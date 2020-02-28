 Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО Турции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в связи с последними событиями в сирийском Идлибе, где в результате воздушной атаки сил режима Башара Асада погибли турецкие военнослужащие.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, и повторяем призыв к немедленному прекращению вероломных атак со стороны режима Асада, России и сил, поддерживаемых Ираном", - заявили в ведомстве.

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Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.