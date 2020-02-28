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Все про:Аваков (2976) эвакуация (589) COVID-19 (397) обсервация (6) Новые Санжары (120)

 Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани

Для размещения эвакуированных из китайского Уханя лиц рассматривались два варианта - медцентр Национальной гвардии "Новые Санжары" и один из полигонов.

Об этом в эфире "Право на власть" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений... было два. Один из них - это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй объект - это жесткий полигон, казармы и тому подобное. Но, простите меня, казармы - это все же для солдат, не для гражданских... Мы посмотрели, что в казармах нам не удастся разделить их по отдельным комнатам... И в итоге приняли такое решение (разместить эвакуированных в санатории. - Ред.)", - отметил Аваков.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок обсервации эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах продлевать не планируем, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3178404
 
 
 Топ комментарии
 
а нахрена тогда во львове и тернополе кипишь надо было поднимать?
тупорылые! Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани - Цензор.НЕТ 120
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Більше місяця ДОСТАТНЬО, щоб в будь-якій казармі зробити цілком пристойні умови проживання і навіть лікування!. І тихо, спокійно без ідіотського піару літак сідає на військовий аеродром, людей завозять в ті казарми і вони там собі спокійно тих 2 тижні відпочивають. Так роблять у всіх країнах, де є хоч трохи адекватна влада. Де при владі не клоуни і клінічні ідіоти, а нормальні люди.І ВСЕ!
Але ж ні, придуркам потрібно шоу, потрібні рейтинги і потрібен хаос в державі. І, до речі, Санжари то лише репетиція, це лише проба, бо на цьому ці виродки не зупиняться.Зебіли, ви це вибрали, ви цього хотіли?
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А вариант - инфекционная больница с изолированными боксами рассматривался ? Вы бы их, пианисты, еще в детский сад к детям подселили.
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Автобусами коронавирус в Украину завезти не удалось. Теперь будут завозить только вертолетами, чтобы уж наверняка.
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И по этому нужно было завозить прокаженных инфицированных в густонаселенный раен Новых Санжар? Больше в Украине мест нету куда можна было расположить людей?
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полигон с казармами Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани - Цензор.НЕТ 6175 авакян же сам призналсо Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани - Цензор.НЕТ 1086
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А вариант - инфекционная больница с изолированными боксами рассматривался ? Вы бы их, пианисты, еще в детский сад к детям подселили.
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Ну военный аэродром и передвижной военный госпиталь недалеко от него, был бы оптимальным вариантом!
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а нахрена тогда во львове и тернополе кипишь надо было поднимать?
тупорылые! Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани - Цензор.НЕТ 120
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Зробили так, як треба. Кому і для чого треба, то вже інше питання.
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мусора лечат от вирусов, видимо есть навыки
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А выделить деньги и обследовать их в Китае,послать туда Скалецкую в скафандре не судьба?
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У вас был месяц для обустройства помещений. Аваков, ты лучше скажи шо пропиарить Осла хотел без затрат, на шару. За счет жителей Новых Санжар. Рискуя их здоровьем и здоровьем их детей.
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Більше місяця ДОСТАТНЬО, щоб в будь-якій казармі зробити цілком пристойні умови проживання і навіть лікування!. І тихо, спокійно без ідіотського піару літак сідає на військовий аеродром, людей завозять в ті казарми і вони там собі спокійно тих 2 тижні відпочивають. Так роблять у всіх країнах, де є хоч трохи адекватна влада. Де при владі не клоуни і клінічні ідіоти, а нормальні люди.І ВСЕ!
Але ж ні, придуркам потрібно шоу, потрібні рейтинги і потрібен хаос в державі. І, до речі, Санжари то лише репетиція, це лише проба, бо на цьому ці виродки не зупиняться.Зебіли, ви це вибрали, ви цього хотіли?
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а можно было бы миллион заплатить и был бы любой пятизвездочный отель..... но от#дить людей палками проще и, самое главное, - дешевле......
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"Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани" - надо было думать головой, а не жопой. В Англии эвакуированных из Уханя, от самолёта на автобусах увезли в неизвестном направлении и никто нигде не бунтовал потому, что никто не знал куда повезли. Уверен, что карантин в Англии организовали в разы лучше, чем у нас.
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Понравилось - "Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса."
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...Король. Я страшный человек!Хозяин (радостно). Ну да?
Король. Очень страшный. Я тиран!
Хозяин. Ха-ха-ха!
Король. Деспот. А кроме того, я коварен, злопамятен, капризен.
Хозяин. Вот видишь? Что я тебе говорил, жена?
Король. И самое обидное, что не я в этом виноват...
Хозяин. А кто же?
Король. Предки. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Паразиты они, вот что я вам скажу, простите невольную резкость выражения. Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек. И вдруг такого натворю, что хоть плачь.
Хозяин. А удержаться никак невозможно?
Король. Куда там! Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость - все ворчат, и никто не хочет понять, что это тётя виновата...
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следующую партию вези в Кончезаспу к сиротам, идиот.
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"Ми перебирали кілька варіантів, і у нас таких рішень… було два. Один з них - це об'єкт Нацгвардії, це Санжари. І другий був об'єкт - це жорсткий полігон, казарми, і таке інше. Але, вибачте мені, казарми - це все ж таки для солдатів, не для цивільних... Ми подивилися, що у казармах нам не вдасться розділити їх по окремих кімнатах... І в підсумку ухвалили таке рішення (розмістити евакуйованих у санаторії - ред.)", - зазначив Аваков

і навіть погодився би..
якби не ТУПІСТЬ ВИКОНАНЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ..вСІ БАЧИЛИ.
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А к чему этот лепет спустя неделю?! Уже облажались по самое нехочу Нет инфоповода помелькать в СМИ?
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Как бы народ не стал выбирать варианты куда вас, "деятелей", поместить.
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"Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков" - брешет всей Украине. Львов, Тернополь, Новые Санжары, это уже три варианта.
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В переводе с политического это значит, что проблему с коронавирусом скинули на Авакова.
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Із безліччі варіантів було вибрано один, дуже привичний для Зеленського - сцена 95 кварталу, який зараз перебуває на гастролях в Санжарах з головною героїнею - міністр МОЗ, все інше - масовка. Сценарист - Зеленський.
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Самый лучший вариант размещения это Феофания, там точно есть все необходимое, только почему тэта-точка вариант не рассматривался
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