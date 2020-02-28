 Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, заседание пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждена воздушная атака, в результате чего погибли 33 турецких военных.
В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.
Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.
Нужно отменять бесполётную зону над украинской территорией .Это же какой то сюрр . Война -бесполётная зона над собственной территорией -торговля с агрессором -безвиз с агрессором ....(( Это же как нужно не уважать собственную страну !
Дід Микола
Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?
Assad's forces stole a toilet from civilian homes in Saraqib But the toilet survived Assad's forces are disappearing The toilet is winning #Syria #Idlib
очень прівлекатєльноє для рузьке мавп...
Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--
они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..
Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ ГРУЗИЮ СИРИЮ и и и т д -
убивать..
ДОБРОВОЛЬНО..
По зову "сердца ".. ..
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орки конечно наложат вето
тем не менее лишний раз публично получат по едалу ссаными тряпками и это гут
если бы не 33 погибших военных я бы сказал что пятница уже удалась
Від Ківи навчився.