 Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани

Об этом в эфире "Право на власть" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений... было два. Один из них - это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй объект - это жесткий полигон, казармы и тому подобное. Но, простите меня, казармы - это все же для солдат, не для гражданских... Мы посмотрели, что в казармах нам не удастся разделить их по отдельным комнатам... И в итоге приняли такое решение (разместить эвакуированных в санатории. - Ред.)", - отметил Аваков.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
прокаженныхинфицированных в густонаселенный раен Новых Санжар? Больше в Украине мест нету куда можна было расположить людей?
тупорылые!
Але ж ні, придуркам потрібно шоу, потрібні рейтинги і потрібен хаос в державі. І, до речі, Санжари то лише репетиція, це лише проба, бо на цьому ці виродки не зупиняться.Зебіли, ви це вибрали, ви цього хотіли?
Король. Очень страшный. Я тиран!
Хозяин. Ха-ха-ха!
Король. Деспот. А кроме того, я коварен, злопамятен, капризен.
Хозяин. Вот видишь? Что я тебе говорил, жена?
Король. И самое обидное, что не я в этом виноват...
Хозяин. А кто же?
Король. Предки. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Паразиты они, вот что я вам скажу, простите невольную резкость выражения. Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек. И вдруг такого натворю, что хоть плачь.
Хозяин. А удержаться никак невозможно?
Король. Куда там! Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость - все ворчат, и никто не хочет понять, что это тётя виновата...
і навіть погодився би..
якби не ТУПІСТЬ ВИКОНАНЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ..вСІ БАЧИЛИ.