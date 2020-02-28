 СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сллужба СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранной консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска".
По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.
Решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.
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Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters
По данным Reuters, после обострения в Идлибе Турция решила открыть границы для сирийских беженцев. Это может втянуть Европу в сирийский конфликт
После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
"Мы решили не мешать сирийским беженцам добираться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сказал он.