничтожила САУ, "Град" и бронетехнику российского производства в Сирии. ВИДЕО

Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.

Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178407
 
   
 Топ комментарии
 
давай Турция, перекрывай! даже не раздумывай!!!
(заранее спасибо)))))
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Турция, давай, будь гордой! Отомсти за погибших!
Перекрывай на хрен пролив! Мочи кацапов в Сирии!
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Там сказано - для всех военных судов, а не только рашинских. Суда НАТО, которые постоянно заходили к нам на учения, чем сильно напрягали кацапские анусы, так же не смогут заходить в Черное море, в то время как кацапские (в т.ч. подводные лодки которые они загнали в Крым якобы для ремонта) останутся
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Неправильно. НАТОвські кораблі для турків небезпеки не несуть.
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Тебя кто учил читать в школе?
Где сказано про "всех"? Читай первоисточники блин, дарование молодое - Турция решает кого пускать плыть через пролив, а кого на дно морское!
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давай Турция, перекрывай! даже не раздумывай!!!
(заранее спасибо)))))
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у Эрдогана есть яйца, если надо будет он так и сделает
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міжнародний тиск на ***** та його армію
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Турция, давай, будь гордой! Отомсти за погибших!
Перекрывай на хрен пролив! Мочи кацапов в Сирии!
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И Босфор перекрыть и С400 развернуть. Отлично будет выглядеть сбитие самолётов Параши из ЗРК Параши.
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Эти ЗРК не будут работать на рассейские самолеты.
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Зачем они в таком случае нужны туркам?
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Від Ізраїлю відстрілюватись.
Для кацапів американський Петріот.
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Вряд ли турецкие ЗРК встроены в российскую систему распознавания "свой-чужой". Да и на любом ЗРК блокировка пуска по "своим" при необходимости отключается.
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Это хорошо. Проблемы руских будь то война с кем угодно или вирус с 90процентной смертностью - наши плюсы.
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Давно надо было это сделать а не целоваться с ******.
Помидоры рулили...
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Нефига она перекроет...к сожалению...
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Да, шансы малы на это. Но, будем оптимистами Обострение в Идлибе: Турция может перекрыть Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание С-400, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 8059
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Два фрегата РФ с «Калибрами» вошли в Босфор и Дарданеллы Об этом сообщает "Рамблер". Далее:

https://news.rambler.ru/army/43759530/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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А далі що? Збираються їх там затопити як в Балаклаві? Кацапи інакше не ведуть морські баталії.
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Это чмо эрдогаша может только воздух сотрясать,может ещё газпромовский турпоток пригрозит перекрыть?
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не нужно на макшанию нападать. Нужно ее полностью изолировать. Сами передохнут как тараканы в банке.
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на С400 потрачеено бабло ,так что развернет , а закрыть проливы что бы Кузя не лазил это как раз то что надо Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8209
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Кузя вже нікуди не полізе, хіба що на брухт і то на шворці в Китай потянуть... Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8169
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Нічого не буде без підтримки Заходу, а стара демократична шлюха Європа може лише занепокоєння висловлювати!, та біженців приймати!!!!
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Думається,що султан ще влаштує великі проблеми для кацапів. А для нас це саме те,що потрібно.От тільки боюсь,що наша недолуга влада з цього не скористається.
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Самое время ударить и нам, только кто поведет войска в бой, віслюк?
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Перекривайте. Рятуйте світ від "кацапського короновірусу"
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Ничего не будет.Страх очень сильная вещь.Перетрут с х-лом,в крайнем случае откажутся параше помидоры поставлять.
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Какое количество баррелей сирийской нефти компенсирует Турции потери от российского рынка помидоров? Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 5086
Даже принимая во внимание, что цена на нефть падает?
(чему лично я очень рада, даешь бензин по 70 центов за литр как в "раньшее время"(С))
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Это не Турция решает. Они пешки в этой игре.
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