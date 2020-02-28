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Все про:Госдепартамент США (1010) США (16171) Турция (2213)

 Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО Турции

В Вашингтоне оценивают наиболее эффективные способы поддержки Турции на фоне кризиса в Идлибе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в связи с последними событиями в сирийском Идлибе, где в результате воздушной атаки сил режима Башара Асада погибли турецкие военнослужащие.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, и повторяем призыв к немедленному прекращению вероломных атак со стороны режима Асада, России и сил, поддерживаемых Ираном", - заявили в ведомстве.

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Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178396
 
   
 Топ комментарии
 
Эрдоган решит воевать. Если перекроют Босфор, группировка РФ считай отрезана.
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да Босфор для русских кораблей перекрыть и все - хана параше и ее ржавому флоту
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Эрдоган решит воевать. Если перекроют Босфор, группировка РФ считай отрезана.
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Фули толку с того флота? Винторогие понты...
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да Босфор для русских кораблей перекрыть и все - хана параше и ее ржавому флоту
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Чем больше ватанов пересечет босфор,тем больше их отправится домой в гробах и белих тапках
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Важко сперечатися з такою майже аксіомою.
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С перекрытием Босфора псевдоценность Крыма для рузьге возрастает в разы. Крым станет чемоданом без ручки набитым кирпичами.
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Так. Чорноморський флот РФ перетвориться на Чорноморську флотилію, на додачу до Азовської.
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озабочености мало,надо глубокая озабоченость
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Не зовсім так. Впевнений - там насправді св'яткують повернення блудного Ердогана до НАТОвського кола. С-400, закуплені Ердоганом, поїдуть у Штати на детальну препарацію. А Турецький поток для кацапів не зможе навіть грати роль каналізації.
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Хто воює з іхтамнетами, тому Штати і допомагають.
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

,

А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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Ай, как хорошо! Другими словами дают зеленый свет мочить рюзьге.
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Рюзьге храбро прячутся в третьем ешелоне впереди как всегда иранские боевики,женщини и дети
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"Турция попросила США развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на южной границе, чтобы иметь возможность наносить удары в случае любых атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации".

меньше слов, больше дела! Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО Турции - Цензор.НЕТ 4482
МАЧИ РУСНЮ!
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Все ограничится глубокой озабоченностью и самолетом с одеялами.
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не скажи
***** уже один раз помидоры из жопы доставал
видно отлегло, ва банк полез
победа ему срочно нужна, орки в мордоре последний йух без соли доедают
варианта два, или мы или турки
я тоже по понятным причинам за второй
единственный минус, верховный правитель орков окончательно ипанулся и может применить ядерное тактическое, все это понимают, даже его окружение
поэтому надеюсь шо эта крыса до скрепного дня 9 мая не доживет
свои отравят
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Слава Турції!!!
Героям Слава!!!
Бій мацкалів!!
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Турки, вова, это тебе не бабуинов с калашами по пустыне гонять..... собирай лапти и у#бывай, пока не поздно!
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