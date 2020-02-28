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 Политика Украины, Здоровье
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 Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус, - Минздрав

За границей коронавирус подтвержден у пяти украинцев: четыре случая в Японии и один - в Италии. В то же время для Украины сейчас более опасно другое заболевание - грипп, прежде всего - из-за низкого процента прививок и самолечения.

Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

"В стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200-240 тысяч человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи. Есть проблема - даже при наличии вакцины от гриппа мы не вакцинируемся. 1,5 -2% населения вакцинируется от гриппа. А грипп и коронавирус, как гриппоподобное заболевание, в первую очередь достаточно неприхотливое, достаточно жесткое к определенным группам риска у людей, у которых есть, например, медицинские проблемы, с хроническими заболеваниями, с заболеваниями иммунной системы, и позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что пока внимание приковано к коронавирусу, в Украине только от свиного гриппа умерли 10 человек.

"Для Украины грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и в этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа. Поэтому от гриппа мы должны защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции. В первую очередь, от гриппа есть эффективная защита - вакцинация. И пандемический штамм гриппа, так называемого свиного, он входит в состав зоны вакцин и люди должны делать прививки, поскольку это эффективная защита от гриппа, циркулирующего на территории нашего государства", - отметил главный санврач.

Источник: https://censor.net.ua/n3178393
 
 
 Топ комментарии
 
Усложнениями от гриппа хотят маскироваться от коронавируса. Его и не нашли до сих пор, потому что не искали. Как с Чернобылем, лучший вариант для вламти просто молчать...
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Грип, то фігня. Найбільша загроза ЗЕвірус з короною.

Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2605
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Смысл пенять на самолечение, если у нас медица в заднем проходе, как завещал радуцкий?
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Санжарцы шлют тебе привет и благодарность за поддержку.
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а тобі італійці вітаннячка передають.
вже мовчу про китайців та інших, постраждалих від коронавірусу.
думаю, вони би погодились перехворіти 10 разів грипом, замість коронавірусу.
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Здесь вчера спорили, кто же поддерживает это быдло, порохоботы или зелебобики.
Спасибо за прояснение этого вопроса.
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хочу тебе розчарувати, це вчинили виборці зеленського.
так що ти просперечався.
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певно тобі вистачило кеби самовизначитись зі статусом ідійота..
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Какое самоназвание у вашей тусовки прикольное.
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йолопи впевнені, що вони дуже гострі на язик..
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фельдшер може знати більше за лікаря.
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Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума.
Ныне - пенсионерка (молодящаяся).
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ідійоти...
повторююсь, але інакше і не скажеш.
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«МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ- коренье это яд»
БЛИН, Минздрав решил под видом обычного гриппа списать свою недолжную работу по эпидемии короновируса!
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Грип, то фігня. Найбільша загроза ЗЕвірус з короною.


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Усложнениями от гриппа хотят маскироваться от коронавируса. Его и не нашли до сих пор, потому что не искали. Как с Чернобылем, лучший вариант для вламти просто молчать...
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Киев находится рядом с Чернобылем- так статус потерпевших от Чернобыля киевлянам так и не дали- БО МНОГО НАРОДА
Совок - он и в Африке совок
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Ну да, але при цьому статус постраждалих мають жителі деяких міст Черкаської області та навіть Заліщиків на Тернопільщині...
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ЛЯШКО в отставку !!!

Нечего платить зарплату из налогов украинцев, которых Минздрав решил убить
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краем глаза глянул вчера и сразу выключил
вся Украина обсуждала кандидатуру нового премьера и как их жопы вылазить
а плюсы зеленые сопли по экрану размазывали
вишенкой та торте был Аваков
его вчерашнему искрометному юмору позавидовал бы даже петросян
походу у него деменция началась
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Хватит бред писать.
Померяй температуру.
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а ты сама кто ? "поцреотка" на медалях ?
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Сколько ты заплатил военного сбора в Украине за 2019 год ?
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читай ниже и начинать выть … хде ваши доказательства ? ...
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ТЫ НЕ ПЛАТИШЬ ВОЕННЫЙ СБОР, тебе ОФИЦИАЛЬНО от силы платят 1000 гр(😀😀😀) , а остальное идёт в конверте ,
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текст жирнее печатай , что бы желчь твою замаскировать …. читай ниже ответ .
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тебе поговорить даже не с кем там , дывылопа ? ты про свои налоги в Украине рассказать не хочешь ?
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Я свои плачу в Украине, а ты лично сколько заплатил военного сбора за 2019 год?
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с 14 года более трёх млн. грн помощи защитникам Украины. Теперь за свои пофантазируй, как "продавая" хатынку посуточно в Словакии , ты платишь налоги в Украине ?
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мог бы и сто, но сказал столько сколько было. Тебе нищеброду не понять ...
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Куди ж мені вас,п#здоболів ватних,зрозуміти.
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а ты оленёнок приезжай в Винницу, будешь 35 хероем который не приехал .
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Он в цифрах не тянет - этот из тех кому ЗЕ платит мифические 4000 уе в месяц😀😀😀
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СКОЛЬКО ты заплатил военного сбора за 2019 год ? Военный сбор платится с зарплаты .

Не надо умничать о миллионах- просто дай цифру за 2019 год
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это у тебя и таких как ты "девелоперов" зарплата или процент, который вам выделяет хозяин фирмы. Так вот, я и есть хозяин фирмы который платит военный сбор с дивидендов сошласно 163 и 164 статьи Налогового кодекса Украины.
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Більш небезпечнішим для України ніж коронавірус зараз є вірус зебілізму .
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Для України ще більш небезпечним являється ЗЄшобло, котре проявляє злочинну недбалість щодо загрози вірусу.
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И почему зебилы выбрали идиотов? Он в курсе шо от гриппа есть вакцина - хто хочет может вакцинироваться. А от китайского вируса прививок нет.
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Ти більше схожий на оленя петрова,свинопесик ватномовний.
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Витёк,кто это тебя так попользовал,что ты речь человеческую забыл?
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Мій вітьок тобі в пащеку не влізе,а що до (чєловєческого)то в окупантській собачій фені людського нічого нема.На ній тільки ***** добре звать. Мій собака знає дві мови а ти одну ,і хто ти думаєш з вас розумнішій? Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9131
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Ти дивись,лахта задньоприводна прапорець поміняла.Під українського патріота сьогодні працюєш?
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Обидно шо голосовало за Осла? Думать головой надо.
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Навіщо ж ти голосував за осла.Осел осла обирав а він не пройшов,бо більшість не підтримала. Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5
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Так, козлорожий урод. Тобі вже час йти в баню. А то ти вже геть паршою покрився та і воші по тобі табунами бігають
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Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
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це грубо..

Бездоганно буде Для офіційної статистики сертифікувати лише українські тест-системи(на основі російських реагентів або реагентів 'від Бахтєєвої" виробництва Іванградської лабораторії гіпсового заводу)
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У Осла Оманского везде полный развал. Работать никто не умеет, пишут фантастические сценарии, устраивают провокации, пиарятся на горе. Так долго продолжаться не будет. Сроки поджимают. На окраине Ростова белят свинячий сарай.
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для Украины опаснее иметь дебилов в минздраве
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боротьба МОЗ з COVID-2019 перейшла на наступний рівень..
від 'нам нє страшен сєрий волк'
до 'єсть звєрі страшнєє волка' Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7850
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Воно грипом називає короновірус,чи все в купі Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 386 Традиція ігнорувати епідемії грипу... Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7793
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Для Украины сейчас и насморк смертелен - главное шоб лечить не начали!
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Дохтур,будемо лікувати,чи,хай трохи,ще, поживе Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3022 , Нехай,трохи,ще поживе...
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Дебилы в минздраве - это яйца глиста от кабмина и офиса перзидента!
Главное - где матка "чужого"!
Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 587
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