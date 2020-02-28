 Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.
Вместе с тем, замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19
Убивать таких надо.Вот так нужно бороться с коронавирусом!
Так ты ничем от того быдла не отличаешься.
Мразь свизла ********* малолетних разогрела толпу - зачем таких стрелять ?
Это - ваш метод.
Помним.
Вирус в Европе а это значит что через 2 месяца тут начнется Эпидемия - Корновирус как Грип будит бытовухой ...
Переболеют все ...
Бердымухамедов! мой кумир! просто провал всех в клочья! самый крутой во всей вселенной! однозначно!
Скриншот Maxim ********
Якось не віриться. Може то і не грип вже, а той самий вірус ?
Вас этот народ содержит, поит, кормит