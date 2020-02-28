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 Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, заседание пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждена воздушная атака, в результате чего погибли 33 турецких военных.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон

Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178400
 
   
 Топ комментарии
 
Турция - Украина с вами! Мочите русьню!!!
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Сейчас будут кацапов расчленять на протухшие органы ...
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Не забывайте что с августа 2014 года над Украинским донбассом ввели ,,бесполётною" зону .Фактически для самолётов одной стороны над её суверенной территорией . И объявили фактически капитуляцию в Минске . А виноваты во всём 95 квартал и клоуны .
Нужно отменять бесполётную зону над украинской территорией .Это же какой то сюрр . Война -бесполётная зона над собственной территорией -торговля с агрессором -безвиз с агрессором ....(( Это же как нужно не уважать собственную страну !
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Виновато ***** , 73% одноизвилинных и клоуны , причем не только зеленые , но и красные , те кто убеждал , что раша - не враг , и с НАТО нам не по пути . Вот и имеем оккупированную территорию , клоуна у власти и дебилов пытающихся его оправдать .
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Видно у некоторых мало ума было прочитать то о чем было написано . х.йло виновно , это же враг ! Враг виновен . На то он и враг . Врагов или уничтожают , или сдаются на его милость .Выводы сделать ума то хватит ?
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Сейчас будут кацапов расчленять на протухшие органы ...
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Щоб не гинули турецькі воїни треба просто перестати стріляти.
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Перевірка НАТО на єдність буде... Ну Параграф 5 вони не застосують (напад на одну з країн НАТО=нападу на все НАТО), бо напад відбувся не на території країни НАТО, але підтримку мали б висловити!
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Турція (ердоган) встиг пересратися і з США і Європою. Весь час веде перемовини з Путіним. На що він розраховує?
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було б непогано(ХОТІЛОСЬ БИ) ЩОБ НАТО надаЛО дозвіл Туреччині на використання авіації(ф-16) і засобів ПРО ПРОТИ 'ВІЙСЬК АСАДА'.
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Поболтают,осудят,выразят глубокую озабоченность и всё.....Всё как всегда...
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НАТО должно выполнять свою функцию, а не просто сидеть на бабле ничего не делая
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засцить ердоган з кацапами воювати,бо перекриють помідори,так трошки подовбить асадівців і все-нато тут ні до чого-на країну турцію ніхто не нападав-просто випросить петріот
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Дід Микола

Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?

Assad's forces stole a toilet from civilian homes in Saraqib But the toilet survived Assad's forces are disappearing The toilet is winning #Syria #Idlib

Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 372
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Переіменувати запаребрік в унітазію.
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БЄЛОЄ І БЛЄСТІТ..
очень прівлекатєльноє для рузьке мавп... Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 4815
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Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--

они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..

Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ ГРУЗИЮ СИРИЮ и и и т д -
убивать..

ДОБРОВОЛЬНО..

По зову "сердца ".. ..

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мне интересно. как кацапня будет в сурию доставлять новые партии боярки и боэвых удмуртом и тунгусов? или на изгойная засрашка решила выкопать тунель туда с помлщью дамбасски кротов?
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Украинци, в особенности прошедшие войну, должны поддержать Турцию в борьбе с кацапами, пусть даже на неофициальном уровне. Потому что борьба с российскими оккупантвми - это общее дело. И потому что впереди - освобождение Крима
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Крым заражен рашистской идеологией. И должен до конца испить чашу позора. Поэтому не надо спешить. Засуха и жажда нам в помощь!
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Позор, это когда украинцы толпами едут летом отдыхать в Крым. Жажда она такая .
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Зря он так. Турки - сунниты. Если завтра объявят газават, то московские сунниты послезавтра Кремль возьмут и Пыню на черенок лопаты насадят.
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Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 4334
орки конечно наложат вето
тем не менее лишний раз публично получат по едалу ссаными тряпками и это гут
если бы не 33 погибших военных я бы сказал что пятница уже удалась
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Ну, вот и посмотрим, какаяразница Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 9664 Может ее действительно нет.
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Обострение в Идлибе. Турция откроет границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters
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Давайте разом усім світом ліквідуємо кацапію!
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Появилясь возможность посмотреть, что из себя представляет НАТО.
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Чи вистачить в НАТО сміливості відповісти ?
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Чаплін вже розігріває смолу для свого сцаря. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 1303
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Сколько лет путин утюжил Сирию авиабомбами под молчаливое согласие турецких лохов,а теперь османцы вдруг проснулись - их видите ли замочили.
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Є такий вираз - ніколи не пізно. Чи краще пізно, ніж ніколи.
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Макрон сидить на засіданні, рука в кармані. Думає про Путіна.
Від Ківи навчився.
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