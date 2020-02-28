 Генсек НАТО Столтенберг осудил "неизбирательные удары" армии режима Асада и РФ по Идлибу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя итоги телефонного разговора между Столтенбергом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Генсек НАТО также призвал дамасский режим и Россию к соблюдению норм международного права и поддержке усилий по урегулированию сирийского кризиса, осуществляемых под эгидой ООН.
Столтенберг подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны проявить сдержанность.
"Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе", - сказал Столтенберг.
Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Члена НАТО накривають москальські літаки (тобто Турцію)
У члена НАТО є вбиті і поранені (тобто у Турції)
От зараз ми і побачим НАТО це, чи якась ***** як ООН і інші імпотентні міжнародні організації
Ну це у випадку, якщо розлючені турки сьогодні на спалять амбасаду *****пії у Стамбулі.