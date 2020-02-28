 Было два варианта: либо объект Нацгвардии в Новых Санжарах, либо полигон с казармами, - Аваков о размещении эвакуированных из Ухани

Об этом в эфире "Право на власть" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений... было два. Один из них - это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй объект - это жесткий полигон, казармы и тому подобное. Но, простите меня, казармы - это все же для солдат, не для гражданских... Мы посмотрели, что в казармах нам не удастся разделить их по отдельным комнатам... И в итоге приняли такое решение (разместить эвакуированных в санатории. - Ред.)", - отметил Аваков.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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