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 Политика Украины
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Все про:Гаврилюк (38) работа (441) такси (169)

 Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом

Экс-нардеп от НФ Михаил Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом и сказал, что идеально подходит для такой работы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп от НФ Михаил Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками "Прижало? Бывший нардеп работает таксистом". Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки "Гаврилюку не хватило средств на второй водопад" или "Гаврилюк притворяеться бедным, чтобы скрыть свои преступления". Но если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакой работы не чуждаюсь. Поэтому пока так) Спасибо всем журналистам, которые просили комментарий за внимание к моей персоне, но ажиотажа по этому поводу немного не понимаю. Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим) Отдельно же интервью давать не буду. Спасибо за понимание", - заявил экс-нардеп.

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Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178405
 
   
 Топ комментарии
 
Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 9147 Все таксисты голосовали за владимира зеленских и клеили наклейки зеко-манда. нужно их всех заставить касовый апарат с собой возить
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после зашквара с вр остался человеком. респект.
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Через рік буде таксувати ЗЕбіл на Теслі.
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Через рік буде таксувати ЗЕбіл на Теслі.
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Все таксисты голосовали за владимира зеленских и клеили наклейки зеко-*****. нужно их всех заставить касовый апарат с собой возить
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Знайоме явище. У Лугандоні у кожного таксиста і маршрутчика був аквафреш Орди.
Зараз майже всі поховали. Ейфорія пройшла.
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Під наркотою не можна керувати автомобілем...
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Зараз такий народ пішов ,що їм ні бухла ні наркоти непотрібно ,щоб бути у повному неадекваті! Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом - Цензор.НЕТ 5564
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якщо богдашка дасть, вони ж розсталися
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Все слуги народа идеально подходят для таксистов, некоторые правда максимум на кондукторов тянут
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Я б їм навіть мітлу в руки не дав,вони її гарантовано не тією стороною візьмуть і будуть замітати! Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом - Цензор.НЕТ 8979
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после зашквара с вр остался человеком. респект.
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О "зашкваре" пожалуйста поподробнее.
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Сумнівно.Дуже,схильний до сну на посту Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 4469
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вот так - украинцев в таксисты, евреев и кавказцев в министры
И попробуй после этого построить украинское государство, как австрийское или венгерское?
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Его таксистом назначили?
Или, просто, он на большее не способен?
Из грязи в князи и обратно.
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Ваш президент на сцені х...й на роялі грав!
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Вольф Ларсен. Михайла тато з мамою не навчили красти і робити з грошей Бога, він не"вибраний" і не "пархатий".
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Точно.
Не выбранный. Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом - Цензор.НЕТ 7231
Но успевший нахапать на "хатынку".
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Появление на рынке услуг конкурента на самокате он не боится ? Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 8105
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Только не нужно корчить из себя честного труженника,будучи депутатом ты прекрасно знал что вытворяют свинарчуки и потрох,но тихо помалкивал,по сути совершая преступление,надеялся,что опять попадёшь в раду протирать штаны и крышевать воровство коллег их бэпэпэ,но они тебя кинули.
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Шо-то никак не накопают на Пороха, а с Гладковского вообще сняли обвинения Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 8095 Но ты мечтай дальше. Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 8095
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"На этот ПОСТ" Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 3535

"Каким ты был,
тиким ты и остался.
Орел степной,
Казак лихой...." (с)
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С грамматикой и пунктуацией все ОК!
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Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны! ) Собачье сердце
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Наши депутаты на такси не ездят. Шо то тут не так.Надо бы Авакяну с зелей и рябошапкой им заняться. Иш ты про политику с пасажирами говорит.Враг не дремлет.
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Вот наш президент идеально подходит. У него уровень знаний и рассуждений о политике именно как у таксиста.
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Ваш ***** ідеально підходить та чомусь не пішов таксувати,бо ви ватомовні позвали його в Україну захищати ваш собачий.
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Был один Гаврилюк, но зеленое стадо завело целую фракцию гаврилюков.
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Звісно краще було коли там сиділа отара звягільських ,підражуїв ,ляшків добкіних бурбаків потрошенків,колеснікових,балог і іншої всякої тварі,котрі сиділи і крали там тридцять років поспіль.
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Важливо не ким працюєш, головне, яка ти людина. Щасти, Михайле
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якого яух тоді він поперся у депутати ? я ж не сідаю кермувати літаком якщо нічого в тому не розумію ...всі наші біди від того що у нас "владарюють" олігофрени і подлеци ...якщо олігофрена можна пробачити як розумово відсталого то подлеци це роблять з умислом
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Потягли, так точніше. Як і гадю. Та Михайло, на відміну від інших, не присмоктався до владного корита. Та й лайна не робив, і країну не ганьбив, на відміну від пліснявої монобільшості імбіцилів та збоченців
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Он вышел родом из народа и, в общем, парень в доску свой. И рекламу ему классную сделали, от заказов отбоя не будет.
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рівень "українського" депутана ...от тільки біда "зарплата" не таксистська ...а наслідки гірше ніж після Другої світової (тоді хоч цеглу залишили і землі не торкалися ...а ця саранча все під корінь
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браво! настоящий мужик (в хорошем понимании этого слова)
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Глибоко поважаю Гаврилюка. За сміливість, порядність. Його "Беркут водив голяком по морозі - він стояв, не повзав і не скавчав. За те що не гандон, як уся ця брехлива, продажна нікчемна шантрапа при владі і у ВР.
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взагалі, дуже гарний прецедент. тільки прості роботящі люди, які дійсно не замазані корупцією та пихою, здатні на таке. не зловив зіркову хворобу, не пішов шукати, кому власну дупу продати, щоб бути на підсосі типу всіляких гнид семенченків-білецьких-парасюків
Так, знань для Ради в нього не було. але й шкоди великої він не завдав. подивіться на Зраду та слуг урода -сьогодні - там абсолютна більшість недостойна козака Гаврилюка або є відвертими шкідниками!
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шутку про политику оценил) Работать не зазорно - удачи.
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Гаврилюк-образец для 30 нардепов.В Верховную раду 9-го созыва вошли 30 безработных .
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З глибокою повагою до таксиста Гаврилюка . Хай щастить Вам , Михайле ! Шкода, що багато інших людей не бачать що і як він зможе робити, а що йому не дано . Кожен розуміє, що для балерини у нього немає данних, для співу немає таланту , а от що для роботи в ВР немає розуму - декому не видно .
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Реальная самооценка нормального человека(это я про Гаврилюка).Кстати,а чем плоха профессия таксист?Многие в нынешней,да и прошлой верховной раде,даже до водителей такси не дотягивают.
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Мені завжди імпонував Гаврилюк. Якщо потаксує і знову вернеться у ВР депутатом, буде добре. Його не зламаєш.
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Йому треба було таксувати ще будучи нардепом...Більше б давали і вже буда б своя клієнтура...
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