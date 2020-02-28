EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1704  15
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6676) Сирия (2847) Турция (2213) Столтенберг (748)

 Генсек НАТО Столтенберг осудил "неизбирательные удары" армии режима Асада и РФ по Идлибу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает "неизбирательные удары" армии режима Асада и поддерживающей его России по Идлибу и призывает положить конец нападениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя итоги телефонного разговора между Столтенбергом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Генсек НАТО также призвал дамасский режим и Россию к соблюдению норм международного права и поддержке усилий по урегулированию сирийского кризиса, осуществляемых под эгидой ООН.

Столтенберг подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны проявить сдержанность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкая авиация уничтожила САУ, "Град" и бронетехнику российского производства в Сирии. ВИДЕО

"Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178403
 
 
 Топ комментарии
 
создаётся впечатление, что если русня запустит ракеты даже по условной Германии, НАТО ответит только глубокой озабоченностью.
 показать весь комментарий
 
Член НАТО заходить в Сирію (тобто Турція)
Члена НАТО накривають москальські літаки (тобто Турцію)
У члена НАТО є вбиті і поранені (тобто у Турції)
От зараз ми і побачим НАТО це, чи якась хуйня як ООН і інші імпотентні міжнародні організації
 показать весь комментарий
 
теперь обеспокоенность будут выражать Турции...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Член НАТО заходить в Сирію (тобто Турція)
Члена НАТО накривають москальські літаки (тобто Турцію)
У члена НАТО є вбиті і поранені (тобто у Турції)
От зараз ми і побачим НАТО це, чи якась ***** як ООН і інші імпотентні міжнародні організації
 показать весь комментарий
 
 
Посольство России ответило госсекретарю США на заявление по Крыму ...,Кремлёвским что то наговорили знахари об их быстром падении,вот они и решили поиграть в войнушку,имея возле себя много замороженных конфликтов, а снежный ком всё нарастает, глядишь может и придавить Московию,а колонии Московии ещё и затопчут её Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу - Цензор.НЕТ 9009
 показать весь комментарий
 
НАТО скаже своєму членові (тобто Турції), що воно її туда не посилало...)
 показать весь комментарий
 
теперь обеспокоенность будут выражать Турции...
 показать весь комментарий
 
 
Вы знаете историю? Сколько раша с турками воевала?! Туркам не нужны обеспокоенность . Зная какое гамно живет по соседству , турки всегда готовы.
 показать весь комментарий
 
 
И Минск всегда готов принят переговорщиков .
 показать весь комментарий
 
создаётся впечатление, что если русня запустит ракеты даже по условной Германии, НАТО ответит только глубокой озабоченностью.
 показать весь комментарий
 
 
И шо, ограничатся обеспокоенностью средней степени? Не ожидал
 показать весь комментарий
 
 
срочно нужно призвать "гейропейских" миротворящих немецко- французских подельников рашиста для урегулирования ситуации " пакетом похожей на минско- нормандскую куйню формулой штангельцыркуля" и местными выборами с предоставлением отдельным частям Сири особого подконтрольного рашистско- асадовского статуса.... Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу - Цензор.НЕТ 8119
 показать весь комментарий
 
 
5 березня мІкрон, Меркель та ***** будуть вмовляти Ердогана вийти з Ідліба.
Ну це у випадку, якщо розлючені турки сьогодні на спалять амбасаду *****пії у Стамбулі.
 показать весь комментарий
 
 
А если бы были избирательные удары, то можно и не "париться".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх