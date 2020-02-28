 Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО Турции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в связи с последними событиями в сирийском Идлибе, где в результате воздушной атаки сил режима Башара Асада погибли турецкие военнослужащие.
"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, и повторяем призыв к немедленному прекращению вероломных атак со стороны режима Асада, России и сил, поддерживаемых Ираном", - заявили в ведомстве.
Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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меньше слов, больше дела!
МАЧИ РУСНЮ!
***** уже один раз помидоры из жопы доставал
видно отлегло, ва банк полез
победа ему срочно нужна, орки в мордоре последний йух без соли доедают
варианта два, или мы или турки
я тоже по понятным причинам за второй
единственный минус, верховный правитель орков окончательно ипанулся и может применить ядерное тактическое, все это понимают, даже его окружение
поэтому надеюсь шо эта крыса до скрепного дня 9 мая не доживет
свои отравят
Героям Слава!!!
Бій мацкалів!!