 Из-за коронавируса в 9 странах мира закрывают школы и университеты

В британском графстве Чешир временно закрывается школа, ученики которой недавно посетили Италию. По словам директора, карантин продлится неделю, чтобы минимизировать вероятность заражения, пишет 24 канал, передает Цензор.НЕТ.

Дирекция еще одной школы в Норвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями побывали в Италии.

В рамках мер предосторожности в Англии закрыли сразу шесть школ из-за опасений, что ученики могли заразиться коронавирусом во время поездок в Италию.

Вообще в Великобритании зафиксировали 13 случаев заболевания, но с начала вспышки выздоровели уже 8 человек.

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Четыре университета на западе Румынии – в городах Клуж-Напока, Арад, Тимишоара и Тыргу Жиу приостановили учебный процесс в связи с превентивными мерами из-за распространения коронавируса по Европе, говорится в сообщении тамошнего Министерства образования.

Сообщается, что университеты берут на себя обязательства контролировать состояние здоровья студентов.

В Румынии пока зафиксировали один случай заражения коронавирусом.

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В городе Арак и Куми в Иране несколько дней назад объявили общий двухдневный карантин. В настоящее время обучение приостановилось во всех учебных заведениях городов. В Куми даже умерли два человека, которые заразились коронавирусом.

Власти Пакистана сегодня, 27 февраля, закрыли школы в нескольких районах страны и приостановили авиасообщение с Ираном в числе предпринятых ранее других мер борьбы с распространением коронавируса нового типа (Covid-19). Одновременно стало известно о первых случаях заражения вирусом на пакистанской территории, передает eadaily.com.

Власти закрыли школы в южной провинции Синд, включая учебные заведения в административном центре региона — городе Карачи, где был зарегистрирован первый случай заболевания, и в юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Ираном.

Пассажирское авиасообщение с Ираном полностью прекращено, начиная с вечера четверга "до дальнейшего уведомления". "Мы решили закрыть рейсы с Ираном", — сказал Reuters представитель службы гражданской авиации Пакистана Саттар Хохар.

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На севере Италии из-за распространения коронавируса власти объявили о закрытии школ и университетов, пишет НВ. Из-за коронавируса власти закрывают университеты в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, а также в Пьемонте. Чтобы остановить распространение коронавируса, в Италии одиннадцать городков закрыли на карантин. Въезд и выезд без специальных разрешений туда запрещен. Людям советуют не выходить на улицу.

В Японии временно закрывают все начальные и средние школы в попытке сдержать эпидемию нового коронавируса COVID-19. Об этом объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, пишет НВ.

Учебный процесс будет приостановлен с понедельника, 2 марта, до апреля.

"В каждом регионе были предприняты усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей, и эти одна или две недели будут чрезвычайно критическим периодом", — сказал Абэ.

В Министерстве здравоохранения Японии уточнили, что решение о закрытии школ не распространяется на детские сады и учреждения для детей младшего школьного возраста.

В Кувейте в связи с эпидемией нового типа коронавируса принято решение о приостановлении обучения на две недели, начиная с 1 марта. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Тарык аль-Мезрам, пишет trt.net.tr. Министерство здравоохранения Кувейта указало, что коронавирус установлен еще у одного человека, который контактировал с лицами, посетившими Иран, отметив, что общее число случаев заражения составило 26.

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В Ираке с целью предотвращения эпидемии школы закрыты на 10 дней. Согласно заявлению Антикризисного центра Ирака, в связи с эпидемией готового типа коронавируса принято решение о закрытии на 10 дней всех образовательных учреждений в стране, включая университеты. Наряду с этим с завтрашнего дня до 7 марта будут закрыты кинотеатры, кофейни, места развлечений и проведения общественных мероприятий.

Также сообщается о закрытии до средины марта школ в Израиле, пишет tvr.by.