 Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус, - Минздрав

Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.
"В стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200-240 тысяч человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи. Есть проблема - даже при наличии вакцины от гриппа мы не вакцинируемся. 1,5 -2% населения вакцинируется от гриппа. А грипп и коронавирус, как гриппоподобное заболевание, в первую очередь достаточно неприхотливое, достаточно жесткое к определенным группам риска у людей, у которых есть, например, медицинские проблемы, с хроническими заболеваниями, с заболеваниями иммунной системы, и позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.
Он отметил, что пока внимание приковано к коронавирусу, в Украине только от свиного гриппа умерли 10 человек.
"Для Украины грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и в этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа. Поэтому от гриппа мы должны защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции. В первую очередь, от гриппа есть эффективная защита - вакцинация. И пандемический штамм гриппа, так называемого свиного, он входит в состав зоны вакцин и люди должны делать прививки, поскольку это эффективная защита от гриппа, циркулирующего на территории нашего государства", - отметил главный санврач.
вже мовчу про китайців та інших, постраждалих від коронавірусу.
думаю, вони би погодились перехворіти 10 разів грипом, замість коронавірусу.
Спасибо за прояснение этого вопроса.
так що ти просперечався.
Ныне - пенсионерка (молодящаяся).
повторююсь, але інакше і не скажеш.
БЛИН, Минздрав решил под видом обычного гриппа списать свою недолжную работу по эпидемии короновируса!
Совок - он и в Африке совок
Нечего платить зарплату из налогов украинцев, которых Минздрав решил убить
вся Украина обсуждала кандидатуру нового премьера и как их жопы вылазить
а плюсы зеленые сопли по экрану размазывали
вишенкой та торте был Аваков
его вчерашнему искрометному юмору позавидовал бы даже петросян
походу у него деменция началась
Померяй температуру.
Не надо умничать о миллионах- просто дай цифру за 2019 год
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
Бездоганно буде Для офіційної статистики сертифікувати лише українські тест-системи(на основі російських реагентів або реагентів 'від Бахтєєвої" виробництва Іванградської лабораторії гіпсового заводу)
від 'нам нє страшен сєрий волк'
до 'єсть звєрі страшнєє волка'
Главное - где матка "чужого"!