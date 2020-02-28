 Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19

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