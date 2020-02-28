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 Происшествия, За рубежом
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 Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко

За пределами Украины количество украинцев, которые были заражены коронавирусом, достигло пяти человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3178402
 
 
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И привести в Раду и с вертолета обоссать Конча-Заспу чтобы все старые маразматика коптящие небо , ну вы поняли...
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Санжарци быдло без мозгов - задизморалили целую страну - тот кто организовал этот цирк должен быть растрелян - но проблема в том что Этим всем занимался Аваков и он себя сам не посадит ...
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"расстрелян"....
Так ты ничем от того быдла не отличаешься.
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да конечно - давай премию еще дадим организаторам титушек - ни один организатор провокаций ни когда не был наказан - давай тут разведи сопли про провасудие и закон ...
Мразь свизла ********* малолетних разогрела толпу - зачем таких стрелять ?
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Давай, расстреливай. П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4377
Это - ваш метод.
Помним.
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Да уже все
Вирус в Европе а это значит что через 2 месяца тут начнется Эпидемия - Корновирус как Грип будит бытовухой ...
Переболеют все ...
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Sergey Naumovich Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9733

Бердымухамедов! мой кумир! просто провал всех в клочья! самый крутой во всей вселенной! однозначно!
Скриншот Maxim ********Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8922
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А в нас ще немає...
Якось не віриться. Може то і не грип вже, а той самий вірус ?
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ЛЯШКО, ответьте украинскому народу, СКОЛЬКО ТЕСТ СИСТЕМ ЕСТЬ В УКРАИНЕ, в каких областях, сколько использовали?

Вас этот народ содержит, поит, кормит
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всего 30 ,на 900 проверок ,часть использована , часть заныкана П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2415
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Эх, не того Ляшка сделали главным санврачом. Сейчас и не думали бы про этот коронавирус П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1785
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Кашлял и сморкался. Папа Франциск пропустил мессу из-за "небольшого недомогания"
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Почему они до сих пор не дома ?Где забота о соотечественниках и чувства локтя ? П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1355
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